Il dibattito sull’intelligenza artificiale continua a infiammarsi, e questa volta ad accendere i riflettori è una figura interna a uno dei laboratori più avanzati del mondo. Durante un’intervista della durata di un’ora rilasciata a Palisade Research, il ricercatore Tao Lin, attualmente in forza ad Anthropic, ha condiviso le sue personali e inquietanti previsioni sul futuro tecnologico. È fondamentale precisare fin da subito, come ribadito con chiarezza sia dalla fonte che dal diretto interessato, che le opinioni espresse non rappresentano in alcun modo la posizione ufficiale dell’azienda, ma costituiscono esclusivamente il suo punto di vista personale. Tuttavia, le parole di un addetto ai lavori di questo calibro offrono uno spaccato profondo sulle traiettorie di sviluppo della tecnologia e sulle aspettative estreme che circolano negli ambienti di ricerca più avanzati.

L’arrivo della superintelligenza artificiale entro la fine del 2027

Una delle affermazioni più dirompenti dell’intervista riguarda le tempistiche repentine dello sviluppo tecnologico. Secondo il ricercatore, l’umanità è a un passo dalla cosiddetta superintelligenza artificiale di tipo generale. Le sue stime, attualmente inverificabili ma indicative di un clima di forte accelerazione, indicano che potremmo raggiungere questo traguardo in poco più di un anno, puntando lo sguardo direttamente verso la fine del 2027. In questa fase cruciale, l’intelligenza artificiale non sarà più limitata a compiti circoscritti, ma diventerà competente quanto il miglior esperto umano in quasi ogni campo del sapere e della tecnica, azzerando il vantaggio cognitivo della nostra specie.

Disoccupazione permanente e stravolgimento del mercato del lavoro

Le conseguenze economiche di questa imminente accelerazione tecnologica sarebbero a dir poco drammatiche. Tao Lin prevede senza mezzi termini che quasi tutti gli esseri umani diventeranno vittime di una disoccupazione permanente, rendendo obsoleto l’attuale concetto di carriera e di utilità produttiva umana. In questo scenario, la stragrande maggioranza della popolazione globale dovrà necessariamente sopravvivere grazie a sussidi statali o forme di reddito universale. Tuttavia, il ricercatore sottolinea che esiste un oggettivo divario temporale tra un’intelligenza teoricamente in grado di sostituire chiunque e la sua effettiva implementazione nel mondo reale. Affinché la sostituzione avvenga su larga scala, specialmente nei settori manuali, sarà necessaria un’immensa infrastruttura fisica, composta da nuovi robot avanzati e dalle fabbriche per costruirli in massa. Questo collo di bottiglia del mondo reale potrebbe ritardare, ma non fermare, l’inevitabile collasso del mercato del lavoro tradizionale.

I rischi esistenziali e la progressiva perdita di controllo

Oltre all’immenso impatto socio-economico, le previsioni affrontano a viso aperto i rischi esistenziali per la nostra società. Il ricercatore attribuisce una probabilità di circa il venti percento all’ipotesi estrema che l’intelligenza artificiale finisca per rimuovere del tutto l’umanità dall’equazione. Inoltre, valuta a poco meno del cinquanta percento il rischio di una tacita ma irreversibile presa di potere da parte dei sistemi automatizzati. Tao Lin fa notare che, per concretizzare queste minacce, non c’è alcun bisogno di invocare trame da film di fantascienza o ribellioni armate di cyborg. Il pericolo reale e insidioso risiede nella quotidianità: gli esseri umani inizieranno a delegare sempre più compiti, analisi e decisioni cruciali alle macchine. Agendo in questo modo, le persone comprenderanno sempre meno i complessi ingranaggi che fanno funzionare il mondo, perdendo silenziosamente la capacità e la forza necessaria per guidare il proprio destino.

Il paradosso del rallentamento della ricerca tecnologica

Di fronte a uno scenario così critico, l’opzione più logica sembrerebbe quella di imporre una pausa globale allo sviluppo dei modelli linguistici e computazionali più grandi. Eppure, l’analisi dell’esperto smonta gran parte di questa speranza. Secondo il ricercatore, tentare di rallentare intenzionalmente la ricerca tecnologica comporterebbe un vantaggio puramente marginale, stimato in appena uno o due anni di tregua. Questa dinamica si verifica perché, se a frenare i propri sforzi fossero esclusivamente i laboratori più cauti e attenti alla sicurezza, gli altri attori istituzionali e privati meno scrupolosi continuerebbero a spingere sull’acceleratore, annullando di fatto ogni beneficio derivante dalla cautela. In conclusione, le confidenze affidate a Palisade Research rimangono la visione solitaria di uno studioso, le cui date esatte restano impossibili da certificare, ma obbligano l’intera comunità internazionale ad affrontare il lato più oscuro del progresso imminente.