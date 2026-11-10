Spettacolo nel cielo notturno: Giove e Marte si “sfiorano”, ecco come ammirarli

Il Sistema Solare ci regala un nuovo appuntamento mozzafiato. Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 novembre, Giove e Marte si renderanno protagonisti di un affascinante incontro ravvicinato nel cuore della costellazione del Leone. I 2 corpi celesti raggiungeranno la loro minima separazione apparente nel cielo notturno alle 03:04 ora italiana del 16 novembre, un momento davvero magico per tutti gli appassionati di astronomia. Anche se in quell’esatto istante i pianeti potrebbero trovarsi sotto l’orizzonte a seconda della specifica posizione geografica, gli osservatori italiani potranno tranquillamente godersi lo spettacolo guardando verso Est intorno alla mezzanotte locale. Proprio in quel momento, infatti, la coppia inizierà a sorgere regalando una visione assolutamente memorabile.

Come osservare il suggestivo avvicinamento

Giove dominerà la scena risultando il più luminoso della coppia, sorgendo a poco più di 1 grado di distanza dalla caratteristica luce rossa di Marte. Per avere un termine di paragone, si tratta di una distanza pari a circa la larghezza del vostro dito mignolo tenuto a distanza di un braccio contro il cielo buio. A completare il quadro ci sarà la brillante stella Regolo, che brillerà lì vicino formando il punto del caratteristico punto interrogativo rovesciato di stelle che rappresenta la testa del grande leone nella costellazione omonima. I 2 pianeti saranno così vicini da poter condividere il campo visivo di un normale binocolo 10×50, e garantiranno una vista spettacolare anche attraverso l’oculare di un telescopio mentre si alzano dall’orizzonte verso l’alto.

Dettagli per i possessori di telescopi

Per i fortunati possessori di strumenti ottici adeguati, le sorprese continuano e si fanno ancora più affascinanti. Nelle ore che precedono l’alba di martedì 17 novembre, per la precisione intorno alle 06:05 ora italiana, la celebre grande macchia rossa del gigante gassoso ruoterà entrando nel campo visivo terrestre, risultando osservabile anche tramite un telescopio amatoriale con un’apertura di soli 10 centimetri. L’utilizzo di un filtro di colore verde chiaro aiuterà ad aumentare la visibilità della vasta tempesta gioviana, mentre un filtro arancione farà risaltare i dettagli delle ampie fasce nuvolose del pianeta. Dopo questo incontro, i 2 corpi celesti sembreranno allontanarsi gradualmente nel corso delle settimane successive e non torneranno a sfiorarsi in questo modo prima di 2,5 anni. Il prossimo appuntamento simile avverrà infatti nel luglio 2029, quando la coppia si ritroverà stretta in un abbraccio prospettico nella costellazione della Vergine.