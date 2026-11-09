Spazio cibernetico e guerra ibrida, nasce lo “Specialista Cyber Militare”: il piano della Difesa contro gli attacchi informatici

Dalla definizione dello “spazio cibernetico di interesse nazionale” alla nascita di una figura professionale ad hoc pensata per blindare i confini digitali dello Stato. È al vaglio della Commissione Esteri e Difesa del Senato – presieduta dal relatore Maurizio Gasparri – il disegno di legge del Governo dedicato al “rafforzamento e adeguamento della capacità di difesa nazionale“. Il provvedimento segna un netto cambio di passo tecnologico e strategico per il Paese: il Capo di Stato Maggiore della Difesa assumerà il ruolo di “Autorità cyber della difesa“, coordinando l’organizzazione e l’impiego di una forza di regime composta da circa 1.200 specialisti d’élite. Tra le novità principali figurano la creazione di un brevetto dedicato con incentivi economici pensati per contrastare la fuga dei talenti verso il settore privato, l’istituzione del Centro interforze per il contrasto alla minaccia ibrida e un potenziamento a tutto campo dei domini innovativi, compreso l’impiego di droni e sistemi d’arma autonomi subacquei e navali. Un piano organico che punta ad adeguare lo strumento militare alle sfide e alle minacce della guerra moderna, mentre si moltiplicano gli attacchi informatici contro l’Italia e l’Europa.

I dettagli del provvedimento

Il provvedimento, voluto in primis dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e fortemente sostenuto anche da Forza Italia, punta ad annettere alle forze armate maggiori capacità cyber. Il disegno di legge del governo sul “rafforzamento e adeguamento della capacità di difesa nazionale” ha l’obiettivo di potenziare il sistema di difesa nazionale su domini innovativi come il settore cyber o l’impiego di droni e altri sistemi militari senza equipaggio, compresi navi e veicoli subacquei. Ecco le principali novità in materia di sicurezza cibernetica contenute nel provvedimento: definizione dello “spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato”, Capo di Stato Maggiore della Difesa che diventa anche “Autorità cyber della difesa” e quindi responsabile dell’organizzazione, preparazione professionale, approntamento e impiego del personale cyber interforze. E personale militare – a regime circa 1200 – specialista cyber, a seguito del conseguimento di un apposito brevetto di “Specialista Cyber Militare” dopo il superamento di corsi formativi ad hoc di alto livello. Il disegno di legge istituisce anche il “Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida” sempre alle dipendenze del Capo di Stato maggiore della Difesa.

Lo Specialista Cyber Militare

Per lo Specialista Cyber Militare si prevede un percorso di formazione (o in alternativa l’accertamento di elevate competenze specialistiche nel settore) e un sistema di ferme e un trattamento economico specifico, teso, come si legge nella relazione cha accompagna il Ddl, a “remunerare l’altissima specializzazione tecnica e in funzione anti esodo“, per evitare, in sostanza, che una volta formati gli specialisti si rivolgano poi al mercato privato. Si prevede quindi una “ferma iniziale di cinque anni“, aggiuntivi rispetto a eventuali periodi di ferma già in atto, e, una volta in possesso del brevetto, “a domanda, a un’ulteriore ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte“. Il personale impiegato in reparti e unità cibernetiche avrà quindi una “indennità” specifica nel periodo di ferma iniziale e un premio economico una tantum di “4.300 euro lordi” per ciascun periodo di ferma volontaria biennale.

La Commissione del Senato, guidata da Maurizio Gasparri che è anche relatore del provvedimento, dovrebbe concludere martedì il vaglio degli emendamenti al Ddl e sta procedendo all’esame in sede redigente – che comporta un passaggio in Aula più veloce, senza modifiche.

Il quadro esistente

Nel 2021 si è cercato di creare una struttura di coordinamento con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale cui è affidato il compito di tutelare la sicurezza e la resilienza nello spazio cibernetico, per prevenire e mitigare il maggior numero di attacchi informatici. C’è quindi la Polizia postale che tutela le infrastrutture critiche informatizzate di rilevanza nazionale e contrasta i reati perpetrati con l’impiego di sistemi informatici. Le Agenzie di intelligence hanno i propri Nuclei cyber, come anche il Ministero della Difesa e altri ministeri. Di fronte al moltiplicarsi degli attacchi della guerra ibrida, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha ribadito più volte che bisogna smettere di “rincorrere le minacce e cominciare ad anticiparle”.

“L’emergenza va affrontata su più livelli”, spiega Gasparri, specificando che “altre misure ovviamente dovranno incrementare gli organici e raccordare l’attività in materia cyber delle strutture della Difesa, di quelle dell’intelligence e di quelle dell’autorità nazionale per la cybersicurezza“. A spingere per il provvedimento è anche il Sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego, per il quale il Ddl “punta a rendere lo strumento militare più moderno, integrato, tecnologicamente avanzato”.

Lo “scudo democratico”

A queste misure si affianca la necessità di uno “scudo democratico” per tutelare, durante le elezioni, il Paese da eventuali ingerenze straniere. A invocarlo sono vari partiti, che hanno già presentato le loro proposte: al Senato al momento sono tre i disegni di legge sul tema. Il primo, presentato da Azione, risale all’aprile 2025 ed è il ddl con l’iter più avanzato. A fine ottobre si è aggiunto anche quello di Forza Italia e il terzo è in arrivo da Noi moderati. L’auspicio è di poter convergere su un testo unico per allargare il più possibile il consenso finale e riuscire a chiudere il primo round prima che la manovra arrivi al Senato. L’intento generale è di introdurre sistemi di vigilanza, limiti, obblighi e sanzioni in materia elettorale, oltre che sicurezza delle comunicazioni digitali per prevenire ingerenze straniere, ispirandosi anche ai report della Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa. “La guerra ibrida è già dentro casa nostra e colpisce tutti, nessuno escluso. Il bersaglio è lo Stato, e domani sarà il voto”, sottolinea il Presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi.