La crescita della Space Economy passa dalla capacità di trasformare infrastrutture e investimenti in servizi concreti, sostenuti da una domanda stabile e da modelli economici e finanziari sostenibili. Un percorso che richiede un’evoluzione dei meccanismi di acquisto, il coinvolgimento delle istituzioni come clienti di riferimento e nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato. Sono questi i temi al centro della quindicesima tappa degli Stati Generali della Space Economy 2026, ‘Spazio Italia 2.0’, che si è tenuta oggi a Bari, in Fiera del Levante.

Dopo i saluti del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, attraverso un videomessaggio, è intervento Andrea Mascaretti, Presidente dell’intergruppo parlamentare per la Space Economy: “è un settore che cresce quando gli investimenti diventano servizi utilizzati e contratti che danno alle imprese la certezza di poter investire. I dati lo dimostrano: in Europa la domanda pubblica rappresenta oltre il 70% del mercato delle infrastrutture spaziali. In Italia, Iride ha mobilitato 1,1 miliardi di euro e oggi mette a disposizione delle amministrazioni 18 servizi e 110 prodotti geospaziali”.

L’ecosistema aerospaziale della Puglia

“La sfida della Space Economy – ha sottolineato l’assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio – è passare dalla dimostrazione tecnologica al mercato, creando le condizioni perché innovazione, investimenti e occupazione crescano insieme. La Puglia può contribuire a questo percorso grazie a un ecosistema aerospaziale tra i più dinamici del Paese, forte di una filiera completa, di una significativa crescita dell’export, pari al 71,2% nel primo semestre 2026, e di una consolidata collaborazione tra ricerca, università e imprese”.

Il ruolo della collaborazione pubblico-privata

Il responsabile Area strategica dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Augusto Cramarossa, ha evidenziato: “nella logica delle collaborazioni pubblico-private, l’Agenzia partecipa direttamente a tre società di settore (e-geos, Altec e Spacelab) e ha sviluppato negli ultimi anni progetti di potenziamento dell’infrastrutturazione nazionale, promuovendo la nascita di Smart factory di satelliti, cofinanziate da fondi del PNRR e imprese italiane”. Il Presidente del Distretto tecnologico aerospaziale (Dta) Giuseppe Acierno, ha commentato: “i partenariati pubblico-privati svolgono un ruolo centrale nel promuovere l’innovazione spaziale, unendo le competenze del settore pubblico e l’agilità di quello privato per far progredire la tecnologia, migliorare l’accesso allo spazio e creare nuove opportunità per l’industria e nuovi servizi per i cittadini”.