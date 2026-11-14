Starship, il booster rinuncia alla cattura e precipita in mare: Elon Musk spiega il problema ai motori Raptor e il mistero della fiamma verde

Il booster di Starship ha deciso autonomamente di rinunciare alla cattura e di ammarare dopo aver rilevato di essere fuori dalla traiettoria prevista. A chiarire le ragioni dell’episodio è stata SpaceX, mentre Elon Musk ha fornito una spiegazione tecnica del problema che ha compromesso il recupero del razzo: i motori hanno sviluppato prestazioni leggermente inferiori alle attese, determinando una disponibilità di propellente insufficiente per completare la manovra. Una circostanza che spiega anche la vistosa fiammata verde osservata durante la discesa del booster. Il problema, secondo Musk, non richiede una revisione radicale del sistema di lancio. SpaceX sta già lavorando al miglioramento dei motori Raptor V3.2 e a una modifica del software di volo che consentirà di preservare una maggiore quantità di propellente per le manovre di rientro e atterraggio.

Starship, perché il booster ha deciso autonomamente di ammarare

Uno degli aspetti più significativi dell’episodio riguarda il comportamento del sistema di controllo autonomo del booster. SpaceX ha spiegato che la decisione di non tentare la cattura non è stata presa attraverso un intervento esterno, ma direttamente dal razzo, dopo aver rilevato che la propria traiettoria non rispettava le condizioni previste per il recupero. Il booster ha quindi scelto di ammarare anziché procedere con il tentativo di cattura. La mancata esecuzione della manovra è riconducibile, secondo quanto successivamente chiarito da Elon Musk, a un problema di prestazioni della propulsione che ha inciso sulla quantità di carburante rimasta disponibile. Il margine operativo del booster durante il rientro è particolarmente ridotto. Come spiegato dallo stesso Musk, il sistema è progettato per completare l’atterraggio conservando una quantità minima di propellente residuo. Di conseguenza, anche una variazione relativamente contenuta delle prestazioni dei motori può influire sulla possibilità di portare a termine correttamente la sequenza di recupero.

Elon Musk spiega la fiamma verde: il rame brucia dopo l’esaurimento del carburante

La spiegazione fornita dal fondatore di SpaceX chiarisce anche uno degli elementi visivamente più particolari della discesa: la comparsa di una fiamma verde durante il funzionamento dei motori. Il fenomeno è collegato al sistema di raffreddamento rigenerativo, utilizzato per controllare le temperature raggiunte dalle componenti del motore durante la combustione. Secondo Musk, l’esaurimento del carburante nel circuito di raffreddamento ha determinato la combustione del rame, accompagnata da un arricchimento di ossigeno nella camera di combustione principale. Il risultato è stato un cambiamento delle condizioni di combustione, con temperature più vicine a quelle associate al rapporto stechiometrico tra combustibile e ossidante. Elon Musk ha descritto il fenomeno con queste parole: “sì, la fiamma verde è causata dalla combustione del rame dovuta all’esaurimento del carburante nel circuito di raffreddamento rigenerativo e al conseguente arricchimento di ossigeno (temperatura più vicina a quella stechiometrica) nella camera di combustione principale”.

Motori Raptor sotto le aspettative: il problema della riserva di propellente

Alla base della mancata cattura si trova dunque un leggero calo delle prestazioni dei motori rispetto ai valori previsti per il volo. La differenza ha inciso sulla gestione del propellente, riducendo la quantità disponibile per le successive manovre. Il punto centrale riguarda la necessità di trovare un equilibrio tra la spinta erogata durante le diverse fasi del volo e la quantità di carburante da conservare per il rientro. Nel caso del booster di Starship, la disponibilità residua è un parametro determinante perché il veicolo è progettato per utilizzare quasi interamente il propellente imbarcato. La spiegazione di Musk collega quindi direttamente le prestazioni dei Raptor, il deficit di carburante e l’impossibilità di completare la cattura. Non si tratta di fenomeni indipendenti, ma di conseguenze dello stesso scostamento rispetto alle condizioni di funzionamento previste.

SpaceX prepara due correzioni: Raptor V3.2 e spegnimento dei motori anticipato di un secondo

Le modifiche individuate da SpaceX riguardano sia l’hardware sia il software di gestione del volo. La prima consiste nel miglioramento delle prestazioni e soprattutto della loro costanza attraverso lo sviluppo dei motori Raptor V3.2. L’obiettivo è ridurre gli scostamenti tra il comportamento effettivo della propulsione e quello previsto, rendendo più affidabile la gestione delle riserve di propellente. Il secondo intervento riguarda invece la programmazione della sequenza di volo. SpaceX intende modificare il software per anticipare di circa un secondo la MECO1, ossia il primo spegnimento dei motori previsto dalla sequenza di volo. Questa variazione consentirebbe di preservare una quantità sufficiente di propellente per il boostback, la manovra necessaria a modificare la traiettoria del booster per il ritorno, e per la successiva fase di atterraggio. Musk ha precisato che si tratta di una correzione minima, già individuata nell’ambito del lavoro di miglioramento del sistema propulsivo: “la causa è da attribuire a un leggero calo delle prestazioni dei motori durante questo volo. Il booster è progettato per atterrare con un residuo minimo, quindi la soluzione consiste nel migliorare le prestazioni e la costanza delle prestazioni dei motori (in corso con Raptor V3.2), nonché nell’adattare il software di volo per eseguire la MECO1 circa un secondo prima, in modo da garantire una quantità sufficiente di propellente per il boostback e l’atterraggio (una modifica minima)”.

La perdita del booster non rallenta i programmi di SpaceX per Starship

Nonostante la perdita del booster, Elon Musk esclude ripercussioni sulla tabella di marcia di Starship. La motivazione riguarda l’evoluzione tecnologica già in corso all’interno di SpaceX, con nuove configurazioni dei veicoli e dei sistemi di propulsione che hanno superato quelle utilizzate nei primi voli. L’azienda sta infatti già producendo o sottoponendo a prove versioni migliorate delle proprie architetture, destinate a sostituire progressivamente i primi esemplari di Starship e dei relativi booster. Il fondatore di SpaceX ha ribadito che l’obiettivo rimane quello di sviluppare un sistema spaziale capace di sostenere voli ad alta frequenza e completamente riutilizzabili, senza che l’episodio modifichi le tempistiche previste. “Queste prime navi e i relativi booster sono già superati da progetti migliorati in produzione o al banco di prova, quindi la perdita di questo booster non modifica la nostra tabella di marcia per raggiungere voli Starship ad alto volume e completamente riutilizzabili”. Le spiegazioni di Musk individuano quindi due aspetti sui quali si concentrerà il lavoro tecnico di SpaceX: la stabilità delle prestazioni dei motori Raptor e una gestione più precisa del propellente nelle fasi che precedono il recupero. Due interventi strettamente collegati alla possibilità di completare con successo le manovre di ritorno e cattura dei futuri booster di Starship.