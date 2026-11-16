Svolta d’inverno a fine novembre: la depressione d’Islanda e il blocco SCAND+ aprono la strada alle correnti fredde retrograde verso l’Italia?

Osservando gli ultimi aggiornamenti dei principali centri di calcolo appare evidente come l’atmosfera sopra l’emisfero settentrionale stia preparando una manovra di grande portata sinottica capace di stravolgere il volto dell’autunno europeo proprio negli ultimi giorni di novembre. Tutto ruota attorno ad un profondo e tenace vortice di bassa pressione posizionato nel cuore dell’Atlantico settentrionale a ridosso dell’Islanda che nelle mappe squisitamente tecniche mostra valori barici eccezionalmente bassi fin verso i 955/960 hPa mentre il lobo canadese del vortice polare resta confinato tra le terre artiche del Nord America e la Groenlandia senza riuscire a invadere l’oceano.

Anche se la presenza di un ciclone così intenso nei pressi dell’Islanda potrebbe sembrare il classico preludio a settimane di venti tiepidi occidentali e piogge autunnali sulle nostre latitudini, la fisica dell’atmosfera ci racconta una storia profondamente diversa e molto più affascinante per chi attende le prime dinamiche invernali. Quando infatti il vortice canadese resta rintanato sul continente americano ed evita di schiacciare l’oceano con venti furiosi che corrono dritti da ovest verso est la depressione d’Islanda diventa un vero e proprio ingranaggio autonomo che rallenta la corrente a getto e la costringe a disegnare enormi onde verticali dal Tropico fino al Circolo Polare Artico.

Questo gigantesco vortice oceanico agisce esattamente come una colossale ‘ruota’ che mentre affonda nelle acque dell’Atlantico orientale aspira lungo il suo fianco destro grandi quantità di aria calda e umida proveniente dalle latitudini subtropicali per spedirla con forza verso il Nord Europa e l’artico. È proprio questa continua iniezione di calore verso il grande Nord a gonfiare in quota un possente muro di alta pressione che, come mostrano chiaramente le proiezioni a media quota, si innalza tra l’oceano settentrionale e la penisola scandinava formando uno blocco invalicabile per le miti perturbazioni oceaniche.

Le simulazioni probabilistiche del centro europeo ECMWF per l’ultima decade di novembre confermano come questo blocco anticiclonico possa consolidarsi tra la Scandinavia e il settore russo-baltico dando vita a quella configurazione di blocco meglio conosciuto come SCAND+ e che rappresenta una delle architetture più favorevoli per l’arrivo del freddo nel cuore del nostro continente. Una volta che questo gigante di alta pressione avrà sbarrato il passo alle correnti atlantiche le masse d’aria gelida accumulate sulla Russia e sull’Artico saranno costrette a scivolare lungo il bordo orientale e meridionale dell’anticiclone mettendosi in marcia al contrario da est verso ovest in direzione dei Balcani dell’Europa centrale e potenzialmente fin sul bacino del Mediterraneo.

Naturalmente trattandosi di una manovra atmosferica che si completerà a oltre una settimana di distanza è indispensabile mantenere una sana prudenza scientifica perché le equazioni matematiche che governano il movimento dei fluidi terrestri sono estremamente sensibili a ogni minima variazione iniziale sull’oceano e basterebbe un leggero spostamento nell’asse del ciclone islandese per modificare la traiettoria finale del fiume gelido.

Nel dettaglio, gli effetti previsionali per l’Italia dipendono strettamente da questa dinamica:

Deviazione della corrente a getto: Lo sbarramento anticiclonico alle alte latitudini costringe il ramo principale del flusso atlantico a scorrere a latitudini più basse, puntando direttamente verso il Mediterraneo occidentale . Questo costituisce un serbatoio potenziale per la genesi di cicloni mediterranei intensi .

Lo costringe il ramo principale del a scorrere a latitudini più basse, puntando direttamente verso il . Questo costituisce un serbatoio potenziale per la . Scivolamento retrogrado del freddo: Lungo il bordo meridionale dell’ alta pressione scandinava si attiva una circolazione retrograda (da est verso ovest) , capace di spingere masse d’aria fredda di estrazione artico-continentale dall’ Europa orientale verso i Balcani e l’Europa centrale .

Lungo il bordo meridionale dell’ si attiva una , capace di spingere dall’ . Coinvolgimento dell’Italia: Per la penisola italiana, una simile configurazione si traduce spesso in un’elevata vulnerabilità alle correnti orientali o balcaniche . Se il blocco termico si posiziona correttamente, l’ Italia – in particolare le regioni adriatiche e il Meridione – risulterebbe esposta a irruzioni fredde e incisive dai quadranti orientali , con un calo termico marcato e condizioni favorevoli a fasi di maltempo invernale e nevicate a quote via via più basse .

Per la penisola italiana, una simile configurazione si traduce spesso in un’elevata vulnerabilità alle . Se il blocco termico si posiziona correttamente, l’ – in particolare le – risulterebbe esposta a , con un e condizioni favorevoli a . L’importanza dell’equilibrio barico: Perché questo scenario si concretizzi pienamente sull’area italiana, è fondamentale che la depressione d’Islanda mantenga la propria autonomia strutturale senza farsi riassorbire dal lobo canadese del vortice polare, preservando così la spinta meridiana delle onde di Rossby.

Resta però il fatto indiscutibile che lo scacchiere barico ha ormai abbandonato la monotonia delle correnti occidentali e che la tenuta della depressione d’Islanda nei prossimi giorni sarà l’ago della bilancia capace di regalarci il primo vero assaggio d’inverno della stagione.