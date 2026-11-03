Spazio, la mossa a sorpresa della Cina: il Dragone annuncia lo sbarco sulla Luna con i primi taikonauti nel 2029 senza seguire le regole della NASA

C’è un nuovo silenzio che sta per essere spezzato sulla superficie della Luna, e questa volta il conto alla rovescia parla mandarino. Lontano dal clamore mediatico e dalle consuetudini della corsa spaziale occidentale, Pechino ha messo a punto nei minimi dettagli il copione ingegneristico che porterà i primi esseri umani non americani a calpestare il nostro satellite. Il traguardo operativo è fissato per l’autunno del 2029, una scadenza calcolata con rigore millimetrico per coincidere con l’ottantesimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, momento simbolico in cui la leadership asiatica intende mostrare al mondo la propria definitiva maturità scientifica e geopolitica.

Fino a oggi, il piano lunare cinese appariva agli osservatori internazionali come un puzzle frammentato di annunci istituzionali e rendering digitali diffusi con il contagocce. Tuttavia, le presentazioni tecniche emerse dal settimo Simposio sui Voli Spaziali con Equipaggio, guidate dai vertici della China Manned Space Agency (CMSA) e dal capo progettista Wang Xiang, hanno finalmente squarciato il velo. Non ci troviamo di fronte a una generica dichiarazione di intenti, bensì a un programma di esplorazione lunare con equipaggio già entrato a pieno regime nella fase costruttiva e di qualifica hardware. La Cina non intende limitarsi a replicare l’epopea del programma Apollo del secolo scorso, ma ha ideato un’architettura operativa profondamente diversa, concepita per sfidare apertamente il programma Artemis della NASA attraverso un approccio pragmatico, rigoroso e privo di deviazioni.

L’architettura del doppio lancio: il balletto orbitale del Lunga Marcia 10

Al cuore della strategia cinese non c’è un unico colosso paragonabile al Saturn V o all’avveniristico Starship, bensì un’architettura modulare imperniata sul nuovo vettore Lunga Marcia 10, noto per lungo tempo nella letteratura tecnica con la sigla CZ-5DY. Questo lanciatore pesante a tre stadi paralleli, spinto da una sofisticata matrice di motori YF-100K a cherosene e ossigeno liquido con combustione a ciclo chiuso, vanta una capacità di immissione di circa ventisette tonnellate in traiettoria trans-lunare. Poiché un singolo vettore non possiede la spinta sufficiente per spedire verso il nostro satellite sia l’equipaggio umano sia il veicolo di discesa, Pechino ha optato per un sofisticato profilo a doppio lancio sincronizzato dallo spazioporto costiero di Wenchang, situato sull’isola di Hainan.

La sequenza operativa prescrive che un primo razzo Lunga Marcia 10 decolli trasportando il modulo di atterraggio Lanyue, seguito a brevissima distanza temporale da un secondo vettore gemello con a bordo la capsula Mengzhou e un equipaggio di tre taikonauti. I due veicoli compiranno la rotta cis-lunare in circa centoventi ore, per poi completare in modo del tutto autonomo un delicatissimo rendezvous in orbita lunare bassa. Una volta agganciate le due strutture attraverso un anello di docking ad alta precisione, due dei tre astronauti varcheranno il tunnel pressurizzato per insediarsi nel lander, mentre il terzo taikonauta rimarrà a presidio del modulo di comando orbitale per gestire le comunicazioni e la telemetria di sicurezza.

Mengzhou e Lanyue: l’anatomia delle navette del sogno celeste

I due veicoli cardine di questa epopea incarnano l’eredità tecnologica accumulata con le navette Shenzhou e con le straordinarie missioni automatiche della serie Chang’e. La capsula con equipaggio Mengzhou, il cui nome evoca poeticamente il vascello del sogno, segna il cambio generazionale dei veicoli abitati cinesi. Progettata per superare l’angustia delle cabine storiche, Mengzhou nasce con una configurazione a doppia architettura: una variante leggera spinta da due soli propulsori principali per il servizio di routine verso la stazione spaziale Tiangong, e una complessa versione lunare a quattro propulsori con serbatoi maggiorati. L’impianto propulsivo eredita l’affidabilità dei sistemi a spinta variabile testati su Chang’e 5 e 6, ed è protetto da un evoluto scudo termico a nido d’ape ablativo, progettato per dissipare l’inferno termico generato da un rientro atmosferico a velocità di fuga pari a circa undici chilometri al secondo.

Dall’altra parte della manovra orbitale si trova il modulo di discesa Lanyue, un nome che richiama la volontà di abbracciare la Luna. Con una stazza a pieno carico vicina alle dieci tonnellate metriche, Lanyue impiega un sistema di discesa a doppio stadio composto da un modulo di propulsione primaria e dal lander vero e proprio. Il modulo di frenata si sobbarcherà l’arduo compito di assorbire l’inerzia orbitale e azzerare la velocità orizzontale, sganciandosi a poche centinaia di metri dal suolo per consentire al lander di ultimare la discesa morbida. Il touchdown avverrà tramite l’ausilio di motori a spinta differenziale continua guidati da sensori ottici e sistemi LiDAR anticollisione, capaci di mappare istantaneamente il terreno ed evitare rocce o crateri insidiosi in totale autonomia.

Il salto senza rete: perché Pechino salta la prova generale alla Apollo 10

Uno dei dettagli operativi più eclatanti svelati dalla dirigenza aerospaziale cinese è la scelta radicale di scartare qualsiasi volo preparatorio con equipaggio sul modello di Apollo 10, la celebre missione durante la quale gli astronauti statunitensi testarono il distacco e la manovra del modulo lunare arrivando a quindici chilometri dalla superficie senza posarvi il piede. Pechino considera questa tappa intermedia con esseri umani a bordo un dispendio evitabile di risorse e tempo utile nella serrata tabella di marcia verso il 2029, confidando pienamente nei progressi compiuti dall’intelligenza artificiale di navigazione e dai banchi prova digitali.

La sequenza di qualificazione concepita dalla CMSA seguirà un rigoroso sentiero interamente robotico. Dopo due voli inaugurali della capsula Mengzhou verso l’avamposto Tiangong e lanci cargo mirati a stressare i carichi strutturali di Lanyue, la Cina effettuerà una colossale simulazione end-to-end senza equipaggio. Durante questo banco di prova su scala reale, un vettore lancerà un modello completo di lander lungo la rotta cislunare, facendogli compiere l’inserzione in orbita lunare, la traiettoria di discesa e l’allunaggio sul regolite in modo del tutto automatizzato. Soltanto una volta acquisiti e verificati tutti i dati termici, strutturali e di pressurizzazione, la missione umana del 2029 riceverà il via libera definitivo per tentare l’allunaggio diretto al primo volo con equipaggio.

Tre giorni nel Mare delle Tempeste: tute Wangyu, il rover Tansuo e la vita sul suolo

Il primo contatto umano cinese con la Luna avrà una durata prestabilita di circa settantadue ore terrestri, un arco temporale accuratamente calibrato per garantire il massimo rendimento operativo contenendo al minimo i pericoli derivanti dai raggi cosmici galattici e dalle oscillazioni termiche estreme. Durante questa permanenza iniziale di tre giorni, l’equipaggio non si limiterà a brevi compiti celebrativi all’ombra del lander: il cronoprogramma prevede infatti un’attività extraveicolare (EVA) al giorno, trasformando ogni singola uscita in una sessione geologica intensiva.

Per sfidare l’ambiente lunare, i due taikonauti utilizzeranno le inedite tute spaziali Wangyu, progettate per offrire una mobilità articolare alle ginocchia e alle anche nettamente superiore rispetto alle tute semirigide impiegate nelle missioni Apollo. Realizzate con materiali compositi multistrato, le Wangyu sono state concepite per respingere la forte abrasività della regolite lunare, la polvere basaltica generata da miliardi di anni di impatti meteoritici che minaccia costantemente i giunti e le guarnizioni pressurizzate. L’esplorazione del territorio beneficerà del supporto operativo del rover lunare Tansuo, un veicolo leggero non pressurizzato a quattro ruote motrici indipendenti capace di accogliere i due esploratori, i banchi di campionamento e le trivelle di profondità, estendendo il raggio di campionamento a svariati chilometri dal punto di atterraggio.

Oltre il campo base fisso: i laboratori pressurizzati semoventi e la visione della ILRS

Mentre i documenti programmatici occidentali hanno lungamente insistito sul concetto di avamposto fisso e stazionario sul modello delle basi scientifiche in Antartide, i documenti tecnici illustrati a Pechino rivelano un cambio di paradigma radicale per la fase successiva al 2030. La Cina prevede di estendere progressivamente la permanenza dei taikonauti fino a quattordici giorni terrestri continui, sfruttando l’intera durata della giornata solare lunare per poi decollare prima del sopraggiungere della micidiale notte lunare, caratterizzata da temperature che crollano a centocinquanta gradi sottozero.

La vera rivoluzione tattica risiede però nell’abbandono delle strutture stazionarie in favore di laboratori pressurizzati mobili. Invece di investire subito nella costruzione di moduli statici interrati, la CMSA intende inviare sulla Luna grandi rover-laboratorio completamente sigillati e a guida autonoma. Una volta toccato il suolo a bordo di Lanyue, gli equipaggi potranno trasferirsi direttamente all’interno di questi habitat semoventi per vivere e condurre esperimenti in un ambiente confortevole, guidando il veicolo lungo centinaia di chilometri di superficie. All’occorrenza, diversi laboratori mobili potranno congiungersi mediante portelloni ermetici standardizzati, formando veri e propri complessi modulari itineranti capaci di spostarsi nei siti di maggiore interesse minerario e geologico.

Questa dinamica a mobilità diffusa fungerà da fondamenta per la futura Stazione Internazionale di Ricerca Lunare (ILRS), il colossale progetto congiunto guidato da Cina e Russia aperto a partner internazionali. L’infrastruttura scientifica definitiva vedrà la luce nel corso degli anni Trenta grazie al debutto del lanciatore super-pesante Lunga Marcia 9, un colosso aerospaziale capace di recapitare sul nostro satellite la variante pesante del lander Lanyue da quindici tonnellate di carico utile netto. Sarà questo immenso vettore a trasportare sul suolo lunare la componente più critica per la sopravvivenza a lungo termine: un reattore nucleare compatto commissionato all’ingegneria russa, fondamentale per erogare energia ininterrotta anche durante le due settimane di buio assoluto della notte lunare e per alimentare gli impianti industriali dedicati all’estrazione di ossigeno e acqua dai depositi di ghiaccio perenne celati nei crateri perennemente in ombra del Polo Sud. Quella che era iniziata come una competizione d’orgoglio si è tramutata nella più sofisticata pianificazione scientifica del nostro secolo, e la Cina ha ormai disegnato ogni singolo chilometro della rotta che la porterà a lasciare la sua prima impronta sul satellite della Terra.