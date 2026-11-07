Spazio, il Pakistan conquista un posto sulla stazione cinese: sarà il 1° astronauta straniero a bordo

La Cina si prepara ad accogliere per la prima volta un astronauta straniero a bordo della propria stazione spaziale. A compiere questo storico passo sarà un cittadino pakistano, che prenderà parte alla missione Shenzhou 24, diventando il primo astronauta non cinese a raggiungere il laboratorio orbitale di Pechino. La notizia è stata diffusa nelle scorse ore dai media statali cinesi, sulla base delle informazioni fornite dalla China Manned Space Agency, l’agenzia responsabile del programma spaziale con equipaggio del Paese.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale Xinhua, l’astronauta pakistano effettuerà una permanenza di breve durata in orbita, per poi fare ritorno sulla Terra a bordo della navicella Shenzhou 23. Non è stata ancora comunicata una data ufficiale per il lancio. L’operazione rappresenterà una prima assoluta per il programma spaziale cinese: sarà infatti il primo volo congiunto che vedrà la partecipazione di astronauti cinesi e stranieri.

Due candidati pakistani in addestramento

Il percorso verso questa missione era iniziato già nei mesi precedenti. Secondo quanto riferito da Xinhua, 2 candidati pakistani, Muhammad Zeeshan Ali e Khurram Daud, avevano avviato il proprio addestramento insieme ai colleghi cinesi. Tra i 2 verrà selezionato il candidato destinato a partecipare alla missione in qualità di specialista del carico utile, con il compito di svolgere attività specifiche durante la permanenza nello Spazio.

La preparazione non riguarda soltanto le competenze tecniche e operative necessarie per affrontare un volo spaziale. Una parte significativa del programma è dedicata anche all’apprendimento intensivo della lingua cinese, elemento fondamentale per consentire una collaborazione efficace con il resto dell’equipaggio e la gestione delle attività a bordo. Si tratta di un percorso che testimonia il livello di integrazione richiesto per partecipare a una missione spaziale internazionale, dove preparazione scientifica, capacità operative e comunicazione rappresentano requisiti essenziali.

L’intesa tra Pechino e Islamabad

La missione si inserisce nel quadro dell’accordo di cooperazione spaziale sottoscritto da Cina e Pakistan nel febbraio 2025. L’intesa rafforza una collaborazione già consolidata in diversi settori e apre nuove prospettive per il coinvolgimento pakistano nelle attività spaziali cinesi. Per Islamabad, la partecipazione alla missione rappresenta un’importante opportunità per sviluppare competenze scientifiche e tecnologiche, acquisire esperienza nel settore dei voli spaziali con equipaggio e rafforzare il proprio ruolo nella cooperazione internazionale. Per Pechino, invece, l’apertura della stazione Tiangong a un astronauta straniero costituisce un passaggio significativo nella strategia di internazionalizzazione del proprio programma spaziale.

La nuova sfida della corsa alla Luna

L’iniziativa si colloca in un momento particolarmente importante per l’esplorazione spaziale. La Cina sta infatti lavorando a un programma ambizioso che punta a portare astronauti sulla superficie lunare entro il 2030. Un obiettivo che si inserisce nella competizione con gli Stati Uniti, considerati il principale rivale di Pechino nel settore spaziale. Anche la NASA sta portando avanti i propri programmi per il ritorno dell’uomo sulla Luna, con l’obiettivo di realizzare un allunaggio con equipaggio nel 2028. In questo scenario, la collaborazione con il Pakistan assume un significato che va oltre la singola missione. La presenza di un astronauta straniero sulla stazione Tiangong dimostra infatti la volontà cinese di ampliare le proprie partnership internazionali e di coinvolgere altri Paesi nelle attività di ricerca e sperimentazione in orbita.