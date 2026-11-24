Stasera, martedì 24 novembre, lo sguardo di tutti gli appassionati di astronomia e dei semplici curiosi sarà rivolto verso Est al momento del tramonto del Sole, quando sorgerà la Luna Piena di novembre, meglio conosciuta nella tradizione come la Luna del Castoro. L’evento assume quest’anno un fascino particolare perché si tratta di una Superluna, destinata a splendere a una distanza ridottissima, pari a appena 0,9 gradi a Nord, dal celebre ammasso stellare delle Pleiadi nella costellazione del Toro. L spettacolo celeste di questa settimana non si esaurisce con il nostro satellite naturale: prima dell’alba di domani, mercoledì 25 novembre, Marte transiterà vicinissimo alla brillante stella Regolo, mentre nella stessa serata Urano raggiungerà l’opposizione, trovandosi nelle condizioni ideali per l’osservazione. A chiudere in bellezza questo straordinario calendario astronomico sarà Venere, rinata questo mese come Stella del Mattino, che venerdì 27 novembre toccherà il picco della sua massima luminosità nel cielo che precede l’alba.

La magia della Superluna del Castoro e l’illusione lunare

Il termine Superluna genera spesso aspettative esagerate, ma la realtà astronomica dietro questo fenomeno è tanto sottile quanto affascinante. Una Superluna si verifica quando la fase di Luna Piena coincide con la vicinanza al perigeo, ovvero il punto dell’orbita in cui il nostro satellite si trova alla minima distanza dalla Terra. Dal punto di vista puramente visivo, questo avvicinamento si traduce in un disco lunare che appare circa dal 7% al 10% più grande e approssimativamente il 15% più luminoso rispetto a una media Luna Piena. Si tratta di una differenza percettibile ad occhio nudo soltanto se si presta molta attenzione o se si confronta direttamente l’astro con altri pleniluni dell’anno. Il vero effetto spettacolare, in realtà, è di natura squisitamente psicologica. Quando una brillante Luna Piena sorge al tramonto e si trova ancora bassa sull’orizzonte, appare ai nostri occhi letteralmente enorme. Questo fenomeno non dipende affatto dalla distanza reale nello Spazio, bensì dalla cosiddetta illusione lunare, un meccanismo per cui il cervello umano percepisce gli oggetti celesti vicini all’orizzonte come molto più grandi perché li mette inconsciamente a confronto con gli elementi del paesaggio terrestre in primo piano.

L’abbraccio con le Pleiadi e il dominio dell’Esagono Invernale

La protagonista assoluta di questa serata del 24 novembre sarà dunque la danza cosmica tra il plenilunio e le Pleiadi, le famose “Sette Sorelle” incastonate nel Toro. Osservando verso Est, la luce intensa del nostro satellite renderà l’ammasso stellare un compagno ravvicinato di grande suggestione. Alzando lo sguardo in questa fase finale di novembre, si nota inoltre come il cielo invernale abbia ormai preso pienamente il sopravvento sulla volta celeste. Durante le ore serali, la maestosa costellazione di Orione si erge alta verso Sud-Est, sovrastata dal Toro e affiancata a sinistra dai Gemelli che sorgono dall’orizzonte. Più in basso rispetto a Orione brilla inconfondibile Sirio, la stella più luminosa del firmamento, che scintilla intensamente mentre la sua luce attraversa gli strati più densi dell’atmosfera terrestre vicino all’orizzonte. Questa ricchissima porzione di cielo disegna uno degli asterismi più celebri e facilmente riconoscibili di tutto l’anno: l’Esagono Invernale, un ampio anello di stelle brillanti che può essere tracciato idealmente partendo da Orione e toccando in sequenza il Toro, l’Auriga, i Gemelli e il Cane Maggiore.

Da Venere al Solstizio: cosa ci aspetta nelle prossime settimane

Archiviato il grande appuntamento di stasera, lo spettacolo nel cielo continuerà a regalare emozioni per il resto della settimana. Domani mattina prima del sorgere del Sole, Marte offrirà un suggestivo avvicinamento prospettico con Regolo, il cuore luminoso della costellazione del Leone, mentre la sera stessa Urano sarà in opposizione rispetto al Sole, risultando visibile per l’intera notte attraverso un binocolo o un piccolo telescopio. Venerdì 27 novembre l’attenzione dei mattinieri sarà tutta per Venere, che dominerà il crepuscolo mattutino al massimo del suo splendore. Nei giorni successivi al 24 novembre, man mano che la Superluna inizierà la sua fase calante, sorgerà sempre più tardi ogni notte, restituendo gradualmente cieli serali più bui verso la fine del mese. Questa oscurità preparerà il terreno perfetto per la 1ª settimana di dicembre, inaugurando il prossimo periodo ideale per l’osservazione del cielo profondo. L’attesa degli astrofili si sposterà poi sullo sciame meteorico delle Geminidi, il cui picco è previsto nella notte tra il 14 e il 15 dicembre e che rappresenta l’appuntamento con le stelle cadenti più affidabile dell’intero anno. Poco dopo, il Solstizio d’Inverno del 21 dicembre porterà la notte più lunga nell’emisfero boreale, segnando ufficialmente il culmine della stagione osservativa per tutti gli amanti del cielo stellato.