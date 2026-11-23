Comprendere i meccanismi sismici e mitigare i rischi legati ai terremoti rimane una sfida globale di primaria importanza. Da decenni, i sismologi osservano che le onde sismiche generate da grandi terremoti possono innescare attività sismica a migliaia di chilometri di distanza: un fenomeno noto come innesco dinamico a distanza. Tuttavia, due interrogativi sono rimasti a lungo senza risposta: perché alcuni eventi innescati si verificano molto tempo dopo il passaggio delle onde sismiche? E perché le onde di Rayleigh, che trasportano sforzi di taglio (shear stress) inferiori rispetto alle onde di Love, sembrano essere più efficaci nell’innescare tali eventi?

Un nuovo studio, condotto dal Professor Jun Yang e dal suo team presso il Dipartimento di Ingegneria Civile della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Hong Kong (HKU), propone una spiegazione unificata basata sull’evoluzione dinamica della pressione dei pori all’interno del “gouge” di faglia – un materiale granulare poroso che riveste le superfici di faglia. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science Advances.

La meccanica del gouge di faglia

La ricerca si concentra sulla complessità meccanica del gouge di faglia, una zona critica adiacente alla superficie di faglia il cui comportamento è assai più articolato di quello della roccia danneggiata. Per affrontare il problema, i ricercatori introducono un innovativo modello di analisi in cui il comportamento meccanico fondamentale del gouge viene descritto attraverso un modello a “superficie limite” (bounding surface model), basato sulla meccanica dei terreni in stato critico. Gli studiosi hanno simulato le risposte in termini di tensioni e pressione dei pori in una faglia contenente gouge, sottoponendola a perturbazioni ondulatorie. Nonostante le ampiezze estremamente ridotte delle tensioni indotte dalle onde, le simulazioni mostrano un accumulo progressivo della pressione dei pori all’interno del gouge; ciò riduce sostanzialmente la tensione normale efficace e indebolisce progressivamente la faglia.

Una nuova prospettiva sull’innesco

Questo meccanismo offre una nuova prospettiva sul problema dell’innesco: secondo la visione tradizionale basata sul criterio di rottura di Coulomb, le tensioni imposte dalle onde dovrebbero essere sufficientemente elevate da spingere una faglia, già prossima allo stato critico, verso la rottura. I nuovi risultati suggeriscono invece che le onde sismiche non debbano necessariamente fornire una tensione di taglio diretta; esse agiscono piuttosto aumentando la pressione dei pori, riducendo così, indirettamente, la resistenza della faglia.

Un aspetto cruciale è che, una volta cessate le onde, la pressione dei pori non si ripristina istantaneamente, consentendo alla faglia di rimanere in uno stato di indebolimento per un periodo prolungato. Ciò fornisce una spiegazione fisica per l’innesco ritardato: le onde sismiche potrebbero non provocare una rottura immediata, ma spingere la faglia in uno stato di indebolimento persistente che facilita un cedimento successivo.

Lo studio rileva inoltre che la componente di compressione (dilatazione) delle onde determina un accumulo di pressione nei pori in modo molto più efficiente rispetto alla componente di taglio. Ciò potrebbe risolvere un paradosso osservativo di lunga data: l’innesco a distanza mostra una correlazione più forte con le onde di Rayleigh che con le onde di Love, nonostante queste ultime generino, teoricamente, sollecitazioni di taglio maggiori. “L’importanza fondamentale di questo lavoro va oltre la proposta di un nuovo meccanismo di innesco a distanza”, ha spiegato Yang. “Esso trasforma il problema dell’innesco a distanza, passando da una questione classica legata all’ampiezza delle sollecitazioni a un problema complesso che coinvolge la reologia dei materiali, la fluidodinamica e la propagazione delle onde”.