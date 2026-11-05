Spazio, Luna e Marte: le risorse diventano la chiave per costruire basi permanenti

Produrre ossigeno dalla polvere lunare, ricavare materiali utili dall’atmosfera di Marte e costruire infrastrutture utilizzando le risorse disponibili direttamente sul posto. Quello che fino a qualche tempo fa sembrava uno scenario da fantascienza è oggi uno degli obiettivi della ricerca spaziale. Sfruttare le materie prime presenti su altri corpi celesti potrebbe infatti consentire di ridurre la quantità di materiali da trasportare dalla Terra, aprendo nuove prospettive per la realizzazione di basi umane permanenti e per le missioni di lunga durata.

Questa strategia prende il nome di In-Situ Resource Utilization (ISRU), ovvero utilizzo delle risorse disponibili sul posto. Il principio è semplice: anziché portare dalla Terra tutto ciò che serve agli astronauti, utilizzare direttamente i materiali presenti sulla Luna, su Marte e, in prospettiva, anche su altri corpi del Sistema solare. Tuttavia, tra dimostrare che una tecnologia funziona in laboratorio e renderla operativa in un ambiente extraterrestre esiste una differenza sostanziale. È proprio su questo passaggio che si concentra un editoriale pubblicato sulla rivista scientifica Planet e firmato da Lifang Li, Mengfan Tian e Pengzhen Guo, ricercatori dell’Harbin Institute of Technology. Gli autori individuano 4 grandi sfide che la comunità scientifica e ingegneristica dovrà affrontare per trasformare le tecnologie ISRU in sistemi capaci di sostenere una presenza umana duratura oltre la Terra.

Non basta trovare una risorsa: bisogna poterla utilizzare

La prima sfida riguarda la conoscenza delle risorse extraterrestri. Individuare la presenza di un determinato materiale sulla superficie lunare o marziana non significa automaticamente poterlo recuperare e sfruttare. Occorre conoscere non soltanto la composizione del terreno, ma anche la distribuzione delle risorse, la loro accessibilità e le condizioni necessarie per estrarle. Un deposito potenzialmente interessante dal punto di vista scientifico, per esempio, potrebbe risultare troppo difficile da raggiungere oppure richiedere tecnologie e quantità di energia incompatibili con le capacità di una missione.

Per questo Li, Tian e Guo ritengono necessario sviluppare metodi quantitativi che mettano in relazione le osservazioni satellitari, le analisi dei campioni e le proprietà effettive dei materiali. Le informazioni raccolte dalle missioni scientifiche dovranno diventare strumenti concreti per progettare gli impianti di estrazione e pianificare le future attività esplorative.

Tecnologie capaci di resistere agli ambienti estremi

La seconda sfida è rappresentata dall’affidabilità delle apparecchiature. Luna e Marte presentano condizioni ambientali molto diverse da quelle terrestri, che possono compromettere il funzionamento dei sistemi tecnologici. Polveri, vuoto, forti escursioni termiche e deterioramento dei componenti rappresentano ostacoli significativi per qualsiasi impianto destinato a estrarre e trasformare materiali. Una macchina che funziona perfettamente in laboratorio potrebbe non garantire le stesse prestazioni quando viene installata direttamente sulla superficie di un altro pianeta.

Le tecnologie ISRU dovranno quindi essere progettate tenendo conto fin dall’inizio delle condizioni operative reali. Non sarà sufficiente ottenere un risultato positivo durante una dimostrazione sperimentale: serviranno sistemi capaci di lavorare in modo continuativo, mantenendo prestazioni affidabili e limitando la necessità di interventi di manutenzione.

Dalle singole tecnologie a infrastrutture integrate

La terza sfida riguarda l’integrazione dei diversi sistemi. Estrarre una risorsa, infatti, è soltanto una parte del processo. Per trasformarla in qualcosa di effettivamente utilizzabile occorrono energia, controllo della temperatura, sistemi di trasporto, impianti di lavorazione e strutture per la manutenzione. A questi elementi si aggiungono la gestione degli scarti e il riciclo dei materiali, aspetti particolarmente importanti in ambienti nei quali ogni rifornimento dalla Terra comporta costi e difficoltà considerevoli.

Secondo i ricercatori, è quindi necessario superare un modello di sviluppo basato su esperimenti indipendenti, per passare alla progettazione di infrastrutture coordinate. Le tecnologie di estrazione dovranno essere concepite insieme ai sistemi energetici, alla gestione termica, ai trasporti e alle strutture abitative e operative. La vera svolta sarà raggiungere un livello di integrazione tale da permettere a questi impianti di funzionare come un sistema autonomo, capace di sostenere le attività di esplorazione per periodi prolungati.

Sfruttare lo Spazio senza comprometterne il valore scientifico

La quarta sfida riguarda un tema che assume un’importanza crescente con l’espansione delle attività umane nello spazio: la tutela degli ambienti extraterrestri. L’utilizzo delle risorse locali dovrà essere compatibile con la conservazione del valore scientifico della Luna, di Marte e degli altri corpi celesti. Le attività di estrazione e trasformazione dei materiali non potranno quindi essere valutate soltanto sulla base della loro fattibilità tecnica ed economica.

Sarà necessario considerare anche i possibili impatti ambientali, i principi della protezione planetaria e le norme internazionali che regolano l’esplorazione spaziale. Il problema, in altre parole, non è soltanto stabilire se una risorsa possa essere sfruttata, ma anche individuare come farlo senza compromettere siti di particolare interesse scientifico o interferire con le future attività di ricerca.

Dal ghiaccio lunare all’anidride carbonica di Marte

Tra le applicazioni considerate più promettenti dai ricercatori figurano alcune tecnologie che potrebbero avere un ruolo centrale nelle future missioni. Sulla Luna, uno degli obiettivi prioritari è lo studio dei depositi di ghiaccio presenti nelle regioni polari. Comprendere dove si trovano, in quale quantità e con quali caratteristiche potrebbe permettere di valutare meglio il loro possibile utilizzo nelle missioni future.

Un’altra prospettiva riguarda la produzione di ossigeno dalla regolite, il materiale che ricopre la superficie lunare. La possibilità di ricavare ossigeno direttamente dal suolo rappresenterebbe un vantaggio considerevole per le missioni, sia per le esigenze degli astronauti sia per le potenziali applicazioni legate ai sistemi di supporto vitale e alla propulsione. Su Marte, invece, l’attenzione si concentra sull’anidride carbonica che costituisce la componente principale dell’atmosfera. Attraverso opportuni processi di conversione chimica, questa risorsa potrebbe essere trasformata in materiali utilizzabili dalle future missioni, riducendo ulteriormente la necessità di trasportare rifornimenti dalla Terra.

Anche i corpi minori del Sistema solare, come gli asteroidi, potrebbero diventare oggetto di valutazioni per individuare materiali potenzialmente sfruttabili. Si tratta di ambienti differenti da quelli lunari e marziani, ma accomunati dalla necessità di collegare la conoscenza scientifica delle risorse alla concreta possibilità di utilizzarle.

La nuova frontiera dell’esplorazione spaziale

Il messaggio centrale dell’editoriale di Li, Tian e Guo è che la disponibilità di risorse extraterrestri, da sola, non garantisce la possibilità di sfruttarle. Servono conoscenze precise sui materiali, tecnologie resistenti alle condizioni ambientali, infrastrutture integrate e strategie capaci di conciliare l’utilizzo delle risorse con la tutela scientifica degli ambienti planetari.

Il lavoro pubblicato su Planet non presenta i risultati di una nuova sperimentazione condotta sulla Luna o su Marte, ma propone un quadro delle principali difficoltà che la ricerca dovrà affrontare per rendere operative le tecnologie ISRU. La prospettiva è quella di passare gradualmente da singoli esperimenti alla costruzione di sistemi affidabili, in grado di funzionare per lunghi periodi e di sostenere una presenza umana sempre più autonoma nello spazio.

Per raggiungere questo traguardo sarà fondamentale rafforzare la collaborazione tra scienze planetarie e ingegneria spaziale. Conoscere le risorse disponibili non basterà più: bisognerà imparare a trasformarle in strumenti concreti per vivere, lavorare ed esplorare lontano dalla Terra. Una sfida tecnologica, ma anche un passaggio decisivo verso una nuova fase dell’esplorazione del Sistema solare.