Stratwarming, il vortice polare entra in una fase rara: secondo Judah Cohen, Europa e Nord America potrebbero seguire strade diverse

Il vortice polare stratosferico è entrato in una fase di forte disturbo in un momento insolitamente precoce della stagione. Le analisi discusse da Judah Cohen descrivono un riscaldamento intenso sopra l’Artico, con il vortice allungato e il suo nucleo spostato verso la Siberia settentrionale. Se i venti occidentali nella stratosfera dovessero invertirsi a 10 hPa e a 60 gradi di latitudine nord, l’evento raggiungerebbe il criterio comunemente utilizzato per classificare uno stratwarming improvviso maggiore, o major sudden stratospheric warming (SSW). È una soglia tecnica importante, ma non equivale alla previsione automatica di gelo o nevicate al suolo: gli effetti dipendono da come la perturbazione si propaga verso la troposfera e da quale configurazione assume la circolazione atmosferica.

È proprio su questo passaggio che si concentra l’analisi di Cohen. Il meteorologo invita a non dare per scontata la risposta più conosciuta, quella che associa un SSW a un blocco persistente sulla Groenlandia e a una fase negativa della NAO. A suo giudizio, l’evoluzione potrebbe invece inserirsi in un regime di vortice polare allungato o “stretched”, nel quale le conseguenze si distribuiscono in modo diverso tra Eurasia e Nord America. L’ipotesi apre la possibilità di un cambiamento più freddo sul continente americano tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, ma lo stesso Cohen sottolinea che i modelli non mostrano ancora un segnale concorde e che l’esito resta incerto.

Che cosa sta succedendo sopra l’Artico

Il vortice polare è una vasta circolazione di venti occidentali che si forma nella stratosfera durante la stagione fredda e tende a confinare l’aria più fredda alle alte latitudini. Quando grandi onde atmosferiche generate nella troposfera risalgono verso l’alto, possono rallentare quella circolazione, deformarla o spostarla; nei casi più intensi il riscaldamento della stratosfera è accompagnato dall’inversione dei venti zonali medi, il criterio usato per identificare un SSW maggiore. Il fenomeno nasce quindi molto lontano dalla superficie, ma può modificare la circolazione anche più in basso, se l’anomalia riesce a propagarsi attraverso gli strati dell’atmosfera.

Nella ricostruzione di Cohen, la prima fase della perturbazione presenta caratteristiche da vortice spostato: il nucleo principale si trova lontano dal Polo e l’area di riscaldamento si estende sull’Artico centrale. In seguito, alcuni scenari suggeriscono un cambiamento dell’orientamento del vortice, da una forma allungata da ovest a est a una configurazione più disposta da sud a nord, tra la Siberia e il Canada. È questo possibile passaggio verso un vortice “stretched” a rendere l’evoluzione particolarmente interessante per le settimane successive.

Le parole “spostato”, “allungato” e “diviso” descrivono configurazioni differenti e non sono intercambiabili. Un vortice allungato può presentare più centri o lobi senza essersi separato in due vortici autonomi; distinguere le forme è utile perché raccontano come le onde planetarie stanno interagendo con la circolazione stratosferica. La presenza di un forte riscaldamento, da sola, non basta a stabilire quale sarà la risposta del tempo al suolo.

AO e NAO negative, ma la circolazione resta mutevole

Nel quadro descritto nell’analisi, l’Oscillazione Artica (AO) è negativa e la North Atlantic Oscillation (NAO) si trova anch’essa su valori negativi. In termini generali, una AO negativa è associata a pressioni relativamente più alte sull’Artico e a una circolazione meno compatta attorno alle alte latitudini; una NAO negativa segnala invece anomalie di pressione positive o più elevate nella regione groenlandese rispetto alla fascia subtropicale dell’Atlantico. Sono indici che aiutano a interpretare la configurazione emisferica, ma non determinano da soli il tempo di una singola area.

Per la prossima fase, Cohen descrive un’evoluzione non lineare. Le anomalie di pressione sull’Artico e sulla Groenlandia dovrebbero restare miste o positive, mantenendo AO e NAO tra valori negativi e neutri. Intanto la distribuzione di alte e basse pressioni potrebbe cambiare più volte: l’assetto previsto per una settimana non va confuso con quello atteso nella successiva o nella seconda parte del periodo. Anche per questo, le mappe a medio termine vanno lette come scenari probabilistici e non come una sequenza già definita.

In Europa, la prima parte del periodo prospetta una fascia di alta pressione tra Groenlandia e Regno Unito, con condizioni più favorevoli alle basse pressioni sull’Europa settentrionale e a una circolazione più stabile sulle zone meridionali. Il segnale termico è meno uniforme: le previsioni indicano temperature in linea o inferiori alla media in alcune aree del Nord, mentre le regioni meridionali possono essere più miti; nelle fasi successive la mitezza potrebbe estendersi, pur lasciando aperta la possibilità di residui più freddi su Scandinavia e Regno Unito. Le proiezioni a due settimane non sono perfettamente sovrapponibili tra loro, un promemoria del fatto che la traiettoria delle anomalie resta ancora in assestamento.

Eurasia: freddo localizzato e grandi differenze regionali

Anche sull’Asia il quadro non è quello di un’ondata fredda uniforme. Le anomalie di geopotenziale previste attorno al Mare di Beaufort e sull’Artico centrale favorirebbero aree di bassa pressione sull’Asia settentrionale e occidentale, con condizioni più anticicloniche verso le regioni meridionali e orientali. In un flusso prevalentemente zonale, le temperature potrebbero restare sopra la media in molte zone del continente, mentre le aree più esposte al freddo sarebbero soprattutto la Siberia orientale e, in alcuni momenti, l’Asia sudoccidentale.

La neve seguirebbe una geografia altrettanto irregolare. Le mappe esaminate da Cohen indicano possibilità di nuove nevicate tra Scandinavia, Russia nordoccidentale, Siberia, Asia nordorientale e altopiano tibetano, mentre in altre aree temperature più miti potrebbero favorire fusione della neve già presente. Nel periodo successivo il segnale nevoso si sposterebbe anche verso alcune catene montuose europee e asiatiche. Sono indicazioni legate alle singole finestre previsionali: non implicano che tutto il continente entri in una fase invernale contemporaneamente.

Nord America, la possibile svolta resta un’ipotesi

Il punto più originale della lettura di Cohen riguarda il Nord America. Nelle proiezioni a breve termine, una profonda saccatura sul Golfo dell’Alaska favorirebbe una vasta area di alta pressione più a est, con temperature spesso sopra la media su Alaska, Canada e gran parte degli Stati Uniti. Eventuali brevi incursioni più fredde potrebbero interessare alcune aree del Paese, ma non delineano ancora un episodio duraturo di freddo continentale.

Cohen interpreta questa mitezza come compatibile con un vortice polare disturbato i cui effetti al suolo non si sono ancora organizzati in una configurazione favorevole al freddo nordamericano. Nella sua ipotesi, una prima risposta potrebbe manifestarsi con aree di bassa pressione in prossimità dei mari di Barents e Kara e sull’America settentrionale orientale; successivamente, un promontorio di alta pressione sull’area orientale del Canada potrebbe spostarsi verso il Canada occidentale e l’Alaska. Se questo schema si consolidasse e le onde atmosferiche continuassero a interagire con la stratosfera, la circolazione potrebbe diventare più favorevole a discese fredde sul continente americano verso la fine di novembre o all’inizio di dicembre.

Per ora, però, manca un elemento essenziale: un serbatoio di aria molto fredda pronto a essere trasportato verso sud. Cohen osserva che il freddo più consistente alle alte latitudini sarebbe concentrato soprattutto sulla Siberia orientale e non appare, al momento, diretto verso il Nord America. Inoltre, i modelli non mostrano ancora un segnale robusto e condiviso di freddo intenso. L’eventuale svolta resta dunque una possibilità da monitorare, non una previsione di gelo già leggibile nelle mappe.

Il ruolo dello stratwarming e il tempo necessario perché arrivi al suolo

Dopo un SSW, la risposta atmosferica può essere immediata in alcune aree e ritardata in altre. Le anomalie di circolazione stratosferica possono scendere gradualmente verso quote inferiori, ma la propagazione non è garantita e non procede sempre con la stessa velocità. In media, gli effetti possono contribuire a rendere più ondulata la corrente a getto, con promontori e saccature più persistenti; in alcune regioni ciò aumenta le probabilità di freddo, mentre altrove può favorire condizioni miti. Le statistiche mostrano segnali ricorrenti in zone come l’Europa settentrionale, l’Asia e gli Stati Uniti orientali, ma non un’unica risposta valida per tutto l’emisfero.

Cohen parla inoltre di wave reflection, cioè di una possibile riflessione verso il basso dell’energia delle onde atmosferiche. Per la sua lettura, la comparsa di un segnale più evidente di questo processo aiuterebbe a capire se la perturbazione stratosferica potrà continuare a influenzare la circolazione troposferica. Al momento, però, non considera questo elemento abbastanza definito da trasformare l’ipotesi di un raffreddamento nordamericano in una previsione affidabile.

Un altro scenario possibile è che, dopo la fase di forte disturbo, il vortice si ricomponga e torni a rafforzarsi. Cohen confronta questa eventualità con inverni recenti nei quali un vortice allungato è stato seguito da una ripresa della circolazione, oppure da nuovi disturbi successivi. Il ritorno di blocchi tra gli Urali e la Siberia potrebbe favorire una nuova perturbazione più avanti, ma anche questa è una possibilità ancora da verificare. La sequenza potrebbe essere “disturbo, recupero, nuovo disturbo”, oppure fermarsi dopo il primo evento.

Super El Niño e vortice polare: due forzanti in competizione

La discussione si svolge mentre è in atto un forte episodio di El Niño, con temperature superficiali del Pacifico equatoriale molto superiori alla media. El Niño può influenzare la circolazione atmosferica su scala stagionale e aumentare la probabilità di alcuni schemi ricorrenti, ma non stabilisce da solo l’andamento del tempo in ogni regione né cancella gli effetti di altre forzanti. Cohen ritiene che il fenomeno possa spingere verso un inverno mite in ampie aree del Nord America, pur sostenendo che il vortice polare potrebbe temporaneamente modificare questa tendenza.

Tra gli altri fattori osservati figurano le anomalie del ghiaccio marino artico, in particolare la relativa scarsità nel settore del Mare di Barents e di Kara, e l’attività della Madden-Julian Oscillation, che può modulare la distribuzione delle pressioni tropicali e influenzare la circolazione alle medie latitudini. Cohen considera questi elementi parte del contesto che può predisporre l’atmosfera a determinate configurazioni, senza attribuire a un singolo fattore la causa certa del disturbo del vortice.

È qui che la prudenza resta decisiva. Un SSW maggiore può aumentare la probabilità di circolazioni più ondulate e di episodi freddi, ma non indica con precisione dove, quando e con quale intensità arriveranno. Anche il fatto che il fenomeno sia molto precoce rende più difficile usare gli analoghi storici: i casi disponibili sono pochi e le condizioni di partenza, compresa la disponibilità di aria fredda alle alte latitudini, non sono identiche da un anno all’altro.

La tesi di Judah Cohen è quindi una lettura da seguire nei prossimi aggiornamenti: il vortice potrebbe passare da una fase di forte disturbo a una configurazione allungata, con possibili ripercussioni sul Nord America tra fine novembre e inizio dicembre. Ma la previsione dovrà essere sostenuta da nuovi segnali nei modelli, da una propagazione riconoscibile delle anomalie verso la troposfera e da una configurazione che metta davvero in movimento masse d’aria più fredde. Per il momento, lo stratwarming rende il quadro atmosferico più interessante e meno lineare; non consegna ancora una mappa certa del freddo.