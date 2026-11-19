L’Italia sarà protagonista della prossima grande missione scientifica dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Gli Stati membri dell’ESA hanno selezionato oggi, giovedì 19 novembre 2026, Plasma Observatory come prossima missione di classe media, denominata M7, con un lancio previsto per il 2038. Un progetto di grande rilevanza scientifica e tecnologica, caratterizzato da una forte leadership italiana grazie al contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e all’impegno dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), che vedrà tra i protagonisti anche l’Università della Calabria. La missione prevede l’impiego di sette satelliti identici in rotazione, operativi su un’orbita fortemente ellittica, che consentiranno per la prima volta di osservare contemporaneamente, su differenti scale spaziali e temporali, i processi attraverso i quali l’energia proveniente dal Sole viene trasferita attraverso lo scudo magnetico terrestre. Per la realizzazione dei satelliti, l’ESA ha stanziato un budget di circa 727 milioni di euro, al quale si aggiungeranno i finanziamenti delle agenzie spaziali nazionali destinati agli strumenti scientifici e alla fase di ricerca. La missione rappresenta un importante avanzamento nella comprensione dei fenomeni che regolano l’interazione tra il nostro pianeta e l’ambiente spaziale circostante.

Plasma Observatory, la missione ESA che studierà l’interazione tra Sole e Terra

Al centro degli obiettivi scientifici di Plasma Observatory c’è uno dei processi fondamentali della fisica spaziale: l’interazione tra il vento solare e il campo magnetico terrestre. Il Sole emette continuamente un flusso di plasma, costituito da particelle elettricamente cariche, che attraversa lo spazio fino a raggiungere il nostro pianeta. Quando questo flusso incontra il campo magnetico della Terra, entra in contatto con un sistema naturale di protezione che scherma il pianeta da gran parte del suo impatto. Le interazioni tra vento solare e magnetosfera possono tuttavia generare fenomeni di notevole intensità. Tra le manifestazioni più conosciute figurano le aurore polari, prodotte dalle interazioni tra le particelle provenienti dallo spazio e l’ambiente magnetico terrestre. Nei casi più estremi, gli stessi processi possono determinare malfunzionamenti dei satelliti e interruzioni delle infrastrutture critiche, comprese le reti elettriche. Comprendere nel dettaglio le modalità attraverso le quali l’energia viene trasferita e distribuita all’interno della magnetosfera è quindi fondamentale per approfondire i meccanismi fisici che governano questi fenomeni.

La magnetosfera terrestre, la grande bolla magnetica che circonda il nostro pianeta, costituisce un laboratorio naturale particolarmente favorevole per queste ricerche. Al suo interno si sviluppa un’ampia varietà di fenomeni caratteristici del plasma, che si manifestano su scale spaziali e temporali differenti. Essendo il sistema di questo tipo più vicino e accessibile agli strumenti di osservazione, la magnetosfera offre l’opportunità di studiare direttamente processi che interessano non soltanto la Terra, ma anche altre regioni del Sistema Solare e gli ambienti che circondano stelle molto lontane, impossibili da raggiungere con sonde spaziali.

Sette satelliti per osservare fenomeni mai studiati contemporaneamente

L’elemento innovativo di Plasma Observatory sarà la possibilità di effettuare misurazioni simultanee in sette punti differenti dello spazio, superando alcuni dei limiti delle precedenti missioni europee dedicate allo studio della magnetosfera. Il nuovo osservatorio spaziale raccoglierà infatti l’eredità di Cluster, la missione con la quale l’Europa ha aperto la strada all’esplorazione multipunto della magnetosfera terrestre. Cluster ha consentito importanti progressi nella comprensione dell’ambiente spaziale, ma i suoi strumenti permettevano di analizzare una sola scala spaziale e temporale alla volta. Con Plasma Observatory sarà invece possibile studiare contemporaneamente campi magnetici, campi elettrici e particelle attraverso sette piattaforme di osservazione, ricostruendo le connessioni tra fenomeni che si sviluppano su dimensioni e intervalli temporali molto diversi. Le misurazioni consentiranno, in particolare, di comprendere come eventi piccoli e rapidissimi possano essere collegati a trasformazioni molto più estese nelle regioni fondamentali della magnetosfera. Un approccio che permetterà di approfondire la fisica del plasma e di ricostruire con una precisione senza precedenti le dinamiche che regolano il trasferimento dell’energia nell’ambiente spaziale terrestre. “Plasma Observatory ci permetterà di comprendere l’interazione del nostro pianeta con il mare di plasma che lo circonda con un livello di dettaglio senza precedenti”, ha dichiarato Carole Mundell, Direttrice della Scienza dell’ESA.

La leadership italiana nella missione: il ruolo di ASI e INAF

La selezione di Plasma Observatory segna un risultato particolarmente significativo per la ricerca spaziale italiana. La missione nasce infatti da una proposta presentata nel 2022, nell’ambito della selezione M7 dell’ESA, da un consorzio scientifico internazionale guidato da Maria Federica Marcucci dell’INAF di Roma, nel ruolo di Lead Proposer, insieme ad Alessandro Retinò del LPP-CNRS di Parigi, Co-Lead Proposer. Durante lo studio di Fase A, Maria Federica Marcucci ha inoltre presieduto lo Science Study Team e ha ricoperto il ruolo di Consortium Lead, coordinando le attività che hanno accompagnato lo sviluppo scientifico della proposta fino alla selezione ufficiale. Il sostegno dell’Agenzia Spaziale Italiana ha rappresentato un elemento determinante per la partecipazione nazionale e per la valorizzazione delle competenze scientifiche e industriali presenti nel Paese. “Plasma Observatory” – dichiara Barbara Negri, vicedirettrice della Direzione Scienza ed Innovazione – “rappresenta una sfida scientifica e tecnologica, che è stata prontamente raccolta dall’ASI, in quanto sono presenti nel nostro Paese importanti competenze scientifiche e industriali che saranno valorizzate dalla partecipazione in veste di leader a questa missione”. La selezione della missione apre ora una nuova fase, nella quale gli obiettivi scientifici definiti dalla comunità internazionale dovranno essere tradotti nella realizzazione degli strumenti, dei satelliti e delle operazioni necessarie al funzionamento dell’osservatorio.

“Con la decisione di oggi, Plasma Observatory viene ufficialmente selezionata come prossima missione di classe media dell’ESA” – dice Maria Federica Marcucci, Principal Investigator della missione. “È il traguardo di un percorso lungo e selettivo, ma soprattutto l’inizio di una nuova fase: ora la visione scientifica che abbiamo costruito insieme alla comunità internazionale deve tradursi in strumenti, satelliti e operazioni. È una sfida che affrontiamo con entusiasmo e con la consapevolezza della responsabilità che ci è stata affidata. Sono orgogliosa del ruolo dell’INAF e dell’Italia che, con il supporto dell’ASI, ha guidato la proposta fino alla selezione di questa innovativa missione”.

IMCA e BOX-P, gli strumenti scientifici affidati all’Italia

Il contributo nazionale non si limita al coordinamento scientifico. L’Italia sarà direttamente coinvolta nello sviluppo di alcune delle tecnologie fondamentali per il funzionamento di Plasma Observatory, a cominciare dallo strumento IMCA, Ion Mass Composition Analyzer. Si tratta di uno spettrometro di massa per ioni, sviluppato da un consorzio coordinato dall’INAF con la collaborazione di partner scientifici e tecnologici provenienti da Germania, Stati Uniti, Giappone, Francia, Belgio, Ungheria e Svizzera. IMCA avrà il compito di misurare come le diverse specie di ioni vengono accelerate e trasportate nello spazio intorno alla Terra, raccogliendo informazioni essenziali per comprendere le dinamiche del plasma e raggiungere gli obiettivi scientifici della missione. Lo sviluppo dello strumento valorizzerà l’esperienza maturata dai membri del consorzio attraverso la partecipazione a importanti programmi di esplorazione spaziale, tra cui Cluster, Cassini, BepiColombo, MMS e Solar Orbiter. Un ulteriore contributo dell’INAF riguarda BOX-P, l’unità digitale che costituisce l’unica interfaccia verso il satellite per i tre strumenti dedicati alle particelle e per il magnetometro. L’istituto italiano ne condivide la responsabilità e partecipa alla gestione di funzioni essenziali: alimentazione e funzionamento degli strumenti, acquisizione ed elaborazione dei dati direttamente a bordo dei satelliti, prima della loro trasmissione alle strutture scientifiche sulla Terra. Queste attività saranno fondamentali per garantire il coordinamento delle osservazioni e la disponibilità dei dati necessari a ricostruire i fenomeni fisici analizzati dalla missione.

L’Università della Calabria protagonista: il contributo scientifico di Francesco Valentini

Tra gli organismi di ricerca italiani coinvolti nella missione figura anche l’Università della Calabria, che ha partecipato al progetto fin dalle fasi iniziali di preparazione della proposta presentata all’ESA. Il contributo dell’ateneo calabrese si concentra sulle simulazioni numeriche avanzate, uno degli strumenti fondamentali per descrivere e analizzare i complessi fenomeni che caratterizzano la fisica del plasma. Un ruolo importante è stato svolto da Francesco Valentini, Direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria e membro dello Science Study Team di Plasma Observatory. Attraverso le attività di simulazione numerica, Valentini ha contribuito alla definizione dei requisiti scientifici e tecnici della missione, partecipando al percorso di sviluppo che ha portato alla selezione ufficiale del progetto. Si tratta di un riconoscimento significativo per le competenze di ricerca sviluppate nell’ateneo calabrese, inserite in una collaborazione internazionale dedicata a una delle sfide più avanzate della fisica spaziale contemporanea. “Fin dalla nascita di Plasma Observatory, la nostra competenza nelle simulazioni numeriche è stata utilizzata per lo sviluppo scientifico e tecnico della missione” – ha dichiarato Francesco Valentini. “In continua sinergia con INAF e con il supporto dell’ASI, portiamo con grande orgoglio l’eccellenza dell’Unical nello spazio europeo”.

Oltre 40 ricercatori italiani coinvolti nel progetto europeo

La partecipazione nazionale a Plasma Observatory coinvolge una comunità scientifica ampia e diversificata, composta da oltre 40 ricercatori appartenenti a 10 organismi tra enti di ricerca e università. Gli studiosi italiani hanno coordinato o preso parte a diversi gruppi di lavoro dedicati alla definizione degli obiettivi scientifici, alla progettazione della missione e allo sviluppo delle tecnologie necessarie per le osservazioni spaziali. La collaborazione tra ASI, INAF, università e comunità scientifica nazionale ha permesso di mettere a disposizione del consorzio internazionale competenze complementari, dalla modellistica numerica alla fisica del plasma, fino alla progettazione degli strumenti destinati ai satelliti. La selezione di Plasma Observatory da parte degli Stati membri dell’ESA rappresenta così il passaggio dalla fase di studio e valutazione a una nuova fase di realizzazione, nella prospettiva del lancio previsto per il 2038. Con sette satelliti chiamati a osservare simultaneamente la magnetosfera terrestre, la missione punta ad acquisire nuove conoscenze sui processi di trasferimento dell’energia solare, sulle relazioni tra fenomeni di dimensioni differenti e sui meccanismi fisici che caratterizzano il plasma nello spazio, aprendo nuove possibilità di studio anche per gli ambienti che circondano altre stelle.