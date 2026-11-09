Stati Generali della Space Economy: dalla Sicilia nuove frontiere per la sicurezza dello spazio

Dalla protezione dei satelliti dai detriti in orbita al monitoraggio delle tempeste solari, la sicurezza dello spazio è diventata una priorità strategica globale per la protezione delle infrastrutture e delle tecnologie di cui usufruiamo ogni giorno. In questo scenario fondamentale per il futuro d’Italia ed Europa, la Sicilia riveste un ruolo di primaria importanza. A Palazzo dei Normanni a Palermo si è tenuta la tappa siciliana degli Stati Generali della Space Economy – “Spazio Italia 2.0”, un vertice tra istituzioni, mondo scientifico e industria aerospaziale volto a delineare il potenziale della regione nell’ambito della sorveglianza spaziale e dello sviluppo tecnologico di settore. Forte delle sue eccellenze scientifiche – dall’Osservatorio Flyeye sul Monte Mufara alle infrastrutture dell’INAF di Catania – la Regione punta a integrare il proprio tessuto industriale avanzato nella filiera aerospaziale nazionale ed europea, trasformando l’innovazione scientifica in investimenti e crescita per il territorio.

Gli Stati Generali della Space Economy a Palermo

Monitorare gli oggetti in orbita, prevenire i rischi legati ai detriti spaziali e studiare i fenomeni solari che possono interferire con i satelliti sono alcune delle principali sfide per la sicurezza dello spazio, oggi sempre più strategica per l’Italia e l’Europa. In questo scenario, la Sicilia può offrire un contributo significativo grazie alle proprie competenze scientifiche e alle infrastrutture di ricerca. Questi temi sono stati al centro dell’incontro degli Stati Generali della Space Economy – “Spazio Italia 2.0”, che si è svolto a Palermo, nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni, e ha riunito rappresentanti delle istituzioni, della ricerca e dell’industria per approfondire le nuove prospettive della sorveglianza spaziale, dello Space Weather e dello sviluppo tecnologico del settore.

L’iniziativa, ideata da Andrea Mascaretti, ideatore e promotore degli Stati Generali della Space Economy, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Space Economy, promossa da IPSE e organizzata da Inrete – Relazioni Istituzionali e Comunicazione, si è svolta in collaborazione con ASI, Fondazione PwC Italia e SDA Bocconi SEE Lab e in collaborazione con il Distretto Aerospaziale della Sicilia – DiAS.

Mascaretti: “Space Situational Awareness priorità strategica”

“La Space Situational Awareness (SSA) è una priorità strategica per la sicurezza della Terra e delle nostre infrastrutture. Comprende il monitoraggio degli oggetti vicini alla Terra (NEO) e del rischio asteroidale nell’ambito della Planetary Defence, la sorveglianza e il tracciamento dei detriti spaziali (SST – Space Surveillance and Tracking) per prevenire collisioni e attivare manovre di evitamento e interventi di mitigazione, il monitoraggio e la previsione della meteorologia spaziale (SWE – Space Weather) per anticipare gli effetti delle tempeste solari sui satelliti e sulle tecnologie a terra. È questo il tema affrontato con gli esperti italiani nella sessione di Palazzo dei Normanni a Palermo. La Sicilia dispone di infrastrutture di grande rilievo, dall’Osservatorio Flyeye sul Monte Mufara, dedicato alla ricerca di oggetti vicini alla Terra, alle attività dell’INAF a Catania per l’osservazione solare e il monitoraggio dello Space Weather. Un patrimonio scientifico che contribuisce alla sicurezza spaziale e alla protezione delle tecnologie da cui dipende la nostra vita quotidiana“, ha dichiarato Andrea Mascaretti.

In apertura dei lavori è intervenuto in videocollegamento il Commissario straordinario dell’ASI, l’Ambasciatore Mario Cospito. Sono intervenuti alla sessione, moderata da Andrea Vincenti, responsabile delle Relazioni esterne del Distretto, il Presidente del DiAS, Giuseppe Mussumeci, il Vice Direttore Scienza & Innovazione di ASI, Barbara Negri, e il Responsabile del Settore Space Science Data Centre e infrastrutture di ricerca di ASI, Marco Stangalini.

Le infrastrutture e i progetti trattati

Tra le infrastrutture e i progetti approfonditi durante i tavoli di lavoro figurano ASTRA Sud, il potenziamento del Radiotelescopio di Noto attraverso NG-CROCE e LOFAR 2.0, il sistema ottico TANDEM presso il GAL Hassin di Isnello e le nuove infrastrutture dell’Osservatorio Astrofisico di Catania dedicate all’osservazione solare e allo Space Weather. Un patrimonio di competenze e tecnologie, è stato sottolineato, che conferma il potenziale della Sicilia nel contribuire allo sviluppo delle capacità nazionali ed europee di sorveglianza dello spazio, rafforzando il dialogo tra ricerca, istituzioni e industria aerospaziale.

Tamajo: “aerospazio e applicazioni satellitari nella strategia di sviluppo della Sicilia”

“L’aerospazio e le applicazioni satellitari rappresentano una prospettiva concreta di sviluppo per il sistema produttivo siciliano. La nostra Isola possiede competenze industriali, tecnologiche e scientifiche che possono trovare in questo settore nuove opportunità di crescita. Penso a realtà come StMicroelectronics e alle numerose imprese che operano nell’elettronica, nella microelettronica e nelle tecnologie avanzate. Dobbiamo creare le condizioni affinché queste capacità possano entrare stabilmente nella filiera nazionale ed europea dell’industria dello spazio”, ha affermato l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, in occasione degli Stati generali della Space Economy a Palermo. Alla manifestazione era presente, in rappresentanza dell’assessorato, il dirigente generale del Dipartimento delle Attività produttive, Dario Cartabellotta.

“Il bando Step – prosegue Tamajo – rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali sostenere gli investimenti nelle tecnologie strategiche e favorire la crescita delle imprese siciliane. L’aerospazio può diventare uno sbocco industriale per diverse realtà produttive già presenti sul nostro territorio. Per questa ragione, intendo proporre alla giunta regionale di valutarne, qualora ne ricorrano le condizioni, l’inserimento, insieme alle applicazioni satellitari, tra gli ambiti della Strategia regionale di specializzazione intelligente”. Per Tamajo, “la Sicilia ha le competenze per partecipare a questa trasformazione e il nostro compito è costruire i presupposti affinché queste opportunità si traducano in investimenti, occupazione qualificata e sviluppo per le imprese”.