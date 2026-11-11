Spagna nella morsa del maltempo: allerta rossa per Charles e Bruna, raffiche oltre 130 km/h

La Spagna affronta le ore più critiche di una violenta ondata di maltempo, proprio mentre il Paese è attraversato da uno sciopero nazionale accompagnato da manifestazioni in diverse città. Le perturbazioni Bruna e Charles stanno interessando la penisola iberica e le isole Canarie, dove l’Agenzia meteorologica statale (AEMET) ha innalzato al livello massimo, quello rosso, l’allerta per condizioni meteorologiche estreme. Il provvedimento riguarda il Nord dell’Estremadura, il Sud di Castiglia e León e l’isola di La Palma, nell’arcipelago delle Canarie. Situazione particolarmente delicata anche a Tenerife e La Graciosa, dove le autorità hanno disposto la sospensione delle lezioni in tutti gli istituti scolastici a causa del rischio legato alle condizioni atmosferiche.

Complessivamente sono 11 le comunità autonome interessate da allerte arancioni, che segnalano un pericolo elevato, oltre alla città autonoma di Ceuta, nell’Africa settentrionale. Tra le aree coinvolte figurano Andalusia e Castiglia-La Mancia, con criticità legate a piogge intense, forti raffiche di vento, temporali e mareggiate. Allerta gialla, invece, per piogge e vento a Madrid, in Catalogna, Galizia e nella Comunità Valenciana.

Secondo le previsioni dell’AEMET, all’origine dell’ondata di maltempo c’è il ciclone Charles, un profondo sistema depressionario di origine subtropicale in arrivo da Sud-Ovest. La perturbazione potrebbe scaricare quantitativi di pioggia superiori ai 40-60 mm in vaste aree del Paese, con picchi di 80 mm in alcune zone dell’Andalusia e oltre 120 mm nel Sistema Centrale.

Preoccupano anche le violente raffiche di vento già registrate nelle Canarie: a Tenerife sono stati raggiunti i 134 km/h, mentre a La Palma le velocità hanno superato i 110 km/h. Attraverso i propri canali social, l’AEMET ha richiamato l’attenzione sui rischi connessi al passaggio della perturbazione, tra cui allagamenti, esondazioni dei corsi d’acqua, frane e caduta di alberi e oggetti. Un graduale attenuarsi del maltempo è previsto a partire da domani, anche se il miglioramento non interesserà immediatamente tutto il territorio. Nel Nord della Spagna, infatti, potrebbero ancora verificarsi precipitazioni intense, con condizioni di instabilità destinate a persistere nelle prossime ore.