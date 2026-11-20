Lo Stromboli conquista un posto tra i 100 siti geologici di maggiore rilevanza scientifica al mondo. Il vulcano delle Isole Eolie è stato inserito nel terzo elenco degli IUGS Geological Heritage Sites, l’iniziativa promossa dall’Unione internazionale delle scienze geologiche per individuare e valorizzare i luoghi che rappresentano testimonianze fondamentali per la comprensione della storia e dell’evoluzione della Terra.

Il riconoscimento è stato presentato a Monchique, in Portogallo, nel corso di un incontro internazionale al quale hanno partecipato 156 esperti provenienti da 49 Paesi. A motivare l’inserimento di Stromboli è soprattutto il suo straordinario valore per la ricerca scientifica. Il vulcano eoliano rappresenta infatti un vero e proprio laboratorio naturale, considerato un punto di riferimento internazionale per lo studio dell’attività vulcanica esplosiva.

Le sue caratteristiche consentono agli studiosi di osservare e approfondire i meccanismi che regolano le eruzioni, i processi di risalita del magma e il comportamento dei gas all’interno del condotto vulcanico. Fenomeni che rendono Stromboli un osservatorio privilegiato per comprendere le dinamiche dell’attività vulcanica e contribuire al progresso delle conoscenze scientifiche in questo settore.

Con questo riconoscimento, il vulcano delle Eolie entra in una selezione internazionale che comprende luoghi di eccezionale interesse geologico e scientifico. Insieme a Stromboli, sono sei i siti italiani inseriti nell’elenco: la Vena del Gesso Romagnola, Montalbano Jonico, il giacimento fossilifero di Bolca, il Monte Cervino e la faglia dello Zuccale, all’Isola d’Elba.