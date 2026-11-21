Una nube di materiale solare potrebbe raggiungere la Terra il 23 novembre, sfiorandone il campo magnetico e provocando una tempesta geomagnetica. È quanto emerge da un nuovo modello previsionale dello Space Weather Prediction Center della NOAA, l’agenzia statunitense che si occupa di meteorologia e monitoraggio delle condizioni ambientali, compreso il meteo spaziale. All’origine del fenomeno c’è un’espulsione di massa coronale (CME), partita dal Sole il 19 novembre in seguito all’eruzione di un filamento solare. In un primo momento, l’evento era passato inosservato a causa di alcune lacune nelle immagini ottenute dai coronografi, gli strumenti utilizzati per osservare la corona solare e individuare le espulsioni di materiale nello Spazio.

Secondo le previsioni, la nube potrebbe colpire la Terra soltanto di striscio, senza un impatto diretto. Anche un’interazione parziale, tuttavia, potrebbe essere sufficiente a innescare una tempesta geomagnetica di classe G1, il livello più basso della scala di intensità utilizzata per classificare questi fenomeni. Tra le possibili conseguenze ci sarebbe la comparsa di aurore polari alle alte latitudini.

Che cos’è un’espulsione di massa coronale?

Un’espulsione di massa coronale, conosciuta con la sigla CME (dall’inglese Coronal Mass Ejection), è un fenomeno durante il quale il Sole espelle nello Spazio una grande quantità di plasma e campo magnetico provenienti dalla propria corona, lo strato più esterno della sua atmosfera. Il materiale espulso viaggia nello Spazio interplanetario e, se la nube è diretta verso la Terra, può raggiungere il nostro pianeta e interagire con il suo campo magnetico. Non tutte le espulsioni, però, sono dirette verso la Terra e non tutte provocano effetti sul nostro pianeta.

Che cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione del campo magnetico terrestre provocata dall’interazione tra la magnetosfera, cioè la regione dello spazio dominata dal campo magnetico della Terra, e il materiale e i campi magnetici trasportati dal vento solare o da un’espulsione di massa coronale. Questi fenomeni vengono classificati su una scala che va da G1 a G5: G1 indica una tempesta minore, mentre G5 identifica gli eventi più intensi. Anche le tempeste più deboli possono favorire la comparsa delle aurore polari, che si verificano quando le particelle energetiche interagiscono con i gas presenti nell’atmosfera terrestre. Nel caso previsto per il 23 novembre, l’eventuale impatto di striscio potrebbe produrre una tempesta di classe G1, con possibili aurore alle alte latitudini.

Che cos’è un filamento solare?

Un filamento solare è una struttura di plasma relativamente freddo e denso sospesa nella corona del Sole e mantenuta in posizione dai campi magnetici. Osservato sul disco solare, appare generalmente come una lunga struttura scura rispetto alla superficie circostante. Quando la configurazione magnetica che lo sostiene diventa instabile, il filamento può eruttare, liberando materiale nello Spazio.