Stasera e per tutta la notte, il firmamento regala un appuntamento suggestivo: la congiunzione tra la Luna e Saturno. Subito dopo il tramonto del Sole, alzando lo sguardo verso Sud-Est, sarà possibile ammirare il nostro satellite naturale affiancato dal signore degli anelli in un duetto perfettamente visibile a occhio nudo. La Luna, illuminata all’82%, si troverà nella costellazione dei Pesci, mentre il gigante gassoso continuerà a brillare nella vicina costellazione della Balena. La distanza apparente tra i 2 astri sarà di poco superiore ai 5 gradi, una misura che corrisponde approssimativamente alla larghezza di 3 dita centrali della mano tenute a braccio teso, rendendo la coppia facile da individuare anche senza strumenti ottici.

Come orientarsi tra le costellazioni e il Grande Quadrato di Pegaso

La forte luminosità della Luna, ormai avviata verso la fase di plenilunio, tenderà a offuscare le stelle più deboli del cielo notturno, ma l’evento offrirà comunque punti di riferimento molto chiari per gli osservatori. Proprio al di sopra del disco lunare sarà possibile distinguere 4 stelle luminose disposte a formare un grande rombo nel cielo di novembre: si tratta di Algenib, Markab, Alpheratz e Scheat, gli astri principali che disegnano il celebre asterismo del Grande Quadrato di Pegaso. La luce ferma e dorata di Saturno contrasterà piacevolmente con il bagliore argenteo del nostro satellite, creando una cornice ideale per chi desidera osservare il cielo da un balcone cittadino o da un luogo buio lontano dall’inquinamento luminoso.

Cosa osservare al telescopio tra crateri lunari e anelli

Chi dispone di un telescopio, anche di piccole o medie dimensioni come uno strumento da 15 cm di apertura, potrà sfruttare questa notte per un doppio viaggio cosmico ricco di dettagli. Puntando l’oculare verso la Luna, l’attenzione sarà catturata dalla linea del terminatore, il confine che separa il giorno dalla notte lunare e che si sposta progressivamente verso il bordo occidentale. Questa illuminazione radente crea un gioco di luci e ombre perfetto per esplorare il cratere Gassendi, una formazione larga ben 110 km situata sul margine settentrionale del Mare Humorum, dove il bordo orientale e i picchi centrali proiettano lunghe ombre scure sul fondo.

Spostando poi l’inquadratura verso Saturno, sarà possibile cogliere le delicate bande nuvolose sull’atmosfera del gigante gassoso e ammirare il suo celebre sistema di anelli, che torna a mostrarsi con crescente inclinazione e visibilità dopo il passaggio sul piano degli anelli avvenuto nel marzo 2025. Se le condizioni atmosferiche e la trasparenza del cielo lo permetteranno, attorno al disco del pianeta appariranno anche alcuni piccoli puntini luminosi simili a stelle: sono le sue lune maggiori, tra cui Titano, Dione, Teti, Rea e Giapeto, impegnate nella loro silenziosa danza orbitale.