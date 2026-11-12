Svelata la più grande mappa 3D del cosmo: i nuovi dati di Euclid rivoluzionano l’astronomia

La missione spaziale Euclid dell’ESA ha appena compiuto un passo gigantesco verso la comprensione dei misteri più profondi del cosmo, rilasciando il suo primo importante blocco di dati scientifici. Chiamato DR1-Foundation, questo archivio monumentale raccoglie circa 13 mesi di osservazioni ininterrotte, segnando il 1° grande traguardo dalla data del lancio del telescopio spaziale avvenuto a metà del 2023. Attraverso questi preziosi dati l’Agenzia Spaziale Europea getta le basi per costruire la più grande mappa 3D dell’universo mai realizzata nella storia dell’astronomia. Il set di informazioni cattura la luce proveniente da oltre 1 miliardo di oggetti celesti, coprendo un’area di cielo vasta quanto 9500 Lune Piene. Per la prima volta, gli scienziati hanno a disposizione i tasselli fondamentali per iniziare a risolvere gli innumerevoli enigmi legati all’energia oscura e all’invisibile ragnatela cosmica. Questa pubblicazione inaugurale rappresenta uno strumento di valore inestimabile per l’intera comunità scientifica internazionale.

Una pietra miliare per l’esplorazione spaziale

La mole di informazioni appena rilasciata comprende spettri e immagini ad altissima risoluzione, inclusi vasti mosaici celesti. A questo proposito, Carole Mundell, direttrice scientifica dell’ESA, chiarisce con entusiasmo la portata storica dell’evento: “Queste sono molto più di belle immagini; oggi segna una pietra miliare scientifica nel nostro studio del cosmo“. La scienziata prosegue spiegando come “questa grande pubblicazione di dati di Euclid rappresenta la più grande indagine spaziale del suo genere, gettando le basi delle scoperte future in un nuovo regime per l’astronomia e dimostrando l’eccellenza della tecnologia europea, della scienza e della collaborazione internazionale“.

Le cifre astronomiche della nuova mappa del cielo

La capacità di Euclid di scansionare il cielo in luce visibile e nel vicino infrarosso ha portato alla luce un numero senza precedenti di oggetti cosmici, racchiusi in un unico paragrafo di dati sbalorditivi. L’archivio DR1-Foundation comprende oltre 900milioni di galassie, circa 15mila candidati per le lenti gravitazionali forti e oltre 60milioni di candidati quasar, che costituiscono i cuori brillanti di galassie lontane. Sono presenti inoltre gli spettri di oltre 160milioni di sorgenti. Tutti i risultati della Euclid Wide Survey coprono 1900 gradi quadrati di cielo, traducendosi in un peso complessivo di 1,7milioni di gigabyte di dati.

Valeria Pettorino, project scientist di Euclid per l’ESA, inquadra le proporzioni dell’impresa: “Questo è un cambiamento di scala rispetto alle precedenti pubblicazioni di Euclid, che includevano pochi giorni di osservazioni su circa 60 gradi quadrati di cielo. Ora stiamo rilasciando più di 1 anno di dati che coprono un’area significativamente più vasta. Questo sblocca una scienza pionieristica“.

La caccia agli oggetti rari e invisibili

Posizionato nello Spazio profondo, ben al di sopra dell’atmosfera terrestre che disturba e attenua la luce, il telescopio riesce a spingere al limite il rilevamento di oggetti rarissimi. Fra questi spiccano le lenti gravitazionali forti, distorsioni luminose causate da una galassia in primo piano. Euclid ha appena fornito il più grande catalogo di lenti forti mai creato.

Natalie Lines dell’Università di Portsmouth sottolinea il valore di questa risorsa: “Il lensing forte fornisce una visione unica dell’universo oscuro, permettendoci di ‘pesare’ le singole galassie, compresa la loro materia oscura invisibile, e di esplorare come l’universo si sta espandendo“. La ricercatrice aggiunge: “Oltre 10 anni fa, avevamo previsto che Euclid avrebbe rivoluzionato il campo della scoperta delle lenti forti. Quel giorno è finalmente arrivato“.

Il futuro della missione e i prossimi traguardi

L’analisi degli antichi ammassi galattici permetterà agli scienziati di comprendere come la materia si è organizzata nel tempo. Barbara Sartoris spiega l’unicità del telescopio: “Euclid non guarda solo molto indietro nel tempo, lo fa attraverso enormi aree di cielo. Questo ci offre una visione senza precedenti di grandi campioni di antichi ammassi di galassie che prima erano fuori portata. Li esploreremo nei prossimi mesi per imparare come sono cresciuti questi giganti e decifrare cosa rivelano sull’universo oscuro“.

Sorprendentemente, questo enorme archivio copre soltanto il 14% della porzione di cielo che la missione misurerà in totale, in attesa della pubblicazione del catalogo completo prevista per il 2027. Pettorino riassume così il materiale a disposizione dei ricercatori: “DR1-Foundation include dati grezzi, immagini calibrate, cataloghi e spettri su un’enorme area di cielo, con statistiche sufficienti per scoprire anche oggetti rari“. La scienziata chiude con una promessa: “Sarà utilizzato per mappare la struttura su larga scala dell’universo con un dettaglio senza precedenti. C’è ancora così tanto da scoprire“.