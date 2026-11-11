Squalo bianco di 4 metri nello Stretto di Sicilia, il video eccezionale diventa uno studio scientifico: cosa hanno scoperto i ricercatori

Un incontro straordinario nelle profondità dello Stretto di Sicilia si trasforma in una scoperta di grande rilevanza scientifica. Le immagini di un grande squalo bianco di circa 4 metri che nuota accanto a un subacqueo, a una profondità di circa 40 metri, diventano il punto di partenza di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Mediterranean Marine Science. La ricerca documenta e analizza il primo incontro subacqueo con uno squalo bianco nel Mediterraneo ripreso in video, offrendo nuove informazioni sulla biologia, sul comportamento e sulla distribuzione di uno dei predatori marini più rari e minacciati del bacino. Il filmato, che lo scorso giugno aveva fatto il giro del mondo, ha permesso ai ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn e dell’Università di Palermo di esaminare direttamente un esemplare adulto nel suo ambiente naturale. Un’opportunità particolarmente preziosa per una specie che, nel Mediterraneo, è classificata dall’IUCN come in pericolo critico di estinzione e la cui presenza viene documentata prevalentemente attraverso catture accidentali o osservazioni effettuate dalla superficie.

Squalo bianco nello Stretto di Sicilia: l’incontro a 40 metri di profondità

L’eccezionale avvistamento è avvenuto durante la discesa di tre subacquei verso un relitto della Seconda guerra mondiale, nelle acque dello Stretto di Sicilia. L’immersione faceva parte di una spedizione organizzata dalla fondazione Healthy Seas, insieme a Ghost Diving e alla Society for the Documentation of Submerged Sites (SDSS), finalizzata alla rimozione delle reti fantasma dai fondali marini. Le attività di recupero si inserivano anche in un più ampio programma di monitoraggio scientifico dei relitti sommersi, sviluppato in collaborazione con i ricercatori che hanno successivamente firmato lo studio. Il progetto prevedeva l’utilizzo di telecamere fisse, analisi del DNA ambientale e idrofoni, strumenti attraverso i quali approfondire la conoscenza delle specie presenti in questi particolari ambienti subacquei. Proprio durante una di queste immersioni si è verificato l’incontro con il grande predatore. Lo squalo è stato ripreso da Derk Remmers, autore delle immagini e successivamente coinvolto nell’analisi scientifica del filmato. La documentazione ha consentito di osservare caratteristiche anatomiche, comportamenti e interazioni ecologiche che difficilmente sarebbero emersi da una segnalazione effettuata dalla superficie.

Un maschio adulto lungo circa 4 metri: le caratteristiche rivelate dal video

L’analisi delle immagini ha permesso di identificare l’esemplare come un maschio adulto sessualmente maturo. I ricercatori hanno stimato una lunghezza precaudale compresa tra 312 e 360 centimetri, corrispondente a una lunghezza totale di circa 4 metri. Si tratta di un dato particolarmente significativo per la conoscenza della popolazione mediterranea di Carcharodon carcharias, nome scientifico del grande squalo bianco. Negli ultimi 150 anni sono stati documentati oltre 700 avvistamenti della specie nel Mediterraneo, ma la maggior parte delle informazioni disponibili proviene da individui catturati oppure da osservazioni superficiali. La possibilità di studiare un animale vivo, libero di muoversi nel proprio habitat e ripreso durante un incontro subacqueo, ha quindi offerto una prospettiva differente rispetto alle modalità attraverso le quali vengono abitualmente raccolti i dati su questa specie.

Lo squalo bianco si avvicina al subacqueo: la reazione alle bolle e il comportamento osservato

Uno degli aspetti più interessanti della ricerca riguarda il comportamento dello squalo bianco durante l’incontro con il subacqueo. Le immagini hanno consentito di esaminare direttamente la risposta dell’animale alla presenza umana e agli stimoli prodotti durante l’immersione. Avvicinandosi al subacqueo, lo squalo ha manifestato una reazione interpretata dai ricercatori come una combinazione di difesa e curiosità. Quando sono state rilasciate le bolle, l’esemplare si è allontanato rapidamente. Il comportamento documentato è stato quindi interpretato come una risposta difensiva e non aggressiva. Un elemento scientificamente interessante anche rispetto alla rappresentazione dello squalo bianco come predatore particolarmente feroce e costantemente pericoloso. In questo caso, l’osservazione diretta ha mostrato un animale che, dopo essersi avvicinato, ha reagito allo stimolo allontanandosi. La sequenza video assume un valore ancora maggiore considerando la rarità delle occasioni in cui è possibile osservare e documentare il comportamento naturale di uno squalo bianco nel Mediterraneo.

Dodici pesci pilota e copepodi parassiti: le informazioni ecologiche emerse dalle immagini

Il video non ha fornito soltanto indicazioni sulle dimensioni e sul comportamento del predatore. I ricercatori hanno potuto esaminare anche le associazioni ecologiche dell’animale, individuando altri organismi presenti sul suo corpo e nelle acque circostanti. In particolare, sullo squalo sono stati osservati diversi copepodi parassiti appartenenti alla famiglia Pandaridae. Intorno al suo corpo nuotavano inoltre 12 pesci pilota, appartenenti alla specie Naucrates ductor. I pesci pilota accompagnano abitualmente i grandi predatori marini, traendo vantaggio da questa associazione attraverso la protezione offerta dalla loro presenza e le opportunità alimentari rappresentate dagli scarti dei pasti. Un ulteriore elemento emerso dall’analisi riguarda la conformazione della pinna dorsale. Le sue caratteristiche potrebbero infatti permettere di riconoscere lo stesso squalo qualora venisse nuovamente osservato e documentato in futuro, contribuendo alla raccolta di informazioni sui suoi eventuali spostamenti e sulla sua presenza nell’area.

Lo Stretto di Sicilia potrebbe essere un’area riproduttiva dello squalo bianco

La documentazione di un maschio adulto assume particolare importanza anche per la comprensione del ruolo ecologico dello Stretto di Sicilia. Quest’area del Mediterraneo è già considerata una potenziale zona riproduttiva per lo squalo bianco, sulla base delle informazioni disponibili sulla presenza di individui appartenenti a differenti fasi del ciclo vitale. Il nuovo avvistamento dimostra che queste acque sono frequentate anche da maschi adulti sessualmente maturi e non soltanto da esemplari giovani o da femmine gravide. La presenza di individui adulti di sesso maschile aggiunge dunque un elemento significativo al quadro scientifico relativo all’importanza dello Stretto di Sicilia per la specie. Non si tratta soltanto di un’area nella quale vengono occasionalmente osservati grandi predatori, ma di un ambiente che continua a fornire indicazioni rilevanti sulla distribuzione degli squali bianchi nel Mediterraneo.

Altri 18 squali bianchi documentati tra Tunisia, Libia, Lampedusa e Pantelleria

Lo studio amplia le conoscenze sulla presenza dello squalo bianco nello Stretto di Sicilia attraverso la raccolta di 18 nuovi record scientifici relativi agli ultimi dieci anni. Le segnalazioni riguardano le acque comprese tra Tunisia, Libia, Lampedusa e Pantelleria, confermando l’importanza di questo settore del Mediterraneo per la distribuzione della specie. Gli esemplari documentati presentano dimensioni comprese tra 140 e 600 centimetri, includendo sia giovani appena nati sia individui adulti. Le informazioni provengono da animali catturati accidentalmente negli attrezzi da pesca oppure avvistati occasionalmente dalla superficie. La presenza di squali appartenenti a differenti classi dimensionali contribuisce a delineare un quadro articolato della popolazione che frequenta queste acque. Il nuovo incontro subacqueo aggiunge a tali osservazioni dati biologici e comportamentali ricavati direttamente da un individuo adulto in libertà. Un altro elemento interessante riguarda la distribuzione stagionale degli avvistamenti. La maggior parte delle segnalazioni raccolte risale alla primavera, periodo durante il quale aumenta nell’area anche la presenza di alcune delle prede preferite dello squalo bianco, tra cui il tonno rosso.

La ricerca della Stazione Zoologica Anton Dohrn: dieci secondi di video ricchi di informazioni

Il valore scientifico di questa osservazione viene sottolineato da Carlo Cattano, primo autore dello studio e ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dohrn della sede di Palermo, che evidenzia la quantità di informazioni ricavabili anche da una sequenza video estremamente breve. “Con questo studio non abbiamo voluto soltanto aggiungere un record di presenza della specie, ma capire quali informazioni biologiche ed ecologiche si potessero ricavare da una rara osservazione diretta: in dieci secondi di video di uno squalo bianco vivo nel suo ambiente abbiamo ottenuto informazioni diverse da quelle normalmente ricavate da individui morti o osservati dalla superficie”, dichiara il ricercatore. L’indagine dimostra quindi l’utilità delle osservazioni subacquee per studiare specie difficili da incontrare e documentare, soprattutto quando le immagini consentono di analizzare contemporaneamente caratteristiche fisiche, comportamento e rapporti con altri organismi marini. In questo contesto assumono particolare rilievo anche i relitti sommersi, che possono offrire opportunità di monitoraggio e osservazione scientifica. “I relitti, che agiscono da barriere artificiali, sembrano essere preziose piattaforme di osservazione per questa e altre specie rare ed elusive. La documentazione di un maschio adulto, insieme ad altri 18 individui segnalati negli ultimi dieci anni, conferma che lo Stretto di Sicilia continua a essere un habitat importante per questa specie. Proteggere questi siti e contrastare le catture accidentali è fondamentale per garantire un futuro allo squalo bianco nel Mediterraneo”.

Squalo bianco a rischio estinzione nel Mediterraneo: le minacce della pesca e della perdita degli habitat

Il grande squalo bianco rappresenta una delle specie marine maggiormente minacciate nel Mediterraneo. La sua popolazione è classificata dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) come in pericolo critico di estinzione, una condizione che evidenzia la gravità dei rischi per la sua sopravvivenza. Tra le principali minacce figurano la pesca e la distruzione o alterazione degli habitat fondamentali per il completamento del ciclo vitale della specie. Le catture accidentali rappresentano una delle questioni centrali per la conservazione degli squali bianchi mediterranei, come emerge anche dalla natura di una parte delle segnalazioni scientifiche raccolte nello Stretto di Sicilia. Alla necessità di limitare queste catture si affianca quella di tutelare gli ambienti marini frequentati dagli animali nelle diverse fasi della loro vita. Il monitoraggio attraverso le telecamere, l’analisi del DNA ambientale e gli strumenti acustici utilizzati nei programmi scientifici costituisce un’importante opportunità per approfondire la conoscenza delle specie rare senza dipendere esclusivamente dalle informazioni provenienti dagli esemplari catturati.

Lo Stretto di Sicilia riconosciuto area importante per squali e razze

Il ruolo dello Stretto di Sicilia per la biodiversità marina ha ricevuto anche importanti riconoscimenti internazionali. L’area è stata recentemente identificata come Important Shark and Ray Area (ISRA) dallo Shark Specialist Group della IUCN, in considerazione della sua rilevanza per squali e razze. Lo Stretto di Sicilia è stato inoltre designato Hope Spot da Mission Blue, un riconoscimento legato alla sua importanza per la vita marina. In questo contesto, la documentazione scientifica del grande squalo bianco filmato durante l’immersione sul relitto contribuisce ad arricchire le conoscenze su un ambiente di particolare interesse conservazionistico. La presenza di un maschio adulto, insieme alle altre segnalazioni raccolte negli ultimi dieci anni, fornisce nuovi elementi per comprendere il ruolo di queste acque nella vita di una specie estremamente rara nel Mediterraneo. La possibilità di utilizzare i relitti come piattaforme di osservazione scientifica, associando le riprese subacquee alle altre tecniche di monitoraggio, apre inoltre ulteriori prospettive per lo studio della fauna marina difficile da osservare. La protezione di questi ambienti e la riduzione delle catture accidentali restano aspetti fondamentali per la conservazione dello squalo bianco nel Mediterraneo.