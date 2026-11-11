Tempesta solare dell’11 novembre 2025, la scoperta: radiazioni 40 volte superiori alla norma, nessun allarme per gli aerei

L’11 novembre 2025, esattamente un anno fa, la Terra veniva investita dalla più intensa tempesta di radiazioni solari degli ultimi 20 anni. Un evento eccezionale, generato da un brillamento solare di classe X5, che si è rivelato ancora più potente di quanto inizialmente stimato. A dimostrarlo è un nuovo studio scientifico pubblicato sulla rivista internazionale Space Weather, che documenta livelli di radiazione straordinariamente elevati nell’atmosfera terrestre, proprio alle altitudini utilizzate dall’aviazione. La scoperta più significativa riguarda l’intensità delle radiazioni misurate durante la tempesta: gli strumenti hanno registrato valori fino a 300 microsievert all’ora (µSv/h), circa 40 volte la dose normalmente ricevuta dai passeggeri degli aerei di linea. Nonostante il superamento di soglie di criticità previste per l’aviazione civile, durante l’evento non è stato emesso alcun avviso di allerta per le radiazioni aeronautiche. La ricerca mette così in evidenza un problema rilevante per il monitoraggio della meteorologia spaziale: i modelli informatici utilizzati per prevedere l’intensità delle radiazioni possono sottostimare fenomeni particolarmente estremi, mentre le misurazioni dirette nell’atmosfera permettono di individuare condizioni molto più severe.

La tempesta solare dell’11 novembre 2025 era molto più intensa del previsto

La tempesta, conosciuta informalmente come Veterans Day Storm, dal nome della ricorrenza statunitense dell’11 novembre, è stata oggetto di una nuova analisi condotta da un gruppo di ricercatori dell’Università del Surrey, nel Regno Unito. I risultati hanno portato a una rivalutazione dell’intensità dell’evento, come sottolineato dal coautore dello studio Clive Dyer, dell’Università del Surrey: “la tempesta era ancora più intensa di quanto pensassimo”, riporta spaceweather.com. Il fenomeno era stato innescato da un brillamento solare di classe X5 verificatosi l’11 novembre 2025. Le particelle energetiche provenienti dal Sole hanno raggiunto la Terra, penetrando nell’atmosfera fino a produrre effetti rilevabili anche al livello del suolo. Proprio questa caratteristica distingue l’evento da molte altre tempeste di particelle solari: non si è trattato soltanto di un aumento della radiazione nello spazio o negli strati superiori dell’atmosfera, ma di un fenomeno capace di provocare un incremento misurabile della radiazione fino alla superficie terrestre.

Radiazioni solari estreme: i palloni meteorologici misurano valori eccezionali

Una circostanza favorevole ha permesso agli scienziati di raccogliere dati particolarmente importanti. Quando la tempesta è cominciata, il gruppo di ricerca dell’Università del Surrey si trovava in una riunione con il Met Office britannico, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito. La coincidenza ha consentito di organizzare rapidamente una campagna di misurazioni. Entro un’ora dall’inizio dell’evento, un pallone meteorologico dotato di un rilevatore di radiazioni è stato lanciato da Lerwick, nelle isole Shetland, nel Nord della Scozia. Successivamente sono stati effettuati ulteriori lanci dalla Cornovaglia e dai Paesi Bassi, mentre altri strumenti di rilevazione sono stati trasportati a bordo di due aerei di linea impegnati in voli transatlantici. Questa attività ha consentito di acquisire misurazioni dirette della radiazione atmosferica durante una delle più importanti tempeste solari degli ultimi decenni, permettendo di confrontare i valori effettivamente osservati con quelli previsti dai sistemi di modellizzazione. I dati raccolti sopra le Shetland hanno mostrato un aumento particolarmente marcato delle radiazioni con l’altitudine, raggiungendo livelli molto elevati nelle fasce atmosferiche utilizzate da diverse categorie di aeromobili.

Radiazioni raddoppiate a 14.600 metri e quasi cinque volte superiori alla norma a 18.300 metri

Le misurazioni effettuate dai palloni meteorologici hanno evidenziato differenze significative in funzione della quota. A circa 48.000 piedi, equivalenti a 14.600 metri, un’altitudine raggiungibile dagli aerei executive, i livelli di radiazione sono risultati raddoppiati rispetto ai valori normali. Un incremento sufficiente a superare la soglia di criticità moderata prevista dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO). La situazione è risultata ancora più significativa a 60.000 piedi, circa 18.300 metri, una quota associata ai velivoli supersonici. A questa altezza, le radiazioni hanno raggiunto valori quasi cinque volte superiori alla norma, superando di circa il doppio la soglia classificata come grave dall’ICAO. Salendo ulteriormente nell’atmosfera, l’intensità della radiazione ha continuato ad aumentare. Il valore massimo riportato nello studio ha raggiunto 300 µSv/h, un livello che gli stessi autori considerano potenzialmente senza precedenti nelle osservazioni della radiazione atmosferica naturale. Nel lavoro scientifico, i ricercatori scrivono: “abbiamo misurato 300 µSv/h, che potrebbe rappresentare il campo di radiazione atmosferica naturale più intenso mai osservato”. Il dato assume particolare importanza se confrontato con l’esposizione ordinaria durante un volo commerciale: la dose oraria misurata nel corso della tempesta è risultata circa 40 volte superiore a quella normalmente ricevuta dai passeggeri degli aerei di linea.

Nessuna allerta per l’aviazione nonostante il superamento delle soglie di radiazione

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dalla ricerca riguarda la mancata emissione di avvisi di allerta per le radiazioni aeronautiche durante la tempesta solare dell’11 novembre 2025. Nonostante i valori rilevati direttamente nell’atmosfera e il superamento delle soglie di riferimento dell’ICAO, non vennero diffusi avvertimenti specifici per il fenomeno. Il problema è collegato alle modalità con cui vengono elaborate le previsioni delle radiazioni atmosferiche. I servizi di previsione si affidano infatti a modelli informatici per valutare l’intensità degli eventi solari e i loro possibili effetti alle quote utilizzate dagli aerei. Nel caso della Veterans Day Storm, l’unico modello per il quale erano disponibili risultati pubblicati indicava che la soglia moderata sarebbe stata superata per non più di 10 minuti. Le misurazioni dirette hanno invece documentato condizioni decisamente più intense rispetto a quelle rappresentate dalla simulazione. Per gli autori della ricerca, questa discrepanza evidenzia un evidente limite del sistema previsionale utilizzato durante l’evento. La differenza tra i valori stimati e quelli effettivamente osservati solleva quindi una questione scientifica e operativa: la capacità di riconoscere tempestivamente le tempeste di radiazioni solari più intense e di valutarne correttamente gli effetti nell’atmosfera terrestre.

Cos’è il GLE 77, la tempesta solare che ha fatto arrivare le particelle fino al suolo

La tempesta dell’11 novembre 2025 è identificata scientificamente con la sigla GLE 77, dove GLE significa Ground Level Enhancement, ossia incremento della radiazione rilevabile al livello del suolo. Questi eventi si verificano quando particelle solari particolarmente energetiche riescono a penetrare in profondità nell’atmosfera terrestre, producendo un aumento della radiazione misurabile anche da strumenti posti sulla superficie del pianeta. Il numero 77 indica che si tratta del 77° evento di questo tipo registrato dall’inizio del conteggio scientifico, avviato nel 1942. La denominazione tecnica permette quindi di distinguere la tempesta dalle altre manifestazioni dell’attività solare, identificandola come un episodio in cui le particelle energetiche hanno avuto effetti osservabili fino al suolo terrestre. La straordinaria intensità del GLE 77 assume un significato ancora maggiore alla luce delle nuove osservazioni, che dimostrano come le condizioni radiative nell’atmosfera siano state più severe rispetto a quanto indicato dalle previsioni disponibili.

Tempeste solari e sicurezza dei voli: la proposta di una rete mondiale di palloni di monitoraggio

Lo studio pubblicato su Space Weather non si limita alla ricostruzione dell’evento, ma indica anche una possibile soluzione per migliorare il monitoraggio delle future tempeste solari. Gli autori propongono la realizzazione di una rete globale di palloni meteorologici a risposta rapida, equipaggiati con strumenti capaci di misurare direttamente la radiazione atmosferica durante gli episodi più intensi di attività solare. Un sistema di questo tipo permetterebbe di affiancare alle simulazioni numeriche dati osservativi raccolti tempestivamente a diverse altitudini, contribuendo a migliorare la valutazione delle condizioni radiative incontrate dagli aeromobili. L’esperienza dell’11 novembre 2025 dimostra il valore di questa strategia: grazie alla rapidità dei lanci effettuati dalle Shetland, dalla Cornovaglia e dai Paesi Bassi, insieme alle rilevazioni condotte sui due voli transatlantici, è stato possibile documentare un evento la cui intensità era stata sottostimata dai sistemi previsionali. Il prossimo episodio della stessa categoria sarà identificato come GLE 78. Non è possibile stabilire, sulla base delle informazioni disponibili, quando si verificherà, ma gli autori sottolineano che potrebbe raggiungere un’intensità paragonabile a quella del GLE 77. La richiesta di una rete internazionale di monitoraggio nasce dunque dall’esigenza di disporre di misurazioni atmosferiche tempestive e affidabili, in grado di integrare i modelli e contribuire a una valutazione più accurata delle condizioni di radiazione durante le future tempeste solari, con particolare attenzione all’esposizione alle radiazioni durante i voli aerei.