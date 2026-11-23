Le osservazioni dell’Universo a raggi X e lo sviluppo di nuove tecnologie per orientarsi nello spazio profondo sono al centro dei programmi russi Spektro-RG e Spektro-RGN. A illustrarne gli sviluppi è Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. Il primo risultato riguarda Spektro-RG, osservatorio spaziale realizzato dall’azienda NPO Lavochkin e operativo da 7 anni. La commissione statale ha confermato che il veicolo è ancora in condizioni di funzionamento e ha approvato la prosecuzione della missione fino al 2031.

Tra i principali risultati scientifici già raggiunti figura la realizzazione della mappa più dettagliata finora disponibile dell’intero cielo nella banda dei raggi X, grazie anche al telescopio russo ART-XC, intitolato a M.N. Pavlinsky e installato a bordo dell’osservatorio. La nuova fase della missione prevede un approfondimento delle osservazioni delle regioni centrali della Via Lattea, nuove scansioni dell’intera volta celeste e campagne di osservazione coordinate con telescopi terrestri e altri osservatori spaziali. Un’ulteriore linea di ricerca riguarderà la misurazione estremamente precisa dei segnali emessi dalle pulsar a raggi X, in vista dello sviluppo di sistemi di navigazione spaziale.

Proprio quest’ultimo obiettivo si collega al progetto Spektro-RGN, il cui sviluppo, secondo quanto comunicato da Roscosmos, è iniziato nel dicembre 2025.

La nuova missione punta a sperimentare un sistema di navigazione basato sulle pulsar, stelle di neutroni che emettono impulsi di radiazione a intervalli estremamente regolari. Questi segnali possono funzionare come una sorta di riferimento cosmico, paragonabile al ruolo svolto dai satelliti GPS per la navigazione sulla Terra. L’obiettivo è sfruttare la regolarità degli impulsi per determinare con elevata precisione la posizione dei veicoli spaziali anche a grandi distanze dal nostro pianeta. Una tecnologia che potrebbe contribuire a rendere più autonomi e precisi i futuri viaggi interplanetari, riducendo la dipendenza dai sistemi di localizzazione terrestri.

Con Spektro-RG e Spektro-RGN, la ricerca spaziale russa intende quindi affiancare allo studio delle sorgenti di raggi X lo sviluppo di nuove tecnologie di orientamento e localizzazione, con uno sguardo rivolto alle future missioni nello Spazio profondo.