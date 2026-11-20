Quando una tempesta colpisce la Terra, si tratta sempre di un evento a carattere regionale. Una tempesta può interessare il Nord Europa, ma non si estende mai fino a coprire l’intero continente. Su Marte, invece, le cose vanno diversamente. Ogni tre o quattro anni, sul Pianeta Rosso si scatena una tempesta di proporzioni tali da avvolgere l’intero globo. La polvere oscura la luce solare, facendo piombare la superficie nell’oscurità. Un’oscurità che rappresenterebbe un serio problema qualora, in futuro, gli esseri umani dovessero insediarsi su Marte. Il motivo per cui si verifichino tempeste di tale portata ha a lungo rappresentato un enigma per i ricercatori. Almeno fino ad oggi.

Un team internazionale di scienziati, tra cui il ricercatore senior Jonathan P. Merrison del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Aarhus, ha svelato il mistero della formazione delle tempeste di polvere globali su Marte. “Abbiamo scoperto che tutto dipende dall’equilibrio tra polvere e sabbia sulla superficie. Se c’è troppa sabbia, le particelle risultano troppo pesanti per sollevarsi in alto nell’atmosfera. D’altro canto, in assenza di sabbia, la tempesta non riesce a sollevare le particelle di polvere, che rimangono intrappolate al suolo”, spiega Merrison. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters.

Come si forma una tempesta di polvere

Sulla Terra, conosciamo bene i meccanismi alla base della formazione delle tempeste di polvere; alcuni di questi stessi principi si applicano anche a Marte. Polvere e sabbia giocano un ruolo cruciale nell’innescare tali fenomeni. Una tempesta di polvere non può formarsi senza sabbia, né tantomeno senza polvere: è il rapporto tra i due elementi a essere determinante. Per convenzione, si definiscono granelli di sabbia le particelle con un diametro compreso tra 2 e 0,06 mm, mentre le particelle di polvere hanno dimensioni inferiori a 0,05 mm.

Quando una tempesta di polvere ha inizio, la sabbia agisce come un martello, proiettando la polvere nell’aria: un processo noto come “saltazione“. Il vento spinge i granelli di sabbia a rotolare e rimbalzare; ricadendo al suolo, essi colpiscono la superficie come minuscoli martelli. Questo impatto libera le particelle di polvere che vi erano ancorate, sollevandole e disperdendole nel vento, fino a farle risalire nella troposfera: un processo definito “sospensione“. La sabbia solitamente si sposta solo per pochi metri, mentre la polvere può attraversare interi continenti: è il caso, ad esempio, della polvere sahariana che giunge fino in Danimarca. Su Marte, nonostante l’atmosfera sia profondamente diversa, il processo avviene in modo analogo.

Un laboratorio unico ad Aarhus

Merrison dirige un laboratorio specializzato, uno dei pochi al mondo. Sotto gli edifici in mattoni gialli dell’Università di Aarhus si trovano due camere in grado di simulare le tempeste di vento marziane. Da oltre 25 anni, lui e i suoi colleghi replicano la superficie di Marte all’interno di queste strutture, con l’obiettivo di comprendere meglio le tempeste di polvere del pianeta. “Disponiamo di una grande camera ambientale in cui possiamo simulare il clima di Marte. Vi inseriamo sabbia e polvere, facendo circolare l’aria tramite dei ventilatori. Ciò ci consente di misurare con precisione la velocità del vento e il rapporto tra sabbia e polvere necessari a innescare una tempesta di polvere“, spiega.

I modelli utilizzati attualmente dagli scienziati per studiare il clima marziano si basano, in gran parte, sugli esperimenti condotti da Merrison e dal suo team. Eppure, fino a oggi, tali modelli non erano riusciti a spiegare cosa scateni le tempeste di polvere su scala globale. Un nuovo modello ha cambiato le cose; un risultato che, tuttavia, non sarebbe mai stato raggiunto senza un’e-mail inaspettata da parte di un ricercatore tedesco che Merrison non aveva mai incontrato prima.

“Demetrius Ramette, un ricercatore tedesco, mi ha contattato per chiedere informazioni su una serie di misurazioni che avevamo effettuato, ma mai pubblicato. Ho condiviso con lui i dati e, sulla base di questi, ha sviluppato un nuovo modello che – a differenza dei precedenti – spiega come si formano tali tempeste di polvere“, racconta. “Ha integrato nel modello il rapporto tra sabbia e polvere: eseguendo la simulazione, le tempeste di polvere che investono l’intero pianeta emergono in modo del tutto naturale. Questo ci avvicina notevolmente alla possibilità di ottenere previsioni meteorologiche affidabili per Marte”.

Verso previsioni meteorologiche su Marte

Le previsioni meteo per un pianeta disabitato potrebbero sembrare superflue; eppure, come spiega Merrison, si tratta di uno strumento essenziale per proseguire l’esplorazione di Marte. “Nella progettazione delle missioni su Marte, dobbiamo necessariamente tenere conto delle tempeste di polvere. Alcuni dei rover e degli strumenti che inviamo sul pianeta sono alimentati a energia solare: se vengono ricoperti di polvere e sabbia, smettono di funzionare e perdiamo i contatti con loro. Se in futuro riuscissimo a prevedere con maggiore precisione l’arrivo di grandi tempeste di polvere, potremmo potenzialmente condurre i rover verso un riparo o far loro mettere al sicuro i componenti più vulnerabili in attesa che la tempesta passi”.

Nel giugno 2018, su Marte è scoppiata una tempesta di polvere che, nel giro di poche settimane, ha avvolto l’intero pianeta. Solo a ottobre di quell’anno la tempesta si è placata, permettendo alla luce solare di raggiungere nuovamente la superficie. L’evento è stato fatale per il rover Opportunity della NASA, alimentato a energia solare. Un conto è che dei robot vadano perduti in una tempesta di polvere; ben altra cosa sono gli insediamenti umani, come quelli immaginati dal miliardario Elon Musk. “Se gli esseri umani dovessero vivere su Marte, disporre di previsioni meteorologiche affidabili sarebbe una condizione imprescindibile. Sopravvivere su Marte è già di per sé estremamente difficile, ma queste tempeste rendono tutto molto più insidioso”, afferma.

Un pianeta trascurato

Nonostante questo importante passo avanti nella comprensione dei sistemi meteorologici marziani, Merrison rimane pessimista riguardo al futuro della ricerca su Marte. L’interesse per il Pianeta Rosso è diminuito notevolmente in seguito ai cambiamenti nell’orientamento strategico della NASA sotto l’amministrazione Trump. “Al momento, tutto ruota attorno alla Luna. L’obiettivo principale è riportare l’essere umano sulla Luna e stabilirvi una base permanente. Stati Uniti, Cina e India sono in gara per arrivarci, ma ciò avviene a scapito della ricerca su Marte. Ad esempio, è stata cancellata una missione pensata per riportare a Terra i campioni raccolti dal rover Perseverance, attualmente in esplorazione su Marte. In generale, ottenere finanziamenti per la ricerca su Marte è diventato estremamente difficile”.

Lo scienziato critica questo cambiamento di priorità, sostenendo che Marte sia un obiettivo scientificamente molto più interessante. “La Luna è praticamente priva di attività geologica e non possiede un clima. Marte, invece, è molto più simile alla Terra, e in passato potrebbe esserlo stato ancora di più. Le conoscenze che possiamo acquisire dalla Luna sono limitate. In realtà, questo cambio di rotta è dettato soprattutto dall’esigenza di assicurarsi l’accesso alle risorse”, conclude.