È una settimana di Thanksgiving complicata dal punto di vista meteorologico negli Stati Uniti, dove milioni di americani si stanno mettendo in viaggio per raggiungere familiari e amici in occasione della tradizionale festività. Una fase di maltempo interessa infatti diverse regioni del Paese, con piogge intense lungo la costa orientale, nevicate nel Midwest e fenomeni di alta marea e allagamenti lungo la costa occidentale.

La situazione più delicata riguarda il settore orientale, dove una vasta perturbazione in sviluppo lungo la costa atlantica potrebbe determinare precipitazioni abbondanti, forti raffiche di vento e possibili inondazioni costiere. Tra le aree maggiormente esposte figurano Carolina del Nord e del Sud, il Medio Atlantico e il Nord-Est, proprio durante le giornate di maggiore traffico per gli spostamenti festivi. Lungo il corridoio della Interstate 95 sono previste raffiche anche superiori agli 80 km/h, con possibili ripercussioni sulla circolazione stradale e sui collegamenti aerei.

Il maltempo potrebbe infatti compromettere la regolarità dei voli tra giovedì e venerdì mattina ora locale, a causa della riduzione della visibilità, della turbolenza, dei venti sostenuti e del rischio di formazione di ghiaccio sugli aeromobili. Situazione delicata anche nel settore centrale degli Stati Uniti, dove tra Missouri e Illinois sono state diramate allerte e avvisi per tempeste di neve. Nell’area di St. Louis gli accumuli potrebbero raggiungere i 33 cm entro giovedì pomeriggio ora locale, con conseguenti difficoltà per la viabilità e i trasporti.

Sulla costa occidentale, invece, l’attenzione è rivolta alle cosiddette king tides, le maree particolarmente elevate che stanno interessando il litorale dalla California meridionale fino all’Oregon e allo Stato di Washington. Le condizioni hanno favorito l’emissione di allerte per possibili allagamenti costieri, con criticità anche nell’area di San Francisco.

Le condizioni meteorologiche stanno già avendo ripercussioni sul traffico aereo. Nella giornata di ieri sono stati segnalati oltre 3.700 voli in ritardo e circa 60 cancellazioni negli Stati Uniti. Alcuni disagi hanno interessato gli aeroporti di Miami e San Francisco, mentre in diversi scali, tra cui Miami International e John F. Kennedy di New York, le attese ai controlli di sicurezza hanno superato in alcuni momenti un’ora. Il quadro assume particolare rilevanza considerando le dimensioni dell’esodo: secondo le stime dell’AAA, circa 81,5 milioni di americani viaggeranno per almeno 80 km fino a lunedì, di cui quasi 73 milioni in automobile e circa 6 milioni in aereo.