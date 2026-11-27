Nuovo trabocco lavico sullo Stromboli. Dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, l’INGV-Osservatorio Etneo ha rilevato un’attività effusiva dall’area craterica Nord del vulcano, con la fuoriuscita di lava che alimenta un modesto flusso diretto verso la parte alta della Sciara del Fuoco. Secondo quanto comunicato dall’Istituto, prosegue anche la consueta attività stromboliana, caratterizzata da un’intensità variabile.

Sul fronte del monitoraggio sismico, non si registrano al momento cambiamenti significativi. L’ampiezza media del tremore vulcanico continua a mantenersi, pur con alcune modeste oscillazioni, all’interno dell’intervallo dei valori medi. Stabile anche l’attività legata agli explosion-quakes, sia per quanto riguarda il tasso di occorrenza sia per l’ampiezza degli eventi. Nessuna variazione significativa viene inoltre segnalata dalle reti GNSS e clinometriche, utilizzate per rilevare eventuali deformazioni del suolo.