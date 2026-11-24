Le formiche sono tra gli organismi più familiari e ubiqui del nostro pianeta, presenti praticamente in ogni angolo abitabile della Terra, dalle foreste pluviali fino ai margini dei deserti più aridi. Eppure, nonostante la loro onnipresenza, fino a tempi recenti la comunità scientifica non disponeva di una stima rigorosa e difendibile del loro reale numero complessivo. A colmare questa lacuna ci ha pensato un team internazionale di sei ricercatori, il cui lavoro, guidato da Patrick Schultheiss e colleghi e pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) (volume 119, e2201550119, 2022, disponibile tramite il codice identificativo doi.org/10.1073/pnas.2201550119), ha permesso di quantificare per la prima volta con precisione la scala planetaria di questi insetti sociali.

Come i ricercatori hanno stimato la popolazione globale di formiche

Per arrivare a un dato attendibile e superare le approssimazioni del passato, gli autori dello studio hanno condotto una massiccia opera di sintesi dei dati esistenti. Il gruppo di lavoro ha raccolto e analizzato 489 studi scientifici provenienti da tutti i continenti e rappresentativi di ogni grande bioma terrestre, includendo campionamenti effettuati sul suolo forestale, nelle chiome degli alberi e negli ambienti desertici. Integrando questa enorme mole di rilevazioni locali e proiettandole su scala globale attraverso modelli statistici accurati, i ricercatori hanno ottenuto una valutazione prudente ma estremamente solida dell’abbondanza di questi insetti.

Secondo i calcoli del team, oltre 3 milioni di miliardi (più di ) di formiche vivono stabilmente a livello del suolo, mentre la popolazione totale di formiche sulla Terra si avvicina alla cifra vertiginosa di 20 milioni di miliardi di individui (circa , corrispondenti a 20 biliardi secondo la scala lunga italiana). Si tratta di un ordine di grandezza difficile persino da immaginare per la mente umana, ma che restituisce la misura esatta del successo evolutivo di questa famiglia di insetti.

Una biomassa superiore a quella di tutti gli uccelli e i mammiferi selvatici

Ancora più sorprendente del conteggio numerico è il peso complessivo di questa moltitudine. Tradotta in termini di massa biologica secca, l’intera popolazione mondiale di formiche corrisponde a circa 12 megatonnellate di carbonio. Per comprendere la portata di questo valore, gli autori dello studio hanno messo a confronto la biomassa delle formiche con quella di altri grandi gruppi di vertebrati. Il risultato è straordinario: le formiche da sole superano la biomassa combinata di tutti gli uccelli selvatici e di tutti i mammiferi selvatici presenti oggi sul pianeta.

Il confronto diventa ancora più evocativo se rapportato alla nostra stessa specie. I 12 milioni di tonnellate di carbonio rappresentati dalle formiche equivalgono infatti a circa un quinto della biomassa umana complessiva. Questo dato ribalta la percezione comune secondo cui i grandi vertebrati dominerebbero fisicamente gli ambienti terrestri, dimostrando invece che una frazione enorme della materia vivente del pianeta è sostenuta da organismi minuscoli, spesso invisibili a uno sguardo distratto.

La distribuzione irregolare delle formiche tra foreste e zone aride

Lo studio pubblicato su PNAS evidenzia inoltre come le formiche non siano distribuite in modo uniforme sulla superficie terrestre, ma seguano schemi ecologici molto marcati. La loro densità raggiunge i picchi massimi nelle regioni tropicali, dove il clima caldo e la ricchezza di risorse favoriscono la proliferazione di migliaia di specie differenti, per poi variare sensibilmente da un habitat all’altro in base alle condizioni ambientali e alla struttura della vegetazione.

Anche le abitudini ecologiche delle diverse comunità mostrano differenze nette a seconda del contesto geografico. Le formiche della lettiera, ovvero le specie che vivono e operano nello strato di foglie e detriti organici al suolo, raggiungono le concentrazioni più elevate all’interno delle foreste, dove svolgono un lavoro incessante di decomposizione e rimescolamento del terreno. Al contrario, le specie caratterizzate da un’intensa attività di foraggiamento in superficie risultano particolarmente abbondanti nelle terre aride, dove l’adattamento alla scarsità d’acqua e alle alte temperature consente loro di sfruttare nicchie ecologiche inaccessibili ad altri animali.

Perché misurare le formiche è decisivo per il futuro degli ecosistemi

Nel commentare i risultati della propria ricerca, Schultheiss e colleghi sottolineano come le formiche rappresentino un pilastro centrale degli ecosistemi terrestri. Attraverso la loro attività quotidiana, questi insetti muovono enormi quantità di suolo, favoriscono l’aerazione della terra, disperdono semi, controllano le popolazioni di altri invertebrati e accelerano il riciclo dei nutrienti, influenzando direttamente la produttività e la stabilità degli ambienti naturali in cui vivono.

Stabilire una linea di base globale per la loro abbondanza non è quindi un semplice esercizio di curiosità scientifica, ma una necessità urgente in un’epoca segnata dai cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità. Come osservano gli stessi autori dello studio, non è possibile monitorare l’andamento nel tempo di un gruppo biologico di cui non è mai stata misurata la dimensione reale. Grazie al censimento realizzato nel lavoro di Schultheiss et al. (PNAS, 2022, doi.org/10.1073/pnas.2201550119), la scienza dispone finalmente di un punto di riferimento concreto per osservare come le popolazioni di formiche risponderanno alle trasformazioni ambientali dei prossimi decenni e per proteggere gli equilibri profondi della vita sulla Terra.