Oltre 3.000 posti di lavoro, 78 imprese coinvolte in maniera permanente e un contributo di 215 milioni di euro al PIL locale. Sono le potenzialità legate allo sviluppo dell’eolico offshore a Taranto, dove si rafforzano le prospettive di una collaborazione operativa con la filiera industriale e della ricerca giapponese. Lo scalo ionico punta a consolidare il proprio ruolo internazionale nel settore delle infrastrutture destinate alla produzione di energia rinnovabile in mare, attraverso un dialogo sempre più stretto con alcuni dei principali protagonisti dell’ingegneria e dell’innovazione tecnologica del Giappone. A confermare l’interesse nei confronti del territorio tarantino è stata la FLOWRA (Floating Offshore Wind Technology Research Association), tornata nello scalo pugliese a meno di un anno dalla prima visita istituzionale. Un nuovo appuntamento finalizzato ad approfondire le prospettive industriali legate allo sviluppo dell’eolico offshore nel Mediterraneo e le possibilità di cooperazione tra imprese, istituzioni e centri di ricerca.

Eolico offshore a Taranto: si rafforza la collaborazione con il Giappone

La delegazione giapponese ha accolto l’invito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, coordinato in sinergia con Immanuel Capano, Chief Commercial Officer di SAITEC. Al centro della visita, l’analisi delle opportunità industriali connesse alla produzione di energia eolica offshore, con particolare attenzione alle tecnologie galleggianti e al ruolo delle infrastrutture portuali. La composizione della delegazione testimonia la natura trasversale del dialogo avviato con Taranto. Di FLOWRA facevano parte alcuni dei principali gruppi giapponesi attivi nei comparti dell’ingegneria, della logistica e delle grandi infrastrutture, insieme a esponenti del mondo accademico, delle amministrazioni municipali, degli istituti di ricerca e a rappresentanti del Ministero dei Trasporti giapponese. Il confronto coinvolge dunque competenze industriali, scientifiche e istituzionali, nella prospettiva di costruire una collaborazione capace di mettere in relazione le esigenze della filiera internazionale dell’eolico offshore con le opportunità offerte dal porto ionico.

Le ricadute economiche per Taranto: occupazione, imprese e crescita del PIL

Particolarmente significative sono le prospettive economiche e occupazionali illustrate dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Giovanni Gugliotti. Lo sviluppo del settore presenta infatti, per il territorio tarantino, le potenzialità di generare oltre 3.000 posti di lavoro, coinvolgere stabilmente 78 imprese e contribuire con 215 milioni di euro al prodotto interno lordo locale. In questo quadro, il rafforzamento delle relazioni con il Giappone assume una valenza strategica per la crescita dell’ecosistema industriale ionico e pugliese. L’obiettivo è favorire l’integrazione tra le competenze presenti sul territorio e quelle dei partner internazionali, trasformando il dialogo istituzionale e tecnologico in concrete opportunità di investimento. “Le relazioni internazionali rappresentano un asset strategico per il Porto di Taranto e per l’intero ecosistema ionico e pugliese – ha dichiarato Gugliotti – e il ritorno di FLOWRA è conferma di un interesse specifico per Taranto, interlocutore riconosciuto della filiera globale dell’eolico offshore nella prospettiva di mettere in rete porto, istituzioni, università, centri di ricerca e imprese con partner internazionali, e di trasformare le competenze condivise in opportunità concrete di investimento, innovazione e sviluppo sostenibile”.

Il porto di Taranto e la filiera internazionale delle energie rinnovabili

La prospettiva di sviluppo dell’eolico offshore nel Mediterraneo coinvolge numerosi attori istituzionali e scientifici del territorio. Tra questi figurano il Comune di Taranto, la Capitaneria di Porto e la Regione Puglia, insieme al Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile e ad AERO, l’Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore nazionale. Il coinvolgimento di queste realtà si inserisce nella strategia di costruzione di una rete tra infrastrutture portuali, amministrazioni pubbliche, imprese e ricerca. Una collaborazione che guarda alla dimensione internazionale del settore energetico, valorizzando il ruolo dello scalo ionico all’interno della filiera dell’eolico in mare.

Il ruolo dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo nelle relazioni industriali

A sostenere il dialogo bilaterale contribuisce anche il rapporto sempre più consolidato tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e l’Ambasciata d’Italia a Tokyo. La rappresentanza diplomatica italiana ha partecipato all’incontro in collegamento da remoto attraverso Gianluigi Serianni, Science and Technology Attaché. La partecipazione dell’Ambasciata si inserisce nel percorso di rafforzamento delle relazioni tra Italia e Giappone sul fronte della cooperazione scientifica, tecnologica e industriale, con particolare riferimento alle prospettive di sviluppo delle energie rinnovabili offshore.

Eolico offshore galleggiante: gli obiettivi della collaborazione tra Italia e Giappone

Lo sviluppo su larga scala dell’energia eolica offshore galleggiante rappresenta una sfida condivisa dal Giappone e dai Paesi del Mediterraneo. A sottolinearlo è stato il presidente di FLOWRA, Masakatsu Terazaki, che ha evidenziato le possibilità di ampliare la collaborazione attraverso lo scambio di tecnologie e personale, la creazione di una filiera industriale e l’utilizzo delle infrastrutture portuali. “Sebbene il Giappone e il Mediterraneo – ha affermato Mr. Masakatsu Terazaki, Presidente di FLOWRA – siano geograficamente distanti, condividiamo una sfida e un obiettivo comuni: promuovere la diffusione su larga scala dell’energia eolica offshore galleggiante. Forte del rapporto di fiducia instaurato nel corso di questa visita, auspico che la nostra collaborazione possa svilupparsi ulteriormente in un’ampia gamma di ambiti, tra cui gli scambi tecnologici e di personale, la creazione di una filiera industriale e l’utilizzo delle infrastrutture portuali”.