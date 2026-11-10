Stress ossidativo e salute del cuore: un enzima aumenta il rischio cardiovascolare del 70%

Lo stress ossidativo potrebbe avere un peso ancora più importante di quanto finora riconosciuto nella salute del cuore. A suggerirlo è un nuovo studio realizzato grazie alla collaborazione tra Sapienza Università di Roma e IRCCS Neuromed, che ha individuato una relazione significativa tra l’attivazione dell’enzima NOX2, responsabile della produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS), e il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. La ricerca, pubblicata sulla rivista internazionale Atherosclerosis, rappresenta un importante passo avanti nella comprensione dei meccanismi biologici che contribuiscono alle patologie del sistema cardiovascolare. Per la prima volta su una popolazione numerosa, infatti, è stato possibile documentare il legame tra l’attività della NOX2, lo stress ossidativo e la comparsa di eventi cardiovascolari.

Il ruolo dello stress ossidativo

Lo stress ossidativo si verifica quando nell’organismo si accumula una quantità eccessiva di specie reattive dell’ossigeno rispetto alla capacità dei sistemi antiossidanti di neutralizzarle. In condizioni normali, queste molecole partecipano a diverse funzioni fisiologiche. Quando, però, la loro produzione diventa eccessiva, possono provocare danni alle cellule e ai tessuti, favorendo anche lo sviluppo dell’aterosclerosi e il deterioramento dei vasi sanguigni.

Tra gli enzimi coinvolti nella produzione di ROS figura la NADPH ossidasi 2, conosciuta come NOX2, presente soprattutto in alcune cellule del sistema immunitario e nelle piastrine. La sua attività è importante per diversi processi dell’organismo, ma un’attivazione eccessiva può alimentare lo stress ossidativo e contribuire ai danni vascolari. Proprio su questo meccanismo si è concentrata la ricerca coordinata da Roberto Carnevale, del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche della Sapienza, in collaborazione con Francesco Violi e Giacomo Frati. Al progetto hanno partecipato anche i ricercatori dell’IRCCS Neuromed Augusto Di Castelnuovo e Licia Iacoviello, insieme ai colleghi del Moli-sani Study Group.

Lo studio su oltre 2.800 persone: rischio cardiovascolare più alto del 70%

L’indagine ha coinvolto oltre 2.800 partecipanti al Progetto Moli-sani, analizzando la relazione tra i livelli ematici di sNOX2-dp, un peptide utilizzato come indicatore biologico dell’attività della NOX2, e la successiva comparsa di eventi cardiovascolari. Tra questi sono stati considerati infarto, altre patologie coronariche, ictus e scompenso cardiaco. Per misurare i livelli di sNOX2-dp i ricercatori hanno utilizzato un kit ELISA, una tecnologia diagnostica in grado di rilevare specifiche molecole all’interno di un campione biologico. Il kit, precedentemente brevettato e certificato, è stato impiegato grazie anche al sostegno dei finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ottenuti attraverso il polo d’innovazione Rome Technopole.

I risultati hanno evidenziato una relazione diretta tra l’aumento dei livelli di sNOX2-dp e la crescita del rischio cardiovascolare. In particolare, i partecipanti appartenenti al gruppo con i valori più elevati hanno mostrato un rischio del 70% superiore rispetto a quelli con i livelli più bassi. Un dato particolarmente significativo è che questa associazione è rimasta solida anche dopo aver tenuto conto dei principali fattori di rischio cardiovascolare tradizionali, come ipertensione, diabete, fumo e colesterolo, e dei marcatori di infiammazione sistemica, tra cui la proteina C-reattiva e l’INFLA-score.

Una nuova prospettiva per la prevenzione cardiovascolare

I risultati rafforzano l’ipotesi che le malattie cardiovascolari siano il prodotto di una combinazione complessa di meccanismi biologici, alcuni dei quali non sono ancora pienamente rappresentati dagli indicatori di rischio comunemente utilizzati nella pratica clinica. In questo scenario, lo stress ossidativo potrebbe contribuire a spiegare una parte del cosiddetto rischio cardiovascolare residuo, ovvero quella quota di rischio che permane anche quando i fattori di rischio tradizionali vengono adeguatamente controllati.

Un aspetto sottolineato anche da Roberto Carnevale, che evidenzia il valore della ricerca e del trasferimento tecnologico sostenuto dai finanziamenti pubblici: “Il risultato dimostra l’impatto concreto delle risorse PNRR traslate nella ricerca biomedica e nello sviluppo di dispositivi diagnostici avanzati a supporto della prevenzione e della stratificazione del rischio cardiovascolare”.

Verso nuovi strumenti per individuare il rischio

La ricerca apre prospettive interessanti anche sul fronte della diagnostica e della medicina preventiva. Se ulteriori studi confermeranno i risultati ottenuti, la misurazione dei livelli di sNOX2-dp potrebbe diventare uno strumento aggiuntivo per valutare il rischio cardiovascolare, contribuendo a identificare anche persone che non presentano i consueti parametri clinici di allarme. Si tratta, al momento, di una prospettiva che necessita di ulteriori conferme scientifiche, ma che potrebbe ampliare le possibilità di prevenzione e consentire una valutazione più completa della salute cardiovascolare. Comprendere il ruolo dello stress ossidativo significa, dunque, approfondire un tassello ancora poco esplorato dei meccanismi che portano alle malattie del cuore e dei vasi sanguigni, con l’obiettivo di individuare nuove opportunità per anticipare il rischio e migliorare la protezione della salute.