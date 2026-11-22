Quando la terra trema nel cuore della Calabria centrale, la percezione collettiva tende spesso a confondere l’ampiezza dell’area in cui il movimento viene avvertito con la gravità reale dell’evento, ma nel caso di Capistrano la fisica delle onde sismiche offre una chiave di lettura precisa che chiarisce perché una scossa distintamente percepita in più province non si sia trasformata in un’emergenza strutturale.

Terremoto di Capistrano: il ruolo della profondità dell’ipocentro e della propagazione delle onde sismiche

Un ipocentro collocato a circa trentotto chilometri di profondità significa che la liberazione di energia elastica è avvenuta in un settore profondo della litosfera, ben al di sotto della coltre sedimentaria superficiale e lungo strutture geologiche che trasmettono le vibrazioni su un raggio esteso. Man mano che le onde si irradiano verso l’alto e lateralmente attraverso rocce compatte, l’energia si distribuisce su una superficie molto ampia e perde parte della propria intensità distruttiva immediata, rendendo il tremore avvertibile da centinaia di migliaia di persone anche a decine di chilometri di distanza senza produrre le violente accelerazioni localizzate tipiche di eventi superficiali posti a pochi chilometri dalla superficie.

Proprio questa dinamica spiega la reazione emotiva diffusa in una serata di fine settimana in cui molte persone si trovavano ancora sveglie in casa o nei locali, percependo un sussulto o un’oscillazione prolungata che ha spinto numerosi cittadini a riversarsi in strada o a contattare centralini e amministrazioni locali per chiedere conferme. Dal punto di vista della protezione civile e del monitoraggio strumentale, la tempestività con cui l’INGV ha affinato la stima della magnitudo e della profondità ha consentito di inquadrare l’episodio come un fenomeno moderato ma significativo dal punto di vista geofisico, mentre il contatto costante con i primi cittadini dei comuni prossimi all’epicentro, come Serra San Bruno, Pizzo e Soverato, ha permesso di escludere rapidamente lesioni gravi alle strutture pubbliche e private.

Rimane invece un tema di normale prudenza sismologica la valutazione di eventuali sequenze o scosse minori ravvicinate nello spazio e nel tempo, come quella registrata in precedenza nell’area di Torre di Ruggiero, poiché nella sismotettonica complessa dell’arco calabro la coesistenza di più attivazioni richiede osservazione continua piuttosto che facili correlazioni affrettate.

La memoria sismica del territorio e la reale pericolosità della Calabria

Osservare la scossa di Capistrano alla luce della storia sismica regionale significa collocarla all’interno di uno dei contesti geodinamici più attivi e complessi dell’intero bacino del Mediterraneo, dove la convergenza tra placche, la subduzione dello slab ionico e i sistemi di faglie distensive lungo la catena determinano un accumulo costante di deformazione crostale. Le cronache storiche della Calabria centrale e meridionale conservano la memoria di sequenze ben più drammatiche di quella del novembre 2026, a partire dal devastante ciclo sismico del 1783 che tra febbraio e marzo colpì con magnitudo elevate e ripetute la Calabria meridionale e l’area delle Serre, provocando crolli diffusi, sconvolgimenti idrogeologici, frane e decine di migliaia di vittime in un territorio allora privo di qualsiasi cultura antisismica. A quel lungo ricordo si aggiunge il forte terremoto dell’8 settembre 1905, che interessò ampiamente la Calabria centrale e il Vibonese causando gravi danni in numerosi centri, distruzioni e vittime, e confermando come questa fascia peninsulare sia storicamente soggetta a rilasci energetici severi che hanno segnato l’urbanistica e la memoria collettiva delle comunità locali.

Pericolosità e rischio sismico: perché la prevenzione resta fondamentale in Calabria

La pericolosità sismica effettiva del territorio che comprende Capistrano, le Serre e il confine con il Catanzarese non viene smentita dall’assenza di danni registrata in questa occasione, perché la pericolosità misura la probabilità che in un dato intervallo di tempo e in una determinata area si verifichi un terremoto di intensità o accelerazione pari o superiore a una soglia prefissata, indipendentemente dal fatto che l’ultimo evento osservato sia stato moderato. In altre parole, una scossa di magnitudo 4.3 profonda quasi quaranta chilometri rappresenta un segnale normale e atteso dell’attività di una regione ad alta sismicità, ma non esaurisce il potenziale sismogenetico delle faglie principali censite dagli studi geologici e sismologici nazionali.

La vera differenza tra un tremore avvertito con paura ma senza conseguenze e un evento severo risiede dunque nel rischio sismico, che nasce dall’incontro tra la pericolosità naturale del suolo, la vulnerabilità degli edifici e l’esposizione di persone e infrastrutture, rendendo l’adeguamento strutturale del patrimonio edilizio, la manutenzione del territorio contro i dissesti indotti dallo scuotimento e la prevenzione quotidiana gli unici strumenti concreti per trasformare una regione ad alta pericolosità in un territorio più sicuro e resiliente.