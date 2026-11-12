Svolta storica per il Giappone: estratte terre rare a 6000 metri di profondità per l’indipendenza economica

Il panorama energetico e tecnologico globale sta per assistere a una rivoluzione di portata storica, guidata dalle recenti e straordinarie scoperte nel campo delle risorse marine. Nel mese di febbraio del 2026, la nave da trivellazione Chikyu ha compiuto un’impresa ingegneristica e scientifica che non ha precedenti a livello mondiale. Per la prima volta nella storia, questa imbarcazione specializzata è riuscita a estrarre in modo continuo dal fondale oceanico il cosiddetto “fango di terre rare”, un sedimento argilloso che si è rivelato essere incredibilmente ricco di queste preziose risorse. Questa eccezionale operazione di estrazione in acque profonde è stata condotta a una profondità abissale di circa 6.000 metri, spingendo al limite le attuali capacità tecnologiche umane.

L’area interessata da questa operazione pionieristica si trova nelle immediate vicinanze di Minamitorishima, l’isola più orientale del territorio giapponese, amministrata dal distretto di Ogasawara, nella metropoli di Tokyo. Questo successo non rappresenta soltanto un record tecnico, ma si configura come un vero e proprio punto di svolta per gli equilibri geoeconomici del continente asiatico e del mondo intero, aprendo scenari inediti per lo sfruttamento sostenibile e strategico delle risorse sottomarine.

La centralità strategica per la sicurezza economica nazionale

Per comprendere appieno la portata di questa notizia, è fondamentale analizzare il contesto di dipendenza in cui si trova attualmente il Paese del Sol Levante. Fino a questo momento, il Giappone ha fatto affidamento quasi esclusivamente sulle importazioni estere per soddisfare il proprio fabbisogno interno. Poiché il Paese dipende interamente dalle importazioni per l’approvvigionamento di risorse che sono di importanza vitale per la produzione di componenti elettronici e per numerosi altri utilizzi industriali di altissima tecnologia, la prospettiva di una fornitura stabile interna diventa una priorità assoluta. In un mercato globale sempre più frammentato e soggetto a tensioni geopolitiche, garantirsi un accesso autonomo a questi materiali è diventato un problema centrale e ineludibile per quanto riguarda la sicurezza economica. La capacità di ridurre la vulnerabilità legata alle fluttuazioni dei mercati esteri e alle restrizioni sulle esportazioni da parte di nazioni terze trasforma questa scoperta in uno scudo protettivo fondamentale per l’industria nipponica, garantendo al Paese la possibilità di mantenere la propria leadership nel settore dell’elettronica di consumo, dell’automotive e delle tecnologie pulite.

Verso l’uso industriale e le prove di estrazione su larga scala

Il successo ottenuto a febbraio rappresenta un passo in avanti di inestimabile valore verso la creazione di una fornitura nazionale di terre rare, un traguardo che fino a pochi anni fa sembrava pura fantascienza. Attualmente, le istituzioni e i team di ricerca non si stanno adagiando sugli allori, ma sono già proiettati verso la fase successiva e più complessa del progetto. Sono infatti in corso ferventi preparativi per avviare una prova di estrazione su scala reale, un test cruciale che servirà a valutare il potenziale uso industriale di queste risorse oceaniche. In questo vasto disegno logistico e operativo, l’isola di Minamitorishima assumerà un ruolo nevralgico, fungendo da hub strategico avanzato. L’isola verrà infatti utilizzata per le delicate operazioni di disidratazione del materiale estratto e per il trasporto del personale coinvolto nelle operazioni. Questo ecosistema logistico integrato permetterà di ottimizzare i tempi e i costi della lavorazione preliminare del fango di terre rare, rendendo il processo sempre più efficiente e vicino agli standard richiesti per una futura commercializzazione su larga scala.

Il briefing internazionale sulle frontiere della ricerca marittima

Proprio per fare luce su questi sviluppi straordinari, fornire dati aggiornati e discutere apertamente delle sfide future, è stato organizzato un incontro di altissimo livello rivolto ai professionisti dell’informazione. Il Foreign Press Center Japan ha ufficialmente invitato il signor Shoichi Ishii per discutere approfonditamente le prime linee della ricerca e dello sviluppo del fango di terre rare in acque profonde, affrontare i problemi relativi all’implementazione pratica e delineare i piani futuri del progetto. Il briefing prenderà il nome di “Sforzi per le terre rare nazionali: le frontiere della ricerca e sviluppo del fango di terre rare in acque profonde“, un titolo che racchiude perfettamente l’ambizione e la complessità di questa missione scientifica. Durante l’incontro, verranno esplorate non solo le vittorie tecnologiche già acquisite, ma anche gli ostacoli ingegneristici ed ecologici che dovranno essere superati per trasformare un esperimento di successo in una solida realtà industriale capace di alimentare l’economia del futuro.

Il profilo del relatore e la sua esperienza nel settore delle risorse

La figura scelta per illustrare questi progressi alla stampa estera vanta un curriculum di assoluto prestigio e una carriera interamente dedicata all’esplorazione e allo sviluppo delle risorse energetiche e marine. Il signor Shoichi Ishii ricopre attualmente il ruolo di direttore del programma per la Costruzione della Piattaforma di Sicurezza Marittima all’interno del Programma di Promozione dell’Innovazione Strategica, oltre a operare come consulente per la Japan CCS Investigation Corporation. La sua lunga e brillante carriera ha avuto inizio dopo la laurea conseguita presso l’Università di Niigata nel 1973. Successivamente, è entrato a far parte della Japan Petroleum Exploration Co., Ltd., un’azienda di primo piano nel settore, dove è cresciuto professionalmente fino a diventarne vicepresidente nel 2014. La sua competenza governativa e istituzionale si è consolidata nel 2016, quando è stato nominato direttore facente funzione del programma per la prima fase della Tecnologia di Indagine sulle Risorse Marine di Nuova Generazione del Cabinet Office. In seguito, ha ricoperto il ruolo di direttore del programma per la seconda fase dedicata alla Tecnologia Innovativa di Indagine sulle Risorse in Acque Profonde, per poi assumere, dal 2023, la direzione della terza e attuale fase del progetto, confermandosi come la massima autorità in materia.

Informazioni logistiche per la stampa estera e regole di partecipazione

L’atteso briefing online si terrà nella giornata di venerdì 20 novembre 2026, con un orario di inizio fissato per le 10:30 e una conclusione prevista per le 12:00. Per garantire una corretta organizzazione, tutti i giornalisti interessati dovranno rispettare la scadenza per le iscrizioni, fissata inderogabilmente alle ore 12:00 di giovedì 19 novembre. L’evento sarà condotto in lingua giapponese, ma per facilitare la comprensione internazionale sarà garantita un’interpretazione consecutiva in lingua inglese. L’avviso ufficiale con tutti i dettagli è consultabile sul portale dell’organizzazione alla pagina web dedicata all’evento. Come da consuetudine per questi importanti incontri con la stampa, al termine della presentazione tecnica ci sarà una sessione dedicata alle domande e alle risposte.