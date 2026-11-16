Spazio, CME verso la Terra: prevista una tempesta geomagnetica tra 17 e 18 novembre

Gli esperti della NOAA prevedono una tempesta geomagnetica di lieve entità (classe G1) per il 17-18 novembre, in concomitanza con il previsto passaggio di un’espulsione di massa coronale (CME) in prossimità della Terra. La CME è stata generata il 14 novembre dalla nuova macchia solare 4579, situata vicino al margine della zona di impatto verso il nostro pianeta.

Che cos’è una tempesta geomagnetica?

Per capire cosa sta accadendo bisogna partire dal campo magnetico terrestre, una sorta di grande scudo invisibile che circonda il nostro pianeta. Questo campo, chiamato magnetosfera, protegge in parte la Terra dalle particelle cariche e dalle radiazioni provenienti dallo spazio. Non è però completamente impermeabile: quando il vento solare diventa particolarmente intenso o veloce, può interagire con la magnetosfera, provocandone una perturbazione. È proprio questo fenomeno a essere definito tempesta geomagnetica. La sua intensità viene classificata attraverso una scala che va da G1 a G5:

G1 – Minore: può provocare deboli disturbi alle reti elettriche e influenzare alcuni sistemi satellitari;

può provocare deboli disturbi alle reti elettriche e influenzare alcuni sistemi satellitari; G2 – Moderata: può causare maggiori irregolarità nelle reti elettriche e rendere visibili le aurore a latitudini più basse;

può causare maggiori irregolarità nelle reti elettriche e rendere visibili le aurore a latitudini più basse; G3 – Forte: può interferire con alcuni sistemi di navigazione e comunicazione.;

può interferire con alcuni sistemi di navigazione e comunicazione.; G4 – Severa: può determinare disturbi significativi alle infrastrutture tecnologiche;

può determinare disturbi significativi alle infrastrutture tecnologiche; G5 – Estrema: rappresenta il livello più elevato, con possibili conseguenze importanti per le reti elettriche e i sistemi tecnologici.

Cos’è un’espulsione di massa coronale?

La protagonista di questi eventi è la CME, acronimo di Coronal Mass Ejection, cioè espulsione di massa coronale. Si tratta di una gigantesca nube di plasma, composta principalmente da particelle cariche, che viene espulsa dalla corona del Sole insieme a una struttura di campo magnetico. Una CME può viaggiare nello Spazio a velocità molto elevate. Se la sua traiettoria intercetta la Terra, il materiale espulso può interagire con la magnetosfera e provocare una tempesta geomagnetica. Non tutte le CME, però, sono dirette verso il nostro pianeta. Una nube può passare lontano dalla Terra oppure sfiorarla soltanto.