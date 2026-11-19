Le allerte terremoti di Google arrivano anche in Italia. Il sistema Android Earthquake Alerts System è stato attivato nel nostro Paese e consentirà agli smartphone compatibili di ricevere notifiche in caso di terremoto, senza dover installare applicazioni aggiuntive o iscriversi a servizi specifici. L’estensione italiana rientra nel piano di espansione internazionale annunciato da Google, che ha portato il servizio a oltre 200 Paesi e territori supportati. Il sistema sfrutta gli accelerometri integrati negli smartphone Android per rilevare le vibrazioni del terreno. I dati raccolti da numerosi dispositivi vengono aggregati e analizzati per individuare un terremoto e avvisare le persone nelle aree potenzialmente interessate.

Gli avvisi sono previsti per terremoti di magnitudo pari o superiore a 4,5 e si articolano in 3 livelli: Be Aware, per segnalare uno scuotimento lieve, Be Ready, che invita a prepararsi e Take Action, riservato alle situazioni in cui è necessario intervenire immediatamente. Quest’ultima notifica può anche superare la modalità Non disturbare, accendere lo schermo del telefono e riprodurre un suono particolarmente forte, così da attirare l’attenzione dell’utente.

C’è, tuttavia, un aspetto importante da considerare: l’allerta non garantisce un preavviso prima della scossa. Google precisa che la notifica può arrivare prima, durante o persino dopo l’inizio del terremoto. Anche le stime del sistema possono presentare imprecisioni. Le notifiche sono abilitate per impostazione predefinita e, per essere ricevute, richiedono una connessione Wi-Fi o alla rete dati. Per verificare l’attivazione è possibile accedere alle Impostazioni dello smartphone, selezionare Sicurezza ed emergenza e quindi Allerte terremoti. Su alcuni modelli l’opzione si trova invece nella sezione Posizione, sotto Avanzate.

La disponibilità italiana è riportata nella documentazione Google in lingua inglese, mentre l’elenco presente nella guida italiana risulta ancora da aggiornare. Il servizio rappresenta uno strumento aggiuntivo di informazione e sicurezza, ma non sostituisce le normali precauzioni da adottare durante un evento sismico.