Superconduttori, un laser permette di “disegnare” le proprietà dei materiali: nuove prospettive per le tecnologie quantistiche

Utilizzare un laser per disegnare direttamente le proprietà superconduttive di un materiale, modificandone il comportamento elettrico con straordinaria precisione. È il risultato raggiunto da un gruppo internazionale di ricercatori del Politecnico di Milano, dell’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) e dell’Université de Liège, che ha sviluppato un approccio innovativo per controllare localmente le caratteristiche dei superconduttori ad alta temperatura. La tecnica, basata sulla scrittura laser diretta, consente di intervenire su specifiche regioni del materiale, modificandone le proprietà fino a trasformarle da superconduttive a isolanti. Il processo permette inoltre di ottenere condizioni intermedie, creando all’interno dello stesso campione strutture con comportamenti elettrici differenti. Il risultato apre nuove prospettive nella progettazione di dispositivi elettronici avanzati, con possibili applicazioni nelle tecnologie quantistiche, nei sistemi di memoria di nuova generazione e nei componenti superconduttivi progettati per rispondere a esigenze specifiche.

Cosa sono i superconduttori ad alta temperatura e perché sono importanti

I superconduttori ad alta temperatura, conosciuti anche con la sigla HTSC, sono materiali capaci di condurre corrente elettrica senza incontrare resistenza quando vengono portati al di sotto di determinate temperature. Rispetto ai superconduttori convenzionali, presentano il vantaggio di poter raggiungere questa condizione a temperature relativamente più elevate. Una caratteristica particolarmente importante è la possibilità di utilizzare, per il loro funzionamento, sistemi di raffreddamento basati sull’azoto liquido, una soluzione meno costosa rispetto a quelle necessarie per molti superconduttori tradizionali. Queste proprietà rendono gli HTSC candidati promettenti per lo sviluppo di nuove tecnologie, soprattutto nei settori in cui il controllo delle caratteristiche elettriche dei materiali rappresenta un elemento fondamentale. Tra gli ambiti di maggiore interesse figurano l’elettronica superconduttiva, le tecnologie quantistiche e i dispositivi di memoria di nuova generazione. Per sfruttarne pienamente le potenzialità, tuttavia, è necessario riuscire a realizzare strutture con geometrie e proprietà ben definite, anche su dimensioni estremamente ridotte. Ed è proprio in questa fase che emergono alcune delle principali difficoltà tecnologiche.

Il problema della microfabbricazione: perché è difficile modificare i superconduttori

Una delle maggiori limitazioni dei superconduttori ad alta temperatura riguarda la loro natura ceramica. Questi materiali sono infatti particolarmente sensibili ai processi utilizzati nella microfabbricazione e nanofabbricazione convenzionale, che possono provocarne il degrado durante la realizzazione di strutture molto piccole. La difficoltà diventa particolarmente rilevante quando occorre definire, all’interno di uno stesso materiale, regioni con caratteristiche elettriche differenti, mantenendo un controllo accurato sulle loro dimensioni e proprietà. Un elemento decisivo è rappresentato dal contenuto di ossigeno. La concentrazione di questo elemento determina infatti il comportamento del materiale, stabilendo se una determinata regione si trovi in uno stato superconduttivo oppure in uno stato isolante. La possibilità di controllare la distribuzione dell’ossigeno su scala locale costituisce quindi un passaggio fondamentale per ottenere dispositivi con proprietà programmabili. Il nuovo approccio sviluppato dal gruppo di ricerca interviene proprio su questo aspetto, sfruttando un laser focalizzato per modificare selettivamente il materiale.

Come funziona il laser che disegna le proprietà superconduttive

La soluzione individuata dai ricercatori consiste nell’impiego di una tecnica di scrittura laser diretta che permette di modificare la concentrazione di ossigeno punto per punto, con un elevato livello di precisione. Il laser viene focalizzato sul materiale e utilizzato per intervenire localmente sulle sue proprietà. Regolando opportunamente i parametri di esposizione, diventa possibile ottenere regioni che presentano comportamenti elettrici differenti, senza dover rendere uniforme la modifica sull’intero campione. A spiegare il funzionamento del metodo è Irene Biancardi, ricercatrice del Politecnico di Milano e prima autrice dello studio: “variando la potenza del laser e il tempo di esposizione, siamo riusciti a creare regioni con proprietà diverse, consentendoci di disegnare strutture nel materiale in modo simile a una penna su un foglio di carta”. Il paragone con una penna descrive il principio alla base della tecnica: il laser consente di definire direttamente nel materiale le regioni da modificare, controllando la distribuzione delle proprietà superconduttive attraverso la variazione dell’ossigenazione. In questo modo è possibile ottenere zone isolanti accanto a zone superconduttive, ma anche realizzare gradienti intermedi tra i due stati. Il comportamento elettrico non deve quindi essere necessariamente uniforme o limitato a due condizioni distinte, ma può essere modulato localmente.

Il ruolo dell’ossigeno: la sfida di creare strutture differenti nello stesso materiale

Il controllo della quantità di ossigeno rappresenta il punto centrale della ricerca. La possibilità di modificare questa concentrazione all’interno dello stesso film consente infatti di superare una delle difficoltà che caratterizzano la lavorazione dei superconduttori ad alta temperatura. Come evidenzia Anna Palau, ricercatrice dell’Institut de Ciència de Materials de Barcelona e tra gli autori di riferimento dell’articolo, ottenere un campione con un livello omogeneo di ossigenazione non rappresenta di per sé la difficoltà principale. “Ottenere un intero campione omogeneo, tutto ben ossigenato, è facile. Così come ottenerlo uniformemente deossigenato”, afferma la ricercatrice. Il problema emerge quando si cerca di realizzare configurazioni più complesse, nelle quali la concentrazione di ossigeno cambia tra regioni molto vicine all’interno del medesimo materiale. “La vera sfida è ottenere piccole strutture con diversi livelli di ossigenazione all’interno dello stesso film”. La tecnica laser sviluppata dai ricercatori permette di affrontare questa difficoltà attraverso una modifica localizzata, rendendo possibile la creazione di strutture nelle quali le proprietà elettriche vengono definite in funzione della distribuzione dell’ossigeno.

Dalle tecnologie quantistiche alle memorie: le possibili applicazioni della scoperta

La capacità di programmare localmente il comportamento di un superconduttore potrebbe avere conseguenze importanti per la progettazione di componenti elettronici con proprietà su misura. La possibilità di combinare regioni superconduttive, isolanti e intermedie all’interno dello stesso materiale offre infatti nuove opportunità nello sviluppo di strutture destinate a specifiche funzioni tecnologiche. Tra le applicazioni considerate dai ricercatori rientrano i risonatori, gli elementi di memoria e i componenti per le tecnologie quantistiche, settori nei quali la definizione accurata delle proprietà dei materiali può assumere un ruolo determinante. A illustrare le prospettive del lavoro sono Edoardo Albisetti e Daniela Petti, docenti del Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano: “questo approccio apre nuove possibilità per la progettazione di dispositivi superconduttivi con proprietà su misura. La capacità di modulare localmente il comportamento superconduttivo potrebbe essere sfruttata in dispositivi quali risonatori, elementi di memoria e componenti per le tecnologie quantistiche, contribuendo allo sviluppo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione più efficienti dal punto di vista energetico”. Il potenziale della ricerca riguarda quindi non soltanto la possibilità di ottenere strutture più articolate, ma anche lo sviluppo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione energeticamente più efficienti. Il controllo delle proprietà superconduttive attraverso la scrittura laser costituisce, in questa prospettiva, uno strumento per progettare materiali e componenti in funzione delle caratteristiche richieste dalle diverse applicazioni.

Una nuova prospettiva per l’elettronica superconduttiva

Il lavoro realizzato dalla collaborazione tra il Politecnico di Milano, l’ICMAB-CSIC di Barcellona e l’Université de Liège introduce un approccio alla lavorazione dei superconduttori ad alta temperatura basato sulla possibilità di definire localmente le loro proprietà attraverso un intervento laser. L’elemento distintivo è la capacità di agire sulla concentrazione di ossigeno in aree selezionate, ottenendo comportamenti elettrici differenti all’interno di un unico materiale. Un risultato particolarmente significativo per una classe di superconduttori la cui natura ceramica rende complessa la realizzazione di strutture su scala molto piccola. La possibilità di passare localmente dallo stato superconduttivo a quello isolante, controllando anche le condizioni intermedie, amplia le modalità con cui possono essere progettate le strutture destinate all’elettronica avanzata. Si delineano così nuove opportunità per la realizzazione di dispositivi superconduttivi programmabili, nei quali la distribuzione delle proprietà elettriche può essere definita direttamente nel materiale mediante la scrittura laser, con potenziali sviluppi per le memorie di nuova generazione, l’elettronica superconduttiva e le tecnologie quantistiche.