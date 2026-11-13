Stratwarming e gelo in Europa, cosa c’è davvero dietro l’eccezionale disturbo del Vortice Polare: il segnale è importante, cosa potrebbe cambiare da fine mese

Ormai sappiamo che la stratosfera artica è stata investita da una disturbo precoce per intensità e tempistiche. Secondo l’analisi pubblicata da Andrej Flis su Severe Weather Europe, il 10 novembre 2026 i venti medi occidentali attorno al vortice polare hanno cambiato direzione, anticipando di circa due settimane e mezzo il precedente episodio più precoce nella serie presa in esame, lunga quasi settant’anni. Alla quota di circa 30 chilometri, corrispondente al livello di pressione di 10 hPa, le temperature hanno superato di oltre +25°C i valori tipici del periodo, mentre il vortice si è deformato e spostato rispetto alla sua posizione polare. L’evento è eccezionale per la data, ma il suo significato meteo va interpretato con attenzione. Un riscaldamento stratosferico improvviso, o SSW, segnala un forte disturbo della circolazione in alta quota; non equivale però a una previsione automatica di ondate di gelo al suolo. Perché il segnale produca effetti sensibili, deve riuscire a propagarsi verso gli strati più bassi dell’atmosfera e interagire con le configurazioni già presenti nella troposfera.

Che cosa indica l’inversione dei venti

Durante la stagione fredda, nella stratosfera polare si forma una vasta circolazione di venti occidentali che avvolge l’Artico e contribuisce a mantenere il vortice polare compatto. Per monitorarne l’intensità si osserva spesso la direzione del vento medio zonale a 10 hPa e a 60° di latitudine nord. Quando quel vento, normalmente occidentale, diventa orientale, si registra il criterio più utilizzato per identificare un riscaldamento stratosferico maggiore. Nel caso descritto da Flis, il rallentamento era già evidente nei giorni precedenti: il vento si era avvicinato allo zero attorno al 6 novembre, prima di invertirsi il giorno 10. Il riscaldamento dell’aria e l’aumento delle altezze di pressione hanno contribuito a deformare il vortice, spingendolo fuori dal Polo. Non si tratta quindi di un semplice aumento della temperatura in quota, ma di un cambiamento dinamico che coinvolge forma, posizione e velocità della circolazione stratosferica. Le previsioni citate nell’analisi indicavano anche una possibile ripresa dei venti nel corso della seconda metà di novembre. Questo recupero non cancella necessariamente il disturbo già avvenuto, ma rende più complesso stimare quanto a lungo e con quale intensità le anomalie possano influenzare la circolazione sottostante. La durata della fase invertita, l’estensione verticale del segnale e il successivo comportamento del vortice saranno elementi importanti da seguire negli aggiornamenti.

Come un’anomalia in quota può scendere verso il suolo

La troposfera, lo strato più basso dell’atmosfera, è quella in cui si sviluppano fronti, cicloni e anticicloni e in cui si determinano le condizioni meteorologiche che sperimentiamo. La stratosfera si trova al di sopra, ma i due livelli non sono separati: le onde planetarie generate dalla circolazione troposferica possono propagarsi verso l’alto e modificare il vortice, mentre dopo un riscaldamento le anomalie di pressione e di vento possono, in alcuni casi, propagarsi gradualmente verso il basso.

Questa propagazione non avviene come una massa di aria gelida che scende direttamente dall’Artico. È piuttosto una riorganizzazione della circolazione su larga scala che, qualora raggiunga la troposfera, può favorire una maggiore ondulazione del getto e aumentare la possibilità di blocchi anticiclonici alle alte latitudini. Ne possono derivare corridoi di aria fredda diretti verso alcune zone delle medie latitudini, ma anche condizioni più miti in altre aree, a seconda della disposizione di alte e basse pressioni. Le simulazioni presentate nell’analisi collocano un primo possibile collegamento con i livelli inferiori intorno al 22 novembre e individuano una finestra di interesse tra circa quindici e trenta giorni dopo l’inversione. L’intervallo è coerente con i tempi osservati in diversi studi sulla propagazione degli effetti di un SSW, ma non rappresenta una scadenza garantita: la risposta al suolo varia da evento a evento e può anche risultare debole o poco riconoscibile.

Gli scenari per Stati Uniti e Canada

Negli esperimenti climatici selezionati da Flis, che presentano condizioni di fondo simili per alcuni aspetti a quelle attuali, la risposta media mostra un rafforzamento dell’alta pressione sul Canada settentrionale e sull’Artico canadese, con una possibile estensione verso la Groenlandia. Più a sud, le simulazioni evidenziano una maggiore propensione alle basse pressioni sugli Stati Uniti centro-orientali. Una configurazione di questo tipo potrebbe favorire discese di aria fredda dal Canada verso il nord e il centro degli Stati Uniti, il Midwest e, in alcuni scenari, i settori orientali. Anche le mappe di anomalia della neve suggeriscono una maggiore probabilità di condizioni favorevoli alle nevicate su Canada orientale, Stati Uniti settentrionali, Nord-Est e Midwest. Si tratta tuttavia di un segnale statistico riferito a un insieme di simulazioni e a una finestra temporale ampia: non consente di prevedere nevicate in una città specifica, né di stabilire in anticipo quantità e date.

Europa: possibile segnale freddo, ma nessuna previsione per l’Italia

Per l’Europa, le simulazioni mostrano una possibile circolazione più bloccata alle alte latitudini e pressioni relativamente più basse sul continente. In una configurazione simile, il flusso potrebbe assumere una componente più settentrionale e favorire temperature inferiori alla media su una parte dell’Europa, con una maggiore propensione alla neve soprattutto sui settori centrali e sudorientali. Anche in questo caso il risultato dipenderebbe dalla posizione effettiva del blocco e dalla presenza di una massa d’aria fredda disponibile da trasportare verso sud.

Le corse previsionali illustrate nell’articolo risultavano però meno concordi per l’Europa rispetto ad alcuni scenari nordamericani. Alcune proponevano anomalie fredde sull’Europa occidentale e centrale, ma non emergeva un raffreddamento intenso e condiviso, né una traiettoria certa per il freddo. Lo stesso autore sottolinea che le mappe a lunga scadenza sono esempi di possibili evoluzioni e che le diverse elaborazioni mostravano soluzioni anche miti. Per l’Italia, quindi, non si può ricavare da questo evento una previsione specifica di gelo o neve dalla fine di novembre. Anche se il segnale stratosferico raggiungesse la troposfera, il nostro Paese potrebbe trovarsi sotto configurazioni molto diverse a seconda della posizione delle alte pressioni, delle depressioni e delle correnti atlantiche o continentali. Un’anomalia fredda sull’Europa non basta, da sola, a stabilire se e quando l’aria più fredda raggiungerà la Penisola.

El Niño e QBO complicano il quadro

L’analisi considera inoltre condizioni di fondo caratterizzate da El Niño e da una QBO occidentale, cioè una fase dei venti equatoriali stratosferici che può contribuire a modulare la circolazione atmosferica. Le simulazioni selezionate servono a individuare possibili analogie, ma non riproducono in modo identico l’atmosfera reale del 2026: le combinazioni di forzanti tropicali, circolazione oceanica e dinamica delle onde variano da un inverno all’altro. In particolare, un El Niño molto intenso può influenzare la posizione e la forza dei getti e quindi modificare il modo in cui il segnale del vortice polare si traduce al suolo. Il risultato finale dipenderà dall’interazione tra questi fattori e dalla circolazione troposferica già in atto, non dal solo riscaldamento stratosferico. Per questo le mappe di singole corse modellistiche, soprattutto quando si spingono a due settimane o oltre, vanno lette come scenari possibili e non come una previsione consolidata.

Fine novembre sotto osservazione, ma senza certezze

Le elaborazioni AIFS e GFS mostrate da Flis per il periodo attorno al 25-27 novembre proponevano, in alcune corse, configurazioni con blocchi alle alte latitudini e discese fredde sul Nord America. Altre simulazioni offrivano soluzioni differenti, mentre per l’Europa non si delineava ancora un segnale freddo robusto e uniforme. L’autore stesso invita a non trasformare una singola mappa a lunga scadenza in una previsione per il Ringraziamento o per una specifica località. Il dato più solido, per ora, è dunque l’eccezionalità della perturbazione stratosferica e della sua tempistica. La possibile influenza sulla circolazione di fine novembre merita attenzione, perché un accoppiamento verso il basso potrebbe modificare le probabilità di blocchi e irruzioni fredde nell’emisfero nord, ma la traiettoria concreta dipenderà dalle conferme dei prossimi aggiornamenti e dalla coerenza tra i modelli. Fino ad allora, l’inversione dei venti va considerata un importante segnale atmosferico da seguire, non l’annuncio di un’ondata di gelo certa sull’Europa o sull’Italia.