Un volo spaziale umano interamente progettato e realizzato dall’Europa è una prospettiva concreta e non più rimandabile. A tracciare la rotta è Luca Parmitano, astronauta dell’ESA selezionato pochi mesi fa per partecipare alla missione NASA Artemis III, intervenuto a Roma durante i lavori del New Space Economy Expoforum. Il messaggio rivolto ai governi europei è chiaro e diretto: l’Europa possiede già tutte le competenze tecnologiche e industriali per compiere il salto di qualità, emancipandosi dal ruolo storico di partner di supporto alle grandi potenze internazionali per diventare finalmente protagonista autonoma almeno nell’orbita bassa terrestre. Secondo l’astronauta italiano, “ci sono tante cose impossibili nell’universo, ma quelle possibili e immaginabili sono sicuramente progetti da realizzare“. Per questo motivo un volo umano firmato solo dal Vecchio Continente è “certamente possibile” e l’Agenzia Spaziale Europea “sta spingendo moltissimo con i Paesi membri per creare le prospettive di un volo spaziale completamente indipendente europeo“, perché “questo è il momento” giusto per compiere questa scelta strategica.

Dall’orbita bassa alla leadership globale: il ruolo dell’Europa nello Spazio

Nel corso del suo intervento nella Capitale, Parmitano ha analizzato con lucidità gli equilibri che hanno caratterizzato fino ad oggi l’esplorazione oltre l’atmosfera. Fino a questo momento l’Europa è stata “un po’ vassalla di altre agenzie spaziali internazionali“, pur distinguendosi costantemente come “un contributore molto solido e affidabile“. Il contributo tecnico e scientifico europeo rimane fondamentale per gli alleati d’oltreoceano, tanto che, come sottolinea lo stesso astronauta, “siamo i partner più solidi per l’agenzia spaziale americana, per la NASA“.

Tuttavia, l’eccellenza nella collaborazione internazionale non basta più a garantire il peso geopolitico necessario nelle sfide del futuro. Secondo Parmitano, infatti, “è giusto che l’Europa prenda un proprio ruolo di leadership” e dimostri “la propria indipendenza, almeno nell’orbita bassa terrestre“. Dotarsi di una capacità autonoma di accesso allo Spazio per gli equipaggi rappresenta un passaggio chiave per consolidare la sovranità tecnologica europea.

La questione dei budget e la sfida politica verso il vertice di dicembre

Il nodo centrale per trasformare questa visione in realtà resta quello delle risorse finanziarie. Confrontando le dimensioni demografiche ed economiche delle 2 sponde dell’Atlantico, emerge un divario evidente: “L’Europa è un po’ più grande e un po’ più popolosa degli Stati Uniti, ma il budget dell’Agenzia Spaziale Europea è circa la metà di quello della NSA“. Una disparità che l’astronauta dell’ESA non esita a definire una precisa “scelta politica“.

Per colmare questo divario, l’ESA invita “sempre i delegati (nominati dai governi dei 23 Stati membri, ndr) a fare scelte appropriate anche per quanto riguarda lo Spazio“. L’appuntamento cruciale è fissato per il 15 dicembre a Roma, data in cui si terrà la riunione interministeriale dell’ESA. Rispondendo ai giornalisti sulle aspettative per quel vertice, Parmitano si è detto fiducioso: “Spero e credo che sarà un’ottima occasione di confronto tra i delegati e la dirigenza dell’Agenzia Spaziale Europea per spiegare quali sono i nostri obiettivi come Europa e anche spiegare come si possono realizzare“.

Tecnologia, telecomunicazioni e la spinta dei governi europei

Investire nel settore aerospaziale significa sostenere un intero ecosistema industriale e scientifico. Lo Spazio, ricorda infatti l’astronauta, non coincide esclusivamente con le missioni con equipaggio, ma abbraccia “tecnologia, ricerca, innovazione” e “tantissime componenti di telecomunicazioni“. Senza “un investimento adeguato“, il rischio concreto per il Vecchio Continente è quello di restare “un po’ indietro rispetto ad altri Paesi” in settori strategici per la vita quotidiana e la sicurezza.

Se l’Unione Europea “vuole essere protagonista nello Spazio e nello scacchiere spaziale“, così come negli equilibri geopolitici mondiali, “è chiaro che servono investimenti“, tenendo presente che “il volo spaziale umano è uno dei campi che dà più visibilità“. Una direzione su cui si registrano già importanti aperture ai vertici istituzionali, come dimostra la posizione del presidente francese Emmanuel Macron, che su questo tema ha lanciato una sfida precisa “perché ovviamente vorrebbe dare all’Europa la possibilità di essere altrettanto presente nello schieramento spaziale come lo è in altri campi, e secondo me lo possiamo fare“.