Superluna del Castoro in arrivo: quando vedere lo spettacolo nel cielo di novembre

Oggi diamo ufficialmente il benvenuto a novembre, il mese che ci accompagna verso la stagione invernale e che promette di regalarci uno degli eventi astronomici più affascinanti dell’intero anno. Alzando gli occhi verso lo Spazio, infatti, il cielo notturno sarà presto dominato da una magnifica Superluna, pronta a illuminare le nostre serate autunnali con la sua straordinaria brillantezza. Questo fenomeno si verifica quando il nostro satellite naturale raggiunge la fase di Luna Piena proprio in corrispondenza della sua distanza più ravvicinata alla Terra, mostrandosi così più grande e luminoso rispetto agli standard abituali che siamo abituati a osservare. Segnate la data sul calendario, perché martedì 24 novembre avremo l’opportunità di assistere a uno spettacolo mozzafiato, con la nostra meravigliosa Luna che brillerà intensamente nel firmamento, posizionandosi molto vicina al famoso e suggestivo ammasso stellare delle Pleiadi.

I segreti della Luna del Castoro e i suoi nomi antichi

Il picco massimo di illuminazione avverrà esattamente alle 14:53 UTC del 24 novembre 2026, e ciò implica che potremo ammirare il nostro satellite in tutto il suo splendore sia la sera precedente che quella successiva. Questo plenilunio viene tradizionalmente chiamato Luna del Castoro, un nome che affonda le sue radici nell’osservazione della natura. Secondo le fonti storiche, la denominazione deriva dal fatto che in questo specifico periodo dell’anno i castori diventano particolarmente attivi, lavorando senza sosta alla costruzione e al rafforzamento delle loro dighe per prepararsi ad affrontare la stagione fredda.

Nel corso dei secoli, diverse culture hanno attribuito a questo fenomeno una moltitudine di significati e appellativi, basati sui cambiamenti climatici o sulle attività umane. La Luna Piena di novembre è infatti conosciuta anche come Luna del gelo o Luna ghiacciata. Nella suggestiva tradizione celtica, rappresentando l’ultimo plenilunio che precede il Solstizio di dicembre, questo evento celeste ha assunto sfumature più cupe e spirituali, guadagnandosi il titolo di Luna del lutto. Qualunque sia il nome che preferite usare, lo spettacolo offerto dalla Superluna imminente rimane un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del cielo stellato.