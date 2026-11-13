SpaceX Starship, imprevisto al lancio: il booster cade in mare ma la navicella punta a un traguardo storico

L’attesa era palpabile presso la base di lancio della compagnia aerospaziale di Elon Musk, ma la strada verso l’innovazione è spesso costellata di imprevisti calcolati. Il razzo Starship, il veicolo di lancio più grande e potente mai costruito dall’umanità, ha spiccato il volo dalla Starbase in Texas per affrontare il suo test più audace e complesso di sempre. L’obiettivo primario di questa straordinaria missione era tentare, per la prima volta nella storia, una doppia cattura sia del propulsore principale che della navetta superiore. Questa manovra rappresenta il Santo Graal dell’ingegneria aerospaziale moderna, poiché mira a garantire un riutilizzo totale e rapido di tutte le componenti del vettore, abbattendo drasticamente i costi in vista della futura esplorazione spaziale. Con un’altezza sbalorditiva di centoventiquattro metri complessivi, il veicolo è decollato attirando l’attenzione di tutto il mondo scientifico, pronto a registrare ogni singolo dato di questa epica impresa ingegneristica.

Il problema tecnico e l’ammaraggio nel Golfo del Messico

Nonostante un decollo spettacolare, a pochi minuti dalla partenza i piani originali hanno dovuto subire una brusca variazione. Il gigantesco propulsore di primo stadio, noto come booster Super Heavy, ha registrato un malfunzionamento tecnico durante la sua delicata fase di ascesa. Invece di invertire la rotta e rientrare dolcemente verso la rampa di lancio texana per essere afferrato dai bracci meccanici, il sistema ha attivato una procedura di interruzione automatica di sicurezza. Di conseguenza, il propulsore alto ben settantadue metri, che in questa missione si presentava in una versione aggiornata e destinata alle future spedizioni interplanetarie, ha deviato il suo percorso ed è finito inabissandosi nelle acque del Golfo del Messico. L’azienda aerospaziale SpaceX aveva precedentemente chiarito che l’estrema complessità e l’altissimo rischio di queste manovre di rientro avrebbero richiesto condizioni assolutamente ottimali per essere tentate. Di fronte all’imprevisto, i sistemi di sicurezza hanno prevalso, impedendo danni alle infrastrutture di terra e dimostrando l’affidabilità dei protocolli di emergenza.

La navicella spaziale prosegue il volo orbitale da record

La perdita del propulsore di primo stadio non ha però decretato la fine di questa straordinaria missione. Il secondo stadio, ovvero la navicella spaziale vera e propria a forma di proiettile, ha continuato la sua corsa inarrestabile separandosi con successo e immettendosi nella traiettoria corretta verso lo spazio. Incurante dell’imprevisto occorso al suo propulsore, la navetta ha iniziato un lungo volo orbitale che, secondo i piani di volo accuratamente stilati dagli ingegneri, avrà una durata complessiva di ventidue ore. Durante questa maratona spaziale, il veicolo compirà ben quindici orbite complete intorno al nostro pianeta, mantenendo un’altitudine di crociera di circa duecentosettantacinque chilometri. Questo segmento della missione è fondamentale per testare la resistenza dei materiali, l’affidabilità dei motori nel vuoto spaziale e la precisione dei sistemi di navigazione che guideranno il veicolo verso le fasi finali del test.

L’ambiziosa manovra di cattura al volo prevista per sabato

Se il viaggio tra le stelle procederà senza ulteriori intoppi, la vera magia ingegneristica si compirà nella giornata di sabato. Al termine delle sue ventidue ore di volo, la navicella spaziale lunga cinquantadue metri accenderà i motori per uscire dall’orbita e precipitare in modo controllato verso l’atmosfera terrestre. L’obiettivo è quello di dirigersi con precisione millimetrica verso la piattaforma di lancio della Starbase in Texas. Qui avverrà qualcosa di mai tentato prima nel mondo dell’aviazione spaziale: il veicolo cercherà di farsi afferrare a mezz’aria dai giganteschi bracci meccanici, affettuosamente ribattezzati “bacchette”, che sono saldamente ancorati all’altissima torre di lancio. Sebbene l’azienda abbia già recuperato con successo dei booster in passato, questa sarà la prima volta in assoluto che si tenterà di catturare al volo lo stadio superiore, portando il concetto di riciclo aerospaziale a un livello di fantascienza diventata realtà.

Il carico tecnologico e il rilascio dei satelliti Starlink

Oltre a testare le manovre di volo e di recupero, questa missione ha anche uno scopo commerciale e pratico di altissimo livello. Una volta raggiunta la stabilità nel suo volo orbitale, il veicolo ha il compito di rilasciare un carico prezioso: ventisei esemplari di satelliti Starlink di ultima generazione, i più avanzati mai prodotti dall’azienda. Questi dispositivi andranno a implementare la già vasta costellazione satellitare che fornisce connettività internet ad alta velocità e bassa latenza in ogni angolo del globo. Il successo di questa operazione di dispiegamento segna anche un importante passo avanti strategico, poiché l’intento di Elon Musk è quello di mandare progressivamente in pensione gli attuali e affidabili razzi Falcon, che non sono interamente riutilizzabili, per affidare tutto il carico commerciale di SpaceX esclusivamente ai nuovi e più capienti mega-razzi, capaci di abbattere i costi per chilogrammo lanciato in orbita.

L’impatto sulle future missioni Artemis e sui viaggi sulla Luna

Il successo e l’evoluzione di questi test non riguardano solo gli interessi privati dell’azienda texana, ma sono strettamente legati ai programmi governativi internazionali, in primis la celebre missione Artemis. La Nasa ha infatti investito miliardi di dollari per assicurarsi che i veicoli progettati da SpaceX diventino i lander ufficiali per riportare gli esseri umani sulla superficie lunare dopo oltre mezzo secolo di assenza. In un clima di accesa competizione tecnologica, in cui spicca anche la presenza della Blue Origin di Jeff Bezos, i progressi odierni pongono le basi per i futuri viaggi sulla Luna. Durante le prossime missioni preparatorie, gli astronauti dovranno impratichirsi nell’aggancio orbitale proprio con queste enormi navette, preparandosi per il grande allunaggio umano attualmente stimato intorno al duemilaventotto.

Il sogno di Elon Musk e la rotta verso l’esplorazione di Marte

Ogni bullone stretto, ogni lancio effettuato e ogni propulsore sacrificato nel mare rappresentano un tassello fondamentale nella grande visione a lungo termine di SpaceX. Costruire un’infrastruttura di lancio scalabile e veicoli totalmente riutilizzabili è l’unico modo per passare dagli attuali decine di lanci annuali a centinaia, migliaia e infine centinaia di migliaia di voli nello spazio. Questa frequenza di lancio, paragonabile a quella dell’aviazione civile odierna, è il requisito indispensabile per poter costruire basi permanenti sul nostro satellite naturale e, in un futuro non troppo lontano, dare inizio alla vera e propria colonizzazione ed esplorazione di Marte. Nonostante il recupero parzialmente fallito di oggi, la costanza nel testare i limiti della fisica e della tecnologia dimostra che l’umanità sta facendo passi da gigante verso la sua trasformazione in una specie multi-planetaria.