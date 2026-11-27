Per decenni, la copertura di ghiaccio nel Mare di Barents – una porzione dell’Oceano Artico situata a nord della Norvegia e della Russia – è andata riducendosi di pari passo con il riscaldamento dell’Artico. La perdita di una tale quantità di ghiaccio può alterare i pattern meteorologici ben oltre la regione polare, arrivando a influenzare anche l’Europa. Tuttavia, non è ancora del tutto chiaro in che modo tali cambiamenti possano incidere sulla crescita della vegetazione e sulla produzione agricola. Un team di scienziati, guidato da ricercatori dell’Università di Nanchino (Cina), ha analizzato i dati degli ultimi quarant’anni, scoprendo che la riduzione dei ghiacci marini potrebbe rappresentare una buona notizia per i produttori di grano dell’Europa orientale, ma una cattiva notizia per quelli dell’Europa occidentale.

Decenni di dati

I ricercatori hanno esaminato le rilevazioni satellitari della copertura di ghiaccio nel Mare di Barents per ogni mese di febbraio, dal 1982 al 2022. Hanno inoltre analizzato dati relativi alla crescita della vegetazione, alle rese del grano e alle condizioni meteorologiche in tutta Europa, per comprendere come questi fattori venissero influenzati dalle fluttuazioni nella quantità di ghiaccio. Nello specifico, l’analisi si è concentrata sulle variazioni da un anno all’altro, al fine di ridurre al minimo l’influenza di tendenze a lungo termine, come il riscaldamento globale e l’aumento dei livelli di anidride carbonica. Il gruppo di ricerca ha inoltre utilizzato simulazioni al computer per studiare come le sole variazioni nella copertura di ghiaccio potessero influenzare i pattern meteorologici in Europa.

Una netta distinzione geografica tra est e ovest

Nello studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, gli scienziati descrivono una netta distinzione geografica: negli anni caratterizzati da una minore presenza di ghiaccio nel Mare di Barents, le temperature primaverili sono risultate più elevate in gran parte dell’Europa orientale, mentre sono state più basse in Europa occidentale. Ciò ha avuto un impatto significativo sullo sviluppo della vegetazione in entrambe le aree. Nell’Europa orientale, questo ha comportato un avvio anticipato della stagione vegetativa e una riduzione dei giorni di gelo dopo l’inizio dello sviluppo delle piante. Secondo le stime dei ricercatori, quasi la metà dell’aumento dell’attività fotosintetica primaverile registrato negli ultimi 40 anni è riconducibile proprio alla perdita di ghiaccio marino.

Anche i produttori di grano ne hanno tratto beneficio. In Bielorussia, ad esempio, le rese del grano sono risultate superiori negli anni in cui la copertura di ghiaccio era insolitamente scarsa, rispetto agli anni in cui il ghiaccio era più esteso. Tale differenza ha rappresentato circa il 16,5% della resa media ventennale di grano nel Paese.

La situazione, tuttavia, appariva meno positiva nell’Europa occidentale, dove le temperature più basse hanno ostacolato lo sviluppo della vegetazione primaverile. In Spagna, ad esempio, i raccolti di grano sono risultati inferiori di circa il 5% negli anni caratterizzati da una scarsità insolita di ghiaccio marino. “La risposta è eterogenea: la riduzione dell’estensione del ghiaccio marino nel Mare di Barents favorisce in modo significativo la produttività primaria lorda (GPP) primaverile e i raccolti di grano nell’Europa orientale, mentre li penalizza nell’Europa occidentale“, scrivono gli scienziati.

Cambiamenti nei regimi dei venti

In che modo, dunque, la perdita di ghiaccio marino determina tali cambiamenti? Secondo gli autori dello studio, una minore copertura di ghiaccio sul mare comporta una maggiore dispersione di calore dall’oceano verso l’atmosfera. Ciò altera i regimi dei venti, convogliando aria calda dal Mediterraneo verso l’Europa orientale e aria più fresca dal Nord Atlantico in direzione della Penisola Iberica. Rimangono tuttavia molte incognite, poiché gli effetti della perdita di ghiaccio marino artico potrebbero mutare man mano che la regione continua a riscaldarsi. “Guardando al futuro, si prevede che la rapida transizione dell’Artico verso una condizione di assenza stagionale di ghiaccio modificherà – senza necessariamente intensificare – l’influenza delle forzanti artiche sul clima delle medie latitudini“, concludono gli autori.