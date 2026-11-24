Lo stop al gas russo in Europa a partire dal primo gennaio, introdotto per effetto delle sanzioni, rischia di innescare serie tensioni sul mercato energetico continentale. A lanciare l’allarme, il 24 novembre 2026 a Roma, è stato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, intervenendo a margine degli Stati generali dell’energia organizzati da Forza Italia alla Camera. Secondo le parole di Descalzi, l’uscita della produzione russa dall’import europeo di Gnl e gas avrà ripercussioni dirette tanto sulla disponibilità quanto sui costi della materia prima. Parlando con i giornalisti, Descalzi ha spiegato nel dettaglio le criticità imminenti: “Lo stop all’import del gas russo in Europa dal primo gennaio, per effetto delle sanzioni, sarà un problema per l’approvvigionamento e per i prezzi, perché si riduce l’offerta drasticamente. Difficilmente altre aree, a meno che il Qatar non possa riaprirsi completamente, potranno dare un contributo, quindi ci sarà minor offerta e i prezzi saranno più alti, dobbiamo considerare anche che gli stoccaggi europei, non per l’Italia ma per tutta l’Europa, sono già molto bassi, partiti bassi e sono bassi“.

Inverno rigido e stoccaggi bassi: l’incognita climatica sui consumi

L’impatto effettivo della riduzione dell’offerta sui consumi europei dipenderà in larga misura dall’andamento delle temperature nei prossimi mesi. L’amministratore delegato di Eni non ha nascosto le preoccupazioni per uno scenario caratterizzato da stoccaggi europei già ridotti al minimo e dall’impossibilità di compensare rapidamente i volumi mancanti. Interrogato sulle possibili difficoltà per i consumi nel corso della stagione fredda, Descalzi ha chiarito: “Ci aspettiamo difficoltà ma dipende molto dalla climatica, ovviamente. Quindi, questo nessuno di noi può saperlo. Se c’è un inverno mite, questo impatto sarà inferiore. Se c’è un inverno rigido, 20 miliardi di metri cubi all’anno che spariscono dall’Europa senza la possibilità di avere un recupero, con degli stoccaggi bassi, possono creare dei problemi. Non so quantificarli, ma qualitativamente è molto è molto ragionevole pensare che ci potrebbero essere dei problemi“.

Carburanti, Eni valuta la proroga del price cap fino al 31 dicembre

Sul fronte interno e della tutela dei consumatori, Descalzi ha confermato la volontà del gruppo di estendere la misura di contenimento sui listini alla pompa. Rispondendo alle domande dei cronisti sulla possibilità che Eni proroghi il price cap sui carburanti fino alla fine dell’anno, il manager ha aperto alla conferma del provvedimento già nelle prossime ore. “Sì c’è questa intenzione, c’è in corso una nuova valutazione del sistema e stiamo rianalizzando e penso proprio che entro oggi ci siano delle novità che non vi annuncio ancora“, ha dichiarato Descalzi, ribadendo inoltre: “C’è questa intenzione” e precisando che “Adesso stiamo rianalizzando il sistema, penso proprio che entro oggi ci siano delle possibili novità. Non ve le annuncio ancora, ma è così“.

Crisi nello Stretto di Hormuz: aggravio sui noli e recupero in almeno un anno e mezzo

Ad aggravare il quadro degli approvvigionamenti energetici contribuisce il perdurare delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Descalzi ha sottolineato come la crisi di Hormuz sia tutt’altro che risolta, con conseguenze pesanti sui costi di trasporto, sulle assicurazioni e sui noli marittimi, oltre che sulla stabilità delle forniture di gas e prodotti raffinati. “Il problema di Hormuz non è finito. Ci sono attacchi alle navi ogni giorno. C’è un aggravio di 25-30 dollari al barile, è cambiata la sensibilità. Il Golfo è visto come area a rischio. Il gas non passa come deve passare, i prodotti non passano, ecco perché c’è un prezzo più basso al barile che non si riscontra nel raffinato“, ha spiegato il numero uno di Eni, aggiungendo un passaggio sul ruolo di Teheran: “Abbiamo dato all’Iran la consapevolezza di avere un’arma in mano che potrà usare ancora in futuro“.

Portare un cargo dal Golfo all’Europa comporta oggi un sovrapprezzo di 25-30 dollari al barile. Il Gnl non transita ancora regolarmente e le rotte alternative realizzate in Arabia Saudita e ad Abu Dhabi riguardano esclusivamente il greggio. Anche nell’ipotesi in cui la crisi terminasse immediatamente, il ritorno alla normalità richiederebbe tempi lunghi a causa dei danni riportati dalle infrastrutture del gas in Qatar, Abu Dhabi, Oman e Kuwait. Per Descalzi “ci sarà un transitorio di almeno un anno, un anno e mezzo“, mentre l’intera area del Golfo continua a essere percepita come zona a rischio, determinando un maggior costo del denaro per gli investimenti.

Petrolio e carenza di raffinerie in Europa: l’accusa al sistema Ets

Nonostante una parziale flessione delle quotazioni del greggio rispetto ai massimi recenti, la pressione sui prezzi dei prodotti raffinati rimane elevata. Il nodo strutturale per l’Europa non riguarda soltanto la materia prima, ma la drastica scarsità di raffinerie, un settore messo a dura prova dalle politiche ambientali europee e in particolare dal sistema Ets. “Il prezzo del petrolio si è addolcito, siamo sempre intorno ai 90 dollari del Brent ed è altissimo, ma si è addolcito perché era arrivato a 115-118 dollari. Ma il problema non è solo il petrolio per noi il problema sono le raffinerie, cioè la trasformazione del petrolio. C’è una scarsità di raffinerie, per la prima volta l’Europa si è seduta a un tavolo qualche settimana fa e ha detto dobbiamo rivedere la possibilità d’investire nelle raffinerie tradizionali in Europa“, ha dichiarato Descalzi, sottolineando inoltre, secondo Dire, che “il prezzo è più che raddoppiato” e che “secondo me è troppo tardi ovviamente“.

Il giudizio del manager sugli strumenti normativi europei è netto: secondo Descalzi, infatti, “l’ETS ha ucciso la chimica, ha ucciso la raffinazione” e “sull’ETS non c’è stato un passo indietro su tasse o facilitazioni sulle raffinerie“. Tuttavia, l’ad di Eni riconosce che in Europa “qualcosa è cambiato“, non certo “attraverso l’insulto o l’attacco frontale“, bensì grazie al “dialogo perché nessuno deve essere criminalizzato“. Descalzi ha osservato che “nell’ultimo anno l’Europa ha cambiato direzione” perché, quando si incontra un muro, “non continui ad andare a cento all’ora, cerchi una strada per evitarlo“.

Investimenti di lungo periodo e il ruolo essenziale della politica

Affrontare la transizione energetica e garantire la sicurezza delle forniture richiede una visione di lungo respiro, incompatibile con approcci estemporanei. Descalzi ha ricordato come fino al 2022 il tema energetico fosse rimasto ai margini del dibattito pubblico europeo proprio in virtù della dipendenza da Mosca. “Nel mondo dell’energia non bastano le buone intenzioni. Chi investe ha bisogno di decadi per recuperare gli investimenti. Fino al 2022 non si è parlato di energia perché avevamo una pseudo sicurezza dovuta alla Russia, con prezzi alti ma non impossibili come ora“, ha affermato l’amministratore delegato di Eni. Per questo motivo, ha proseguito il manager, “Adesso si è cominciato a parlare di energia, ma quando si parla di energia bisogna sempre pensare che dietro all’energia ci sono degli investimenti, ci sono delle scelte non tattiche ma strategiche, ecco perché la politica è essenziale in questo dialogo perché poi è la politica che fa le scelte e attua attraverso accordi, polisi e processi e procedure la strategia futura“.

Elettrificazione, Cop31 e la corsa globale all’energia di Stati Uniti e Cina

Nel corso del suo intervento agli Stati generali dell’energia 2026 di Forza Italia, Descalzi ha infine commentato l’esito della Cop31, criticando l’approccio europeo sull’elettrificazione e sottolineando il divario strategico rispetto alle grandi potenze globali. “L’elettrone non e’ un vettore energetico primario“, ha ribadito il manager, osservando che la conferenza sul clima “è caduta su questa superficialita‘”.

Descalzi ha ricordato che per produrre elettroni sono necessari gas, nucleare, carbone, rinnovabili e idroelettrico, e che su questo terreno l’Europa, concentrata su un’elettrificazione basata sull’elettrone pulito, non è riuscita a trovare un’intesa con gli altri Paesi. Citando l’esempio della Cina, dove la quota di elettricità generata dal carbone è scesa dal 70 al 62%, l’ad di Eni ha evidenziato che l’Europa, pur rappresentando il 5 per cento delle emissioni mondiali e avendo rispettato i propri obiettivi, resta esclusa dalla grande corsa all’energia in cui Stati Uniti e Cina stanno investendo massicciamente per sostenere datacenter, intelligenza artificiale, robotica, spazio e difesa. Richiamando le stime dell’Aie, secondo cui la domanda di energia raddoppierà entro il 2030, Descalzi ha concluso che si tratta di “due competizioni completamente diverse” e che una convergenza appare difficile, aggiungendo: “direi che è impossibile“.