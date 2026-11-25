SpaceX ha reso noti i propri piani per la realizzazione di un imponente polo di supercalcolo nella contea di Cochise, in Arizona, impegnandosi a investire oltre 50 miliardi di dollari e assumendo al contempo impegni significativi in ​​ambito ambientale e a beneficio della comunità. In una dichiarazione, l’azienda ha delineato un progetto che esclude l’impiego di centrali elettriche alimentate a gas e l’utilizzo industriale delle falde acquifere sotterranee. L’iniziativa promette la creazione di 1.000 posti di lavoro permanenti e fino a 5.500 posizioni nel settore delle costruzioni durante le fasi di picco; include inoltre un potenziamento della rete elettrica, dal valore di 3,6 miliardi di dollari, che secondo SpaceX potrebbe ridurre fino al 40% le tariffe elettriche per i clienti delle cooperative locali.

L’annuncio giunge a pochi giorni dall’udienza pubblica della Commissione per la pianificazione e la zonizzazione della contea di Cochise, prevista per il 9 dicembre. Il procuratore generale dell’Arizona, Kris Mayes, ha chiesto alla contea di rinviare tale appuntamento, in attesa che vengano completate le verifiche a livello statale e federale.

“Il nostro sito di supercalcolo nella contea di Cochise è stato progettato pensando all’Arizona: niente centrali a gas, nessun utilizzo industriale di acqua e un sistema di raffreddamento a secco a circuito chiuso”, ha affermato l’azienda. “SpaceX investirà inoltre oltre 50 miliardi di dollari nell’area, creando 1.000 posti di lavoro permanenti a livello locale e fino a 5.500 opportunità di impiego nel settore delle costruzioni. Copriremo autonomamente i costi dell’energia e stanzieremo 3,6 miliardi di dollari per il potenziamento della rete elettrica. I residenti attuali non dovranno sovvenzionare questo progetto; al contrario, le tariffe residenziali per i clienti di SSVEC potrebbero diminuire fino al 40%”, si legge nella dichiarazione. “Diamo grande valore al contributo della comunità locale e siamo pronti a rispondere a ogni domanda durante l’incontro già programmato per il 9 dicembre. Chiediamo alla Commissione di mantenere tale appuntamento, consentendo così ai residenti di far sentire la propria voce. Riteniamo fondamentale che queste discussioni avvengano in modo pubblico e tempestivo. Il nostro impegno è quello di contribuire concretamente allo sviluppo e alla crescita delle comunità in cui viviamo e lavoriamo”, afferma SpaceX.

La proposta di SpaceX

Il ​​polo di Cochise rappresenta una parte di una più ampia infrastruttura per il calcolo legato all’intelligenza artificiale che SpaceX sta sviluppando. Secondo documenti ufficiali e resoconti locali raccolti da The Next Web e Fortune, l’investimento complessivo di SpaceX in Texas e Arizona supera i 74 miliardi di dollari, di cui oltre 50 miliardi destinati al sito in Arizona, come indicato nella dichiarazione. La richiesta di autorizzazione per uso speciale (SU26-22), presentata il 30 ottobre 2026 da Tombstone Resources LLC con la denominazione “Cochise Supercomputer Campus”, ne definisce le caratteristiche fisiche: un’area di circa 300 ettari situata nei pressi della centrale elettrica Apache Generating Station e della zona di Willcox Playa. Il progetto prevede la costruzione di un massimo di nove edifici destinati al calcolo, ciascuno con una superficie di circa 45.800 metri quadrati, da realizzare in quattro fasi. A pieno regime, il sito potrebbe richiedere una potenza elettrica fino a sei gigawatt, pari a circa 1,5 GW per ogni fase. L’avvio dei lavori è previsto per il 2027, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie approvazioni.

L’approccio ambientale

La contea di Cochise si trova in una regione in cui la gestione delle risorse idriche sotterranee è una questione estremamente delicata; la dichiarazione di SpaceX appare come una risposta diretta a questo contesto. L’azienda definisce tre impegni: nessuna centrale a gas nel sito, nessun utilizzo di acqua per scopi industriali e un sistema di raffreddamento a secco a circuito chiuso. Secondo la richiesta di autorizzazione per uso speciale, riassunta da testate locali come Metrophoenix e Tucsonhired, il fabbisogno idrico (non destinato al consumo umano) verrebbe soddisfatto utilizzando acque reflue trattate provenienti dall’adiacente centrale elettrica Apache (Apache Generating Station) o acqua trasportata dall’esterno tramite autocisterne; non è previsto lo scavo di nuovi pozzi per l’estrazione di acqua sotterranea. Per un data center di tali dimensioni – fino a 6 GW – la scelta del raffreddamento a secco rappresenta il fattore determinante per il consumo idrico ed è la soluzione tecnica che rende plausibile l’affermazione relativa all’assenza di un utilizzo industriale dell’acqua.

Il calcolo sulla rete elettrica

L’investimento di 3,6 miliardi di dollari, a carico dello sviluppatore, per il potenziamento della rete di trasmissione e delle sottostazioni elettriche, costituisce l’aspetto della proposta che con ogni probabilità influenzerà maggiormente il dibattito politico locale. SpaceX presenta tale intervento come un beneficio netto per gli attuali utenti: l’azienda copre i costi della propria energia e finanzia miglioramenti alla rete che, secondo le sue stime, potrebbero ridurre le bollette residenziali dei clienti della Sulphur Springs Valley Electric Cooperative (SSVEC) fino al 40%. Questa cifra è sensibilmente superiore a quanto indicato in documenti precedenti, citati da testate come Fortune e Convergedigest, che parlavano di una possibile riduzione fino al 20% per i soci della cooperativa. La discrepanza tra i due dati è probabilmente riconducibile ai modelli di calcolo utilizzati – l’impatto sulle tariffe dipende infatti dal fattore di carico, dalle ipotesi di finanziamento e dai criteri di ripartizione dei costi di trasmissione – ma si tratta di un dato che le autorità di regolamentazione e le parti interessate esamineranno con estrema attenzione.

Nel pacchetto relativo alla rete elettrica è incluso anche un sistema di accumulo a batterie da 24 gigawattora; qualora venisse realizzato su tale scala, si tratterebbe di uno dei più grandi impianti di questo tipo nel Paese.

La battaglia per l’approvazione

Il progetto non è ancora stato approvato. La Commissione per la pianificazione e la zonizzazione della contea di Cochise (Cochise County Planning and Zoning Commission) ha in programma l’esame della richiesta per il 9 dicembre; SpaceX, nella sua dichiarazione, esorta esplicitamente la Commissione a mantenere tale data in calendario: “chiediamo alla Commissione di confermare l’appuntamento e di dare voce ai residenti“. Questa presa di posizione giunge in risposta alla richiesta avanzata pubblicamente dal Procuratore Generale dell’Arizona, Kris Mayes, di posticipare l’esame, al fine di concedere alle agenzie statali e federali il tempo necessario per valutare il progetto. L’intervento di Mayes, riportato da Newsweek e Fortune, aumenta considerevolmente la visibilità dell’udienza: una votazione sulla zonizzazione a livello di contea è diventata di fatto un test a livello statale su come l’Arizona gestisce la costruzione di grandi infrastrutture di calcolo per l’intelligenza artificiale.

Perché è importante anche al di fuori dell’Arizona

L’annuncio di Cochise si inserisce in un modello da tenere d’occhio. L’espansione della presenza di SpaceX nel settore del calcolo per l’IA si affianca alla costruzione del data center di xAI a Memphis e ai programmi di calcolo Dojo e Cortex di Tesla: tutte e tre le entità guidate da Musk si stanno impegnando a realizzare data center con una capacità multi-gigawatt in tempistiche che comprimono i tradizionali cicli di pianificazione delle aziende di servizi pubblici.