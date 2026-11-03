Teramo, riaperta la strada provinciale 29/b a Silvi dopo l’allarme frana: cosa hanno rilevato i sensori

È stata riaperta questa mattina al traffico la strada provinciale 29/b nel territorio comunale di Silvi, in provincia di Teramo, dopo la chiusura precauzionale disposta nei giorni scorsi a causa di un allarme frana. La decisione è arrivata in seguito al ritorno dei parametri di monitoraggio nella fascia di sicurezza e a un sopralluogo tecnico che ha consentito di verificare l’assenza di pericoli immediati per la circolazione. La riapertura restituisce alla viabilità un collegamento temporaneamente interdetto a causa dei movimenti sospetti registrati dai sensori installati sul versante interessato dal dissesto idrogeologico. Resta tuttavia aperta la questione relativa alle cause dello smottamento e alle eventuali responsabilità, al centro di una procedura giudiziaria per la quale si attende una pronuncia.

Frana a Silvi, strada provinciale 29/b riaperta dopo il via libera della Protezione Civile

Il provvedimento di riapertura della SP 29/b di Silvi è stato adottato dopo le verifiche effettuate attraverso i sistemi di monitoraggio della Protezione Civile e il successivo controllo sul posto da parte dei tecnici competenti. Il sistema di allerta, che nei giorni precedenti aveva segnalato condizioni tali da rendere necessaria la sospensione del traffico, è tornato nella fascia di sicurezza nella serata di ieri, raggiungendo il livello indicato come “semaforo verde”. Il miglioramento dei parametri rilevati ha permesso di procedere con le verifiche tecniche necessarie prima di autorizzare nuovamente il transito lungo l’arteria provinciale.

Maltempo e movimenti del terreno: perché era stata chiusa la SP 29/b

La chiusura temporanea della strada era stata determinata dall’attivazione del sistema di allarme collegato ai sensori posizionati sul fronte di frana a monte della carreggiata. Gli strumenti avevano infatti registrato movimenti sospetti del terreno, accentuati dalle condizioni di maltempo che hanno interessato il territorio nelle ultime ore. Una situazione che aveva reso necessario interrompere precauzionalmente la circolazione per evitare possibili rischi connessi all’evoluzione del fenomeno franoso. L’allerta era dunque scattata sulla base dei dati acquisiti dal sistema di sorveglianza del versante, utilizzato per individuare eventuali variazioni nelle condizioni di stabilità dell’area interessata dal dissesto.

Dissesto idrogeologico a Silvi, resta aperta la questione delle cause della frana

La riapertura dell’arteria non chiude però la vicenda legata al grave dissesto idrogeologico che interessa il versante a monte della strada. Resta infatti da chiarire l’origine del fenomeno franoso, una questione distinta dalle verifiche tecniche che hanno consentito il ripristino della circolazione. Proprio l’accertamento delle cause dello smottamento e delle eventuali responsabilità è oggetto di una procedura di Accertamento Tecnico Preventivo (Atp), promossa da uno dei cittadini privati che hanno subito danni a causa della frana.

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