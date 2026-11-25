L’Italia consolida il proprio ruolo da protagonista nella corsa allo spazio, forte di importanti investimenti nazionali ed europei destinati a sostenere il tessuto industriale del Paese. A fare il punto sulle strategie future è Mario Cospito, Commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), intervenuto a Roma durante l’incontro “Nse – Space Reloaded: Recreating the Future“ al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dalla necessità di garantire l’accesso autonomo all’orbita attraverso grandi campioni industriali europei, fino alle sfide della sicurezza spaziale e del ritorno sulla Luna, ecco le priorità tracciate per il futuro del settore.

Cospito: “un grande impegno per finanziare i progetti”

L’impegno a finanziare i progetti aerospaziali “è molto importante: l’anno scorso abbiamo impegnato, a livello europeo con l’Agenzia Spaziale Europea, 3,5 miliardi di euro per un triennio. Poi abbiamo i fondi dell’Unione europea e quelli nazionali”, ha detto Cospito. Grazie a questi investimenti “l’Italia nel settore spaziale c’è, anche con il supporto del Parlamento, che ha espresso il consenso, indipendentemente dalle varie aree politiche, affinché questi stanziamenti ci fossero e ricadessero soprattutto sul tessuto industriale del nostro Paese“, ha aggiunto Cospito.

Cospito: “le priorità italiane sono sicurezza e condivisione”

Le sfide che attendono l’Italia, per cui deve investire, “sono la sicurezza e la condivisione: bisogna proteggere innanzitutto le infrastrutture orbitali”, ha continuato Cospito. “Poi c’è il tema della condivisione: ancora non siamo in grado di trovare tutte le soluzioni quindi condividere le nostre scoperte con i nostri amici esteri è fondamentale per utilizzarle nel miglior modo possibile”, ha sottolineato Cospito. Il Commissario straordinario ha poi commentato la notizia secondo cui qualcuno ha pensato di mandare in orbita un’arma nucleare: “spero sia una fake news perché lo spazio va usato solo per scopi pacifici“, ha evidenziato.

Cospito: “Europa in ritardo, servono campioni come Bromo”

”L’Europa si è scoperta in ritardo sui lanciatori rispetto agli altri. Il problema è che non siamo al punto di svolta sulla sovranità nazionale ed europea per garantire l’accesso autonomo allo spazio. Dobbiamo creare una struttura industriale verticale. Siamo favorevoli inoltre alla creazione di campioni europei” come nel caso del progetto ”Bromo”. Su questi progetti ”anche ASI è pronta a collaborare”, ha affermato Cospito. ”Abbiamo bisogno anche di megacostellazioni che siano utili al dual use e alle nuove tecnologie – ha aggiunto – Si sta ritornando a parlare di esplorazione umana e ritorno sulla Luna; su questo l’Italia è molto forte, come nel caso di Thales Alenia Space Italia e le sue tecnologie”. Con gli americani della NASA sull’aspetto tecnologico della permanenza umana nello spazio ”dovremo raggiungere un accordo”.