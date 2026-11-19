Per ricostruire i cambiamenti del clima nell’Atlantico durante l’ultima era glaciale è stato necessario spostare lo sguardo migliaia di km più a Est, fino alle grotte dell’India e della Cina. È proprio dal confronto tra le stalagmiti asiatiche e i ghiacci polari che arriva una nuova ricostruzione dei tempi di risposta della circolazione oceanica atlantica: la sua ripresa richiedeva in media circa 180 anni, un intervallo decisamente più lungo rispetto ai pochi decenni ipotizzati finora.

La scoperta emerge da uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Science, al quale ha contribuito Andrea Columbu, professore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. La ricerca dimostra come l’integrazione di archivi naturali geograficamente distanti possa offrire una lettura più precisa delle trasformazioni climatiche del passato, fornendo al tempo stesso nuove informazioni utili per comprendere le dinamiche del clima futuro.

Al centro dello studio c’è l’AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation), il sistema di circolazione oceanica che svolge un ruolo fondamentale nella regolazione del clima terrestre. Attraverso questo complesso meccanismo, le acque calde vengono trasportate in superficie verso l’Atlantico settentrionale, mentre quelle fredde ritornano verso sud negli strati più profondi dell’oceano. Le variazioni dell’AMOC influenzano la distribuzione del calore tra i 2 emisferi e hanno conseguenze anche sulle precipitazioni tropicali e sui monsoni asiatici.

È proprio questa connessione tra circolazione atlantica e clima asiatico ad aver consentito ai ricercatori di individuare, nelle stalagmiti delle grotte orientali, le tracce dei cambiamenti avvenuti nell’Oceano Atlantico. Un lavoro di ricostruzione particolarmente articolato, basato su circa 2mila misurazioni della composizione isotopica dell’ossigeno, 91 datazioni e il conteggio di circa 5.630 strati annuali di crescita delle stalagmiti raccolte nell’India nordorientale e nella Cina sudoccidentale.

L’analisi incrociata dei dati ha permesso di distinguere 2 fenomeni che, pur essendo collegati, seguono tempistiche differenti. I bruschi cambiamenti registrati nelle carote di ghiaccio della Groenlandia settentrionale riflettono soprattutto le rapide variazioni atmosferiche, mentre le stalagmiti asiatiche conservano le tracce della più lenta ripresa della circolazione oceanica. È proprio da questa distinzione che emerge il dato dei circa 180 anni necessari, in media, all’AMOC per recuperare dopo le fasi di indebolimento considerate nello studio.

Una scoperta che assume particolare rilevanza anche per le ricerche sul clima contemporaneo. La diversa velocità con cui reagiscono le componenti del sistema climatico dimostra, infatti, che i tempi di riorganizzazione delle correnti oceaniche non coincidono necessariamente con quelli degli effetti sull’atmosfera, sulle temperature e sulle precipitazioni. Una risposta lenta dell’oceano, dunque, non significa che anche le conseguenze climatiche si manifestino con la stessa gradualità.

“Le dinamiche del passato ci offrono indicazioni utili per migliorare i modelli climatici, pur tenendo conto delle differenze fra le condizioni glaciali e quelle attuali – spiega Andrea Columbu – di certo non tutti gli ingranaggi del clima cambiano alla stessa velocità, per comprendere le cause e i tempi delle variazioni climatiche è necessario confrontare archivi naturali diversi, ciascuno dei quali conserva informazioni su aspetti specifici del sistema climatico. Sono tematiche che approfondiamo nel corso di laurea magistrale in Scienze dell’Ambiente e del Clima dell’Università di Pisa, dove insieme a colleghi e colleghe contribuisco alla formazione degli studenti e delle studentesse nell’ambito della climatologia, della paleoclimatologia e del monitoraggio ambientale“.

Lo studio è il risultato di un’ampia collaborazione scientifica internazionale che ha coinvolto la Xi’an Jiaotong University, l’Accademia cinese delle scienze, il British Antarctic Survey, l’Alfred Wegener Institute in Germania, l’Università di Copenaghen, le università statunitensi dell’Oregon State e del Minnesota e l’Università di Pisa.