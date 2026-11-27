Il conto del Superbonus raggiunge una nuova dimensione economica. Al 31 ottobre 2026 ammontano a 131,56 miliardi di euro le detrazioni maturate per i lavori conclusi nell’ambito del SuperEcobonus, la misura dedicata agli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare italiano. A delineare il quadro sono gli ultimi dati ENEA, che registrano complessivamente 502.427 edifici e unità immobiliari interessati dall’agevolazione fiscale. A concentrare la quota più consistente delle risorse sono i condomini, destinatari di oltre due terzi degli investimenti ammessi a detrazione, mentre gli edifici unifamiliari rappresentano la categoria più numerosa tra gli immobili coinvolti.

Superbonus, investimenti complessivi per oltre 126 miliardi di euro

Secondo i dati diffusi dall’ENEA, gli investimenti complessivi riconducibili al SuperEcobonus hanno raggiunto i 126,65 miliardi di euro, mentre quelli ammessi a detrazione si attestano a 124,86 miliardi di euro. Il quadro evidenzia uno stato particolarmente avanzato degli interventi: gli investimenti ammessi a detrazione relativi ai lavori conclusi ammontano infatti a 122,67 miliardi di euro, corrispondenti al 98,2% del totale degli investimenti agevolabili. Una percentuale che testimonia come la quasi totalità degli investimenti ammessi al beneficio fiscale riguardi ormai opere portate a termine.

Superbonus nei condomini: concentrato il 68,7% degli investimenti

Sono i condomini a rappresentare la componente economicamente più rilevante del SuperEcobonus. Gli investimenti ammessi a detrazione per questa categoria raggiungono gli 85,75 miliardi di euro, pari al 68,7% del totale nazionale, distribuiti su 141.082 edifici. Si tratta della quota nettamente maggioritaria delle risorse riconducibili alla misura, nonostante il numero degli edifici condominiali interessati sia sensibilmente inferiore a quello delle abitazioni unifamiliari. Per quanto riguarda gli interventi portati a termine, gli investimenti ammessi a detrazione nei condomini si attestano a 84,12 miliardi di euro, corrispondenti al 98,1% degli investimenti agevolabili della categoria.

Edifici unifamiliari, quasi 245mila immobili interessati dagli interventi

La seconda categoria per volume economico è quella degli edifici unifamiliari, che registra investimenti ammessi a detrazione per 27,88 miliardi di euro, equivalenti al 22,3% del totale nazionale. Gli immobili interessati sono complessivamente 244.571, il dato numericamente più elevato tra le diverse tipologie di edifici beneficiari dell’agevolazione. Anche in questo segmento lo stato di avanzamento degli interventi risulta particolarmente elevato: gli investimenti ammessi a detrazione per i lavori conclusi raggiungono infatti i 27,49 miliardi di euro, pari al 98,6% degli investimenti agevolabili. È la percentuale di completamento, in termini di valore economico, più alta tra le tre principali categorie analizzate dall’ENEA.

Unità immobiliari indipendenti, investimenti per oltre 11 miliardi di euro

Il quadro degli interventi realizzati attraverso il SuperEcobonus comprende anche le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, che hanno beneficiato di investimenti ammessi a detrazione per 11,23 miliardi di euro, pari al 9% del totale nazionale. Sono 116.769 le unità immobiliari appartenenti a questa categoria interessate dalla misura. Gli investimenti agevolabili relativi ai lavori conclusi ammontano a 11,06 miliardi di euro, corrispondenti al 98,5% del valore complessivo degli investimenti ammessi a detrazione per questa tipologia di immobili.