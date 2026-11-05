Spazio, il 15 dicembre a Roma la ministeriale ESA. Urso: “L’Italia pronta a fare la sua parte”

L’Italia si prepara a svolgere un ruolo centrale nelle strategie europee per il futuro dello Spazio. La preparazione della ministeriale intermedia dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), in programma il prossimo 15 dicembre a Roma, è stata al centro della 31ª riunione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale (Comint), presieduta a Palazzo Chigi dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso.

L’incontro del 15 dicembre vedrà riuniti nella capitale i ministri responsabili delle politiche spaziali e i vertici delle agenzie spaziali nazionali degli Stati membri dell’ESA. Un appuntamento che rappresenterà un momento di confronto sulle future strategie dell’esplorazione spaziale europea, con particolare attenzione al rafforzamento dell’autonomia tecnologica del continente e allo sviluppo di nuove opportunità per la ricerca scientifica e il sistema industriale. “La ministeriale di Roma sarà un passaggio fondamentale per un’Europa più autonoma e competitiva nello Spazio. L’Italia è pronta a fare la sua parte, forte di una tradizione scientifica e industriale che ci pone tra i protagonisti del settore“, ha dichiarato Urso.

Nel corso dei lavori del Comint sono state affrontate anche le prospettive dell’esplorazione umana e robotica, con uno sguardo rivolto alle diverse tappe della presenza nello Spazio: dall’orbita terrestre alla Luna, fino a Marte. L’obiettivo è consolidare il contributo delle imprese e della comunità scientifica italiana ai futuri programmi europei e internazionali, assicurando continuità agli investimenti e valorizzando le competenze industriali e tecnologiche già maturate dal Paese. Particolare attenzione è stata riservata all’esperienza italiana nella realizzazione di moduli abitativi spaziali, un settore che costituisce uno degli ambiti di competenza nazionale su cui fare leva per partecipare ai prossimi sviluppi dell’esplorazione umana oltre l’orbita terrestre.