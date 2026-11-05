Spettacolo all’alba in Calabria: il cielo a pecorelle incanta Reggio | FOTO

L’alba di oggi ha regalato un risveglio magico agli abitanti di Reggio Calabria, grazie a un cielo che si è tinto di sfumature delicate e si è riempito di affascinanti trame nuvolose. Le prime luci del Sole hanno infatti illuminato una meravigliosa distesa di altocumuli che hanno creato il classico e suggestivo effetto del cielo a pecorelle. A immortalare queste splendide condizioni atmosferiche ci ha pensato il nostro attento lettore Giuseppe Daniele Canale, che ringraziamo per averci inviato gli scatti a corredo dell’articolo.

Il significato meteorologico degli altocumuli

Le nubi che hanno dominato la scena mattutina reggina si formano solitamente a un’altitudine media compresa tra i 2mila e i 6mila metri di quota. Queste affascinanti formazioni rotondeggianti, pur offrendo un panorama mozzafiato, indicano spesso una certa instabilità atmosferica. La tradizione popolare associa storicamente questo tipo di nuvolosità alla pioggia imminente e, da un punto di vista strettamente meteorologico, la loro comparsa testimonia effettivamente la presenza di correnti umide in quota che spesso precedono il passaggio di un fronte perturbato.