Quando un frammento di roccia o ghiaccio proveniente dallo spazio profondo intercetta l’orbita terrestre a decine di chilometri al secondo, l’attrito con gli strati superiori dell’atmosfera trasforma in una frazione di secondo l’energia cinetica del corpo celeste in calore, ionizzazione e luce abbagliante, regalando a chi guarda verso l’alto uno spettacolo tanto effimero quanto istruttivo come quello registrato nella serata del 25 novembre 2026 tra l’Ohio settentrionale e l’area dei Grandi Laghi.

Bolide luminosissimo nei cieli dell’Ohio: le spettacolari immagini delle telecamere

Le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza mostrano con immediatezza la dinamica tipica di un bolide, ovvero una meteora di magnitudine particolarmente elevata capace di superare la luminosità dei pianeti più brillanti e di proiettare bagliori visibili anche in contesti urbani o periferici già illuminati da lampioni e fari.

Perché i bolidi possono apparire verdi o azzurri: la fisica della luce meteorica

La colorazione verde o azzurrognola che spesso compare nei filmati di questi eventi non è un semplice effetto ottico della fotocamera o della compressione video, bensì il risultato dell’interazione tra gli atomi vaporizzati del meteoroide, in particolare il nichel e il magnesio, e i gas atmosferici eccitati dall’onda d’urto termica, un meccanismo fisico che rende questi passaggi particolarmente suggestivi quando avvengono in cieli parzialmente velati o attraversati da nubi basse.

Osservando la sequenza fotogramma dopo fotogramma si coglie prima l’esplosione luminosa o il picco di ablazione nella parte alta dell’inquadratura e poi il prolungarsi della scia ionizzata lungo una traiettoria obliqua, mentre la persistenza del tracciato luminoso per diversi secondi testimonia la densità delle particelle incandescenti lasciate lungo il percorso atmosferico.

Leonidi e meteore sporadiche: cosa attraversa il cielo di novembre

In questo periodo dell’anno i cieli dell’emisfero boreale sono interessati da una sovrapposizione di flussi meteorici minori e tardivi, come le Leonidi ancora attive nella seconda metà di novembre con densità ormai ridotte rispetto al picco, accanto a corpi isolati o frammenti cometari e asteroidali che non appartengono ad alcuno sciame noto e che si presentano in modo del tutto casuale.

Come si ricostruisce la traiettoria di un bolide: telecamere, osservazioni e possibili meteoriti

Proprio questa imprevedibilità rende il contributo delle telecamere domestiche, delle dashcam e delle testimonianze oculari raccolte dalle reti di osservazione fondamentale per ricostruire con precisione l’angolo d’ingresso, la quota di ablazione e l’eventuale sopravvivenza di piccoli frammenti meteoritici al suolo, evitando sia le semplificazioni sensazionalistiche sia la sottovalutazione di fenomeni che collegano la cronaca quotidiana alla meccanica celeste del Sistema Solare.