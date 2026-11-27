Nuovo rifornimento per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La navetta cargo russa Progress 97 di Roscosmos ha completato con successo il proprio attracco alla struttura orbitale alle 13:08 di ieri ora italiana, nel giorno del Ringraziamento. Il veicolo si è agganciato automaticamente al portello rivolto verso la Terra del modulo Rassvet. A bordo circa 3 tonnellate di rifornimenti, tra cui generi alimentari, carburante e materiali di vario tipo destinati ai membri dell’equipaggio della Expedition 75, impegnati nelle attività scientifiche e operative a bordo della stazione.

Progress 97 era partita il 24 novembre dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, a bordo di un razzo Soyuz. Dopo aver completato il viaggio verso la ISS, il cargo resterà agganciato alla stazione per circa 8 mesi. Al termine della missione, la navetta si sgancerà per effettuare un rientro distruttivo nell’atmosfera terrestre, durante il quale verranno smaltiti anche i rifiuti accumulati a bordo della Stazione.

Intanto, prosegue il programma di rifornimento della ISS. Tra le prossime missioni è previsto il lancio del cargo Cygnus XL di Northrop Grumman, destinato a trasportare circa 5 tonnellate di esperimenti scientifici e attrezzature di laboratorio. Tra le ricerche in programma figurano studi sul movimento delle cellule tumorali, sui tessuti muscolari ingegnerizzati e su particelle ispirate al DNA, con potenziali applicazioni per la salute umana sulla Terra e nello Spazio.