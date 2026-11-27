Il ritorno dell’umanità sulla Luna passa attraverso una tappa fondamentale che parla anche italiano. Nella missione Artemis III, concepita come un banco di prova cruciale in orbita terrestre bassa prima del futuro allunaggio con equipaggio, l’astronauta dell’ESA e colonnello dell’Aeronautica Militare Luca Parmitano ricoprirà il ruolo chiave di pilota della navicella Orion. Primo europeo a far parte di un equipaggio del programma Artemis, Parmitano avrà il compito di gestire le delicate manovre di avvicinamento (rendez-vous) e attracco con i prototipi dei sistemi di atterraggio lunare, mettendo a frutto la sua lunga esperienza di pilota collaudatore per validare le tecnologie necessarie alle prossime tappe verso il nostro satellite.

“La Luna? La missione che stiamo preparando adesso, Artemis II, è di sperimentazione: andremo a comprovare le navette che dovranno portare l’umanità nuovamente sulla superficie lunare. Ne andremo a provare due, insieme all’astronave Orion, che è composta da due elementi che andremo a sperimentare ancora una volta, il Modulo di Comando e il Modulo di Servizio Europeo”, ha detto Luca Parmitano, a margine dell’inaugurazione dello ‘Space Lands’ a Fiumicino. “È un programma di altissime vedute, di grandi prospettive. Parlare di novità è molto prematuro perché è un programma che durerà molti anni e quindi oggi siamo ancora in una fase iniziale”, ha aggiunto.

Le parole di Parmitano restituiscono con lucidità la portata storica e tecnica di questa fase del programma Artemis. Il suo ruolo ai comandi di Orion – spinta proprio dal Modulo di Servizio Europeo realizzato con un forte contributo industriale dell’ESA – non rappresenta soltanto un prestigioso riconoscimento personale, ma consolida la centralità dell’Europa e dell’Italia nell’esplorazione spaziale internazionale. Testando in orbita le manovre di contatto con i due lander lunari sviluppati da SpaceX e Blue Origin, Parmitano guiderà di fatto la prova generale indispensabile per trasformare una visione di lungo periodo nella realtà del prossimo sbarco umano sulla Luna.