L’inverno ha deciso di bruciare le tappe e di mostrare il suo volto più autentico, severo e spettacolare con largo anticipo rispetto al calendario astronomico. Questa mattina, venerdì 27 novembre 2026, la vetta del Monte Cimone si è risvegliata immersa in un’atmosfera letteralmente glaciale, regalando uno spettacolo naturale capace di lasciare senza fiato anche gli appassionati di montagna più esperti. Come testimonia chiaramente la gallery scorrevole a corredo dell’articolo, il tetto dell’Appennino settentrionale appare oggi come un avamposto polare sospeso nel vuoto, completamente avvolto da una spessa coltre di neve fresca e scolpito da concrezioni di ghiaccio che trasformano ogni struttura umana in una scultura surreale. In un periodo dell’anno in cui spesso le montagne appenniniche attendono ancora le prime vere nevicate strutturate, lo scenario odierno rappresenta una conferma inequivocabile della precocità di questa fase fredda, capace di trasformare i 2.165 metri di altitudine in un regno di ghiaccio, luce abbagliante e silenzio irreale.

Un paesaggio artico sopra il mare di nubi: lo scenario mozzafiato di questa mattina

Osservando con attenzione gli scatti raccolti nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, il primo elemento che colpisce lo sguardo è il contrasto cromatico quasi irreale tra il bianco accecante della neve e il blu cobalto, profondo e cristallino, di un cielo completamente sgombro da nubi in alta quota. Il sole invernale splende alto e potentissimo, proiettando ombre nette e azzurrate sul manto nevoso intatto, solcato soltanto da poche impronte solitarie che conducono verso il piazzale sommitale. Ma basta abbassare lo sguardo verso l’orizzonte per assistere a uno dei fenomeni più affascinanti della meteorologia montana: un immenso, compatto mare di nubi si estende a perdita d’occhio sotto la cima, inghiottendo completamente le vallate modenesi, i crinali circostanti e l’intera Pianura Padana. Solo in lontananza, oltre questa distesa ovattata e uniforme, emergono timidamente le creste innevate delle vette più alte, simili a isole sperdute in un oceano bianco.

Ancora più impressionante è il lavoro incessante compiuto dal gelo e dal vento su tutto ciò che sorge in vetta. Le staccionate in legno che delimitano i percorsi panoramici, le ringhiere metalliche di protezione, la piccola statua sommitale e soprattutto gli imponenti tralicci delle antenne e delle telecomunicazioni sono interamente ricoperti da una spessa armatura di galaverna. Questo fenomeno, tipico delle cime esposte e ventose, si verifica quando le goccioline d’acqua sopraffusa presenti nelle nubi o nella nebbia gelano istantaneamente a contatto con le superfici fredde, crescendo controvento e creando veri e propri aghi e piume di ghiaccio. Nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo si può apprezzare come l’intera torre metallica e le piattaforme strumentali appaiano completamente sbiancate, quasi fossero state dipinte di brina, accanto alla celebre cupola in pietra dell’osservatorio, anch’essa incappucciata di neve compatta. La sagoma di un osservatore solitario affacciato sul bordo del pianoro innevato restituisce perfettamente il senso di immensità e di isolamento di questo luogo estremo.

I dati meteo ufficiali: il bollettino Metar, il vento da nord e il crollo del windchill

A spiegare scientificamente la genesi di questo scenario glaciale intervengono i rilievi ufficiali della stazione meteorologica del Monte Cimone, identificata a livello internazionale dal codice ICAO LIVC e dal codice WMO 16134. Secondo l’ultimo bollettino Metar della notte, la temperatura minima registrata in vetta è scesa fino a -2°C, un valore accompagnato da un forte vento da nord che ha sferzato incessantemente il crinale. Nel corso della mattinata la colonnina di mercurio ha fatto registrare una risalita estremamente contenuta, attestandosi a -1°C nel rilevamento ufficiale delle ore 10:25. Questa escursione termica così ridotta è una caratteristica classica delle vette molto esposte e battute dal vento, dove il continuo rimescolamento dell’aria impedisce sia crolli termici notturni dovuti all’irraggiamento, sia significativi riscaldamenti diurni nonostante il soleggiamento pieno.

Tuttavia, il dato termometrico reale racconta soltanto una parte della storia. A 2.165 metri di quota, in presenza di raffiche sostenute dai quadranti settentrionali, il parametro fondamentale per comprendere le reali condizioni ambientali è il windchill, ovvero la temperatura percepita dal corpo umano a causa della rapida dispersione del calore indotta dal vento. Con una temperatura dell’aria di -2°C e un vento teso da nord, il disagio termico diventa severo e la temperatura percepita crolla facilmente attorno ai -10°C o -12°C, rendendo l’ambiente del tutto paragonabile a quello delle latitudini subartiche. Un ulteriore e preziosissimo tassello per comprendere la dinamica atmosferica di oggi arriva dai dati della vicina stazione locale di Buca del Cimone, situata a circa 2.000 metri di altitudine e gestita dalla rete di MeteoSestola. Qui, nella notte, la minima è scesa fino a -2,8°C alle 03:59, con una successiva risalita appena accennata intorno ai -2,6°C e un tasso di umidità relativa del 99%. Questo dato igrometrico quasi saturo spiega con precisione millimetrica quanto visibile nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo: lo strato di nubi basse e nebbia gelida si trovava esattamente a ridosso dei 2.000 metri, avvolgendo i pendii sottostanti e lasciando emergere soltanto gli ultimi centocinquanta metri della vetta nel cielo limpido e secco sovrastante.

Inverno in netto anticipo: cosa significa questa configurazione atmosferica

La combinazione tra la neve al suolo, le formazioni di galaverna e l’esteso mare di nubi osservati oggi sul Monte Cimone rappresenta la firma inconfondibile di una circolazione atmosferica di stampo pienamente invernale, giunta in un momento dell’anno che dal punto di vista del calendario appartiene ancora all’autunno inoltrato. L’afflusso di aria fredda dai quadranti settentrionali ha infatti favorito un deciso calo dello zero termico lungo tutta la dorsale appenninica, permettendo alle precipitazioni dei giorni precedenti di depositare un manto nevoso compatto e duraturo alle alte quote. Successivamente, l’instaurarsi di correnti nord-orientali e una parziale stabilizzazione in quota hanno intrappolato l’umidità nei bassi strati, dando vita a una classica inversione termica alla sommità dello strato limite planetario.

È proprio questo meccanismo a generare la magia del mare di nubi: mentre chi si trova in pianura o nelle vallate appenniniche vive una giornata grigia, umida e uggiosa sotto una spessa coltre di nubi stratiformi, salendo oltre i duemila metri si buca letteralmente il tetto nuvoloso per ritrovarsi immersi in un sole accecante. Per gli operatori del settore turistico e sciistico del comprensorio del Cimone, così come per gli appassionati di meteorologia e nivologia, immagini come quelle odierne rappresentano un segnale estremamente incoraggiante in vista dell’apertura della stagione invernale, confermando come la montagna emiliana sappia ancora regalare episodi di freddo autentico e scenari di rara bellezza già nel mese di novembre.

La geografia del Monte Cimone, il tetto dell’Appennino settentrionale

Per comprendere fino in fondo il fascino e l’importanza meteorologica di ciò che accade oggi in vetta, è necessario inquadrare la straordinaria collocazione geografica del Monte Cimone. Con i suoi 2.165 metri sul livello del mare, questa montagna dalla caratteristica forma piramidale rappresenta la cima più elevata dell’intero Appennino settentrionale e della regione Emilia Romagna. Situato interamente in provincia di Modena, nel cuore dell’Appennino tosco-emiliano, il massiccio funge da maestoso spartiacque e punto di riferimento per un territorio ampio e ricco di storia, abbracciando con i suoi versanti i comuni di Sestola, Fanano, Montecreto, Riolunato, Fiumalbo e Pievepelago.

La sua posizione leggermente avanzata verso la Pianura Padana rispetto al crinale principale appenninico gli conferisce una prominenza topografica eccezionale. Non avendo ostacoli orografici significativi attorno a sé, il Monte Cimone è esposto a tutti i venti e gode di un orizzonte a trecentosessanta gradi praticamente unico in Italia. Nelle giornate più limpide e prive di foschia, dalla sua vetta si stima sia possibile osservare fino al 40% dell’intera superficie territoriale italiana: lo sguardo può spaziare senza interruzioni dall’intero arco alpino, dalle Alpi Marittime fino alle Dolomiti, per poi scivolare sul Mar Adriatico a est, sul Mar Tirreno e sull’Arcipelago Toscano a sud-ovest, arrivando in condizioni di eccezionale visibilità a scorgere persino i profili della Corsica, dell’Isola d’Elba e del Monte Amiata. Proprio questa sua esposizione totale lo rende però anche uno dei luoghi più ventosi e climaticamente severi della penisola, dove il meteo può cambiare in pochi minuti e le tempeste invernali raggiungono intensità paragonabili a quelle dell’alta montagna alpina.

La storica stazione meteo dell’Aeronautica Militare e l’Osservatorio: oltre un secolo di storia e scienza

Le strutture completamente ricoperte di ghiaccio che dominano le inquadrature della gallery scorrevole a corredo dell’articolo non sono semplici edifici di montagna, ma rappresentano uno dei templi assoluti della meteorologia e della scienza atmosferica europea. La storia delle osservazioni scientifiche sul Monte Cimone affonda le proprie radici addirittura nell’Ottocento: già nel 1880 iniziarono i lavori per realizzare un osservatorio meteorologico permanente, promosso dal Club Alpino Italiano e dal Regio Ufficio Centrale di Meteorologia, che venne ufficialmente inaugurato nel 1892 con la costruzione della caratteristica torretta cilindrica in pietra sormontata da una cupola, ancora oggi perfettamente visibile e simbolo iconico della vetta.

Nel corso del Novecento l’importanza strategica della montagna crebbe esponenzialmente, portando all’insediamento della stazione meteorologica dell’Aeronautica Militare, oggi parte del Centro Aeronautica Militare di Montagna (CAMM). Per decenni, i militari del Servizio Meteorologico hanno presidiato questa cima ventiquattro ore su ventiquattro, trecentosessantacinque giorni all’anno, sfidando bufere di neve, temperature polari e venti oltre i duecento chilometri orari per garantire la continuità dei bollettini sinottici e aeronautici essenziali per la sicurezza del volo e per le previsioni meteo nazionali. L’accesso alla vetta in pieno inverno era reso possibile da un ingegnoso sistema di gallerie scavate nella roccia e da un ascensore interno alla montagna, a testimonianza dell’impegno ingegneristico profuso per domare un ambiente così ostile.

Accanto alla componente militare, la vetta ospita oggi anche l’Osservatorio Climatico “Ottavio Vittori” dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISAC). Grazie alla sua altitudine e alla lontananza diretta dalle grandi fonti di inquinamento urbano, il Monte Cimone è riconosciuto dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale come una delle poche stazioni globali della rete Global Atmosphere Watch (GAW). Proprio qui, a partire dal 1979, è iniziata la serie di misurazioni continue della concentrazione atmosferica di anidride carbonica (CO₂) più lunga d’Europa, un archivio scientifico di valore inestimabile per lo studio dei cambiamenti climatici su scala planetaria.

Il fascino estremo di una vetta iconica e le prospettive per le prossime ore

Ammirare oggi il Monte Cimone significa dunque immergersi in un luogo dove la forza primordiale della natura incontra oltre un secolo di dedizione scientifica e passione per la montagna. Per il resto della giornata di oggi, venerdì 27 novembre, le condizioni in quota resteranno pienamente invernali, con temperature stabili attorno ai -2°C o -3°C durante le ore centrali e nel primo pomeriggio, prima di un nuovo, graduale calo atteso dalla tarda serata verso i -4°C, mentre le precipitazioni rimarranno per lo più assenti. Il paesaggio resterà dunque cristallizzato nel gelo, conservando intatto quel manto nevoso e quelle sculture di galaverna che rendono unica questa giornata di fine novembre. Non resta che lasciarsi conquistare dalla bellezza selvaggia di questo angolo d’Italia sfogliando tutti gli scatti della gallery scorrevole a corredo dell’articolo, testimonianza viva di un inverno che, almeno in alta quota, ha già preso saldamente il comando.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: